Президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала 15 осужденных

Запрет на предвыборную агитацию перед президентскими выборами, которые пройдут 10 апреля, вступил в силу в самопровозглашенной республике Южная Осетия в сегодня, 9 апреля.

Согласно избирательному законодательству республики, 9 апреля в 00.00 истек отведенный законом срок предвыборной агитации, это касается теле- и радиоэфиров, всех печатных СМИ, расклеивания листовок и вывешивания баннеров, а также встреч кандидатов с избирателями. Последние мероприятия в рамках предвыборной кампании кандидаты провели в пятницу. За период предвыборной кампании на местном телевидении между кандидатами прошли девять раундов дебатов.

Как пояснила агентству «Рес» секретарь ЦИК Кристина Авлохова, в день тишины любая агитация запрещена, лишь агитационные баннеры большого размера, которые вывешены до дня тишины, останутся висеть на прежних местах. Все избирательные участки готовы ко дню голосования.

В республику продолжают прибывать наблюдатели. ЦИК планирует аккредитовать более 60 наблюдателей – в том числе от Госдумы, Совета Федерации и ЦИК РФ, Сирии, Турции, Венесуэлы, Австрии, Италии, самопровозглашенных республик Абхазия и ДНР.

Кандидатами на высший пост республики зарегистрированы действующий президент Анатолий Бибилов и четыре кандидата от оппозиции - вице-спикер парламента Александр Плиев, лидер политической партии «Ныхас» Алан Гаглоев, депутат Гарри Мулдаров и бывший депутат Дмитрий Тасоев. Все кандидаты выступают за дальнейшее укрепление отношений с Россией.

Всего будет открыто 72 избирательных участка, еще четыре участка откроются в столицах России, Абхазии и Северной Осетии, по одному в Москве и Сухуми и два - во Владикавказе. По данным ЦИК, в республике зарегистрированы более 32 тысяч избирателей, напечатано 40 тысяч бюллетеней. Порог явки составляет 50%, плюс один голос. Для победы кандидату необходимо набрать более 50% голосов.

Международный информационный центр Центризбиркома начнет свою работу в 9:00 воскресенья, 10 апреля, туда будет стекаться вся информация о ходе голосования как на избирательных участках на территории республики, так и за ее пределами. Глава республики избирается сроком на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования. В выборах могут принять участие граждане в возрасте от 18 лет.