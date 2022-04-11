«Наши власти путают трусость с прагматичностью» 

Официальное приглашение в Бучу звучит неуместно. Так спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили отозвался на обращение коллеги из Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука. «Эхо Кавказа» поинтересовось мнением пользователей социальных сетей о разногласиях, возникших между представителями руководства двух стран.

– Как вы оцениваете реакцию председателя парламента Грузии на приглашение посетить Бучу и Ирпень?

Михаил: Вообще, когда я наблюдаю за событиями, развивающимися между Украиной и Грузией, у меня складывается впечатление, что кто-то хочет их разрушить. Почему конкретно Шалва Папуашвили не поехал в Украину – это его дело, может, и лучше было бы, если бы он там побывал. Но вообще, мне много чего не нравится в позиции наших властей, хотя есть и положительные моменты. То же самое могу сказать о позиции украинских властей. Грузия помогает, как может, мы оказались на первом месте по количеству гуманитарной помощи, отправляемой туда. Украине нужна Грузия, и она должна беречь эти отношения, и надеюсь, в будущем будет меньше разговоров о грузах, поставляемых России через Грузию. Если есть доказательства, то пусть представят их, должна распространяться точная информация.

Ника: Мне жаль, что у нас такие власти. Когда весь мир сплотился ради помощи Украине, представители нашего правительства делают совершенно неадекватные заявления. Например, о том, что там много бандитов из Грузии, постоянно говорят что-то провокационное, за что народу Грузии приходится «краснеть» перед остальным миром. За это место всех представителей «Грузинской мечты» на политической свалке.

Инга: Если бы мы настолько не были зависимы от России и не было страха того, что это может перерасти в какое-то обострение, конечно, они бы поехали (грузинские парламентарии в Украину). Но Грузия сейчас в полуразрушенном состоянии и не может особенно свободно выражать свою волю, даже если захочет.

Гоча: Я считаю, что Папуашвили обязательно должен был поехать в Бучу и Ирпень. Сейчас, когда в дружественной стране происходит такое, не время играть роль обиженного мальчика. Лидеры многих европейских стран приезжают туда и ничего провокационного в этом не видят. Можно было бы осуществить такой визит, чтобы снять напряженность, возникшую в последнее время в наших отношениях. Эта ситуация похожа на драку, в которой бьют твоего друга, а ты стоишь в стороне, наблюдаешь за этим и объясняешь свое бездействие прагматичностью. Мне кажется, наши власти путают прагматичность с трусостью.

Александра: Позиция наших властей просто отвратительна. Циничные заявления делаются в ежедневном режиме, и уже не удивляет то, что они называют черное белым, не присоединяются к санкциям. Говорят, что мы полностью зависим от российского рынка. Мне интересно, что делало наше правительство на протяжении 10 лет для того, чтобы перестроиться? Я не говорю только о муке и подсолнечном масле, элементарно даже шоколад можно поставлять не из России, а из Турции, да вообще все, что угодно. Кроме того, когда говорят о контрабанде, перевозимой через Грузию, о больших суммах, которые посылают отсюда в Россию, неужели остались еще люди, которые доверяют нашим властям? И если кто-то еще верит им, пусть и мне объяснит, откуда они берут такую слепую веру.

Серго: Все высказывания представителей «Грузинской мечты» сейчас совершенно неуместны. Даже если Папуашвили решил не ехать в Бучу, мог бы просто промолчать. В последнее время власти в грубой форме отзываются об украинском руководстве, о войне, я не могу подобрать другого слова, кроме как – стыд. Эти люди должны осознавать, что говорят от лица всей Грузии, а наш народ часто не считает оправданными их заявления. Можете не ехать в Бучу, но не нужно высказывать претензии.