Грузии передали опросник для начала переговоров по вступлению в ЕС

Еврокомиссар по вопросам расширения и политике соседства Оливер Вархеи передал главе МИД Грузии Илье Дарчиашвили опросник для начала переговоров по вступлению в ЕС. Встреча прошла в Люксембурге, где сегодня проходит заседание Совета ЕС.

В МИД Грузии говорят, что необратимый процесс евроинтеграции Грузии переходит на «качественно новый этап».

Сегодня же премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что все успехи Грузии на пути евроинтеграции связаны с политической партией «Грузинская мечта».

Он подчеркнул, что власти «получат эту анкету, задействуют её и предоставят заполненную документацию в кратчайшие сроки».

Как сообщалось ранее, 3 марта Гарибашвили подписал заявку о предоставлении стране статуса кандидата на вступление в ЕС. Власти планировали сделать это только в 2024 году, однако, как пояснили в правящей команде, Тбилиси решил ускорить процесс «с учетом политического контекста и новой реальности».

Грузия направила обращение вслед за Украиной, которая подала заявку на вступление в Евросоюз по ускоренной процедуре 28 февраля. После Тбилиси с аналогичной просьбой к ЕС обратилась Молдова.

8 апреля опросник для переговоров по вступлению в ЕС был вручен президенту Украины Владимиру Зеленскому. Сегодня анкету получит и Молдова.