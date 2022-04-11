Российская империя и Северный Кавказ

Есть вещи, которые можно понять, – не принять, не простить, не смириться с тем, что дела обстоят именно таким образом, но, по крайней мере, понять. Например, понятно, почему большинство русских поддерживают Путина и его политику, направленную на бездумное, бессмысленное и бесполезное расширение территорий. Принять это невозможно: когда страна с 17 млн. кв.км по-детски радуется любому, самому незначительному завоеванию чужих земель – это никак нельзя считать нормой. Как может нормальным людям не хватать 17 млн. кв.км? – это загадка для всего человечества.

Имперских наций немало, но большинство из них относились к своим империям как к практическому активу, как к месту, откуда можно выкачать побольше природных ресурсов, ободрать местное население как липку, а потом, как говорили англичане, «уйти, оставив кипеть поставленный нами на огонь чайник».

Единственная страна в мире, которая готова нести расходы, терять время и деньги просто на удержание совершенно бесполезных территорий, – это Россия, которая за все время существования в качестве империи так и не получила никакой выгоды от колоний.

Так уж получилось, что для русских имперское мышление, которое всесторонне подогревает Путин, – это естественное состояние. Мессианизм, непонятно на чем основанное мнение об особой роли перед человечеством, – все это существует уже столетия, и единственным лекарством против этого будет денацификация России, в случае если миру страшно повезет и действующая система рухнет. Запад не должен будет повторить ошибку 90-х годов, когда европейцы и американцы слишком уж гуманно поступили с Россией, помогая ей встать на ноги, но ничего не потребовав взамен.

Впрочем, это уже совсем другая тема, а говорю я сейчас совсем о другом.

Мне понятны, хоть и неприемлемы русские путинисты, русские ватники, имперцы, и прочий сброд – что естественно, то небезобразно. Вот что совершенно, категорически, бесповоротно и однозначно отказываюсь понимать – так это путинистов и ватников с Северного Кавказа. Если на свете и есть издевательство над здравым смыслом, то это – оно самое.

В последние годы появилось совершенно диковинное явление, не имеющее рационального объяснения, – особая категория людей, самый совершенный продукт системы тотального промывания мозгов – путинисты с Северного Кавказа, ура-патриоты России, бездумно повторяющие все нехитрые кремлевские заклинания.

Дагестанцы, чеченцы, ингуши, кабардинцы и все остальные, охотно повторяющие самые откровенные бредни российской пропаганды, – от Запада, который всех стремится сделать геями, до украинцев, которые бомбят собственные города и насилуют собственных несовершеннолетних.

Вот убейте, это выше моего понимания: дагестанец, рьяно выступающий за идеалы «русского мира», с безумным блеском в глазах несущий чушь о «встающей с колен России», которую снова пытаются поставить на колени поганые американцы. Какой-то совершенно немыслимый сюрреализм, и единственный вопрос, который возникает в данной ситуации: дорогие наши северокавказские соседи и троюродные родственники, что с вами случилось? Как вы допустили, чтобы вам ТАК промыли мозги?

Кавказцы – свободолюбивые индивидуалисты, для которых свое мнение – это главная ценность на свете, как такое могло произойти, что вы стоите в строю манкуртов и с нетерпением ждете, пока рухнет Украина, которая вам ничего плохого не сделала? Я понимаю, когда так думают русские: это их империя, их образ мыслей, их можно так или иначе понять. Но вам-то что за радость от всей этой пропагандистской трескотни? Вам-то какое дело до исторического выяснения отношений между вчерашними братьями-славянами? Вы-то тут каким боком? Что вам до этой империи?

Откуда у свободолюбивых и непокорных кавказцев все эти шаблоны в голове, на которые уже даже неудобно отвечать: «а как же Сербия, Ливия, Ирак?» Комедия просто, с каких это пор вас беспокоит Ливия: где Дагестан и Чечня, а где Ливия? Вы про эту несчастную Ливию хоть что-то знаете, вы вообще понятие имеете, где она находится?

Конечно, я не с Луны свалился и осознаю: у кавказцев нет особо выбора, их покорили самыми грубыми методами, которые во всей красе мы сейчас видим в Украине. Но покоренных народов в мире много, а раньше было еще больше. И как-то так случается, что колонии, входящие в ту или иную империю, к захватническим сантиментам метрополий относятся в целом равнодушно.

Например, марокканец, прыгающий в строю с французским триколором от счастья из-за того, что Париж покорил Кот-д'Ивуар, по-детски радующийся тому, что «Ура, Кот-д'Ивуар наш!», – это нонсенс. Индус, горячо утверждающий, что Англия встает с колен, а Париж пытается отобрать у Лондона природные богатства, – совершенно немыслимая картина. Марокканцы, индусы, конголезцы, бенгальцы и другие представители покоренных народов реагировали на все эти имперские потуги совершенно равнодушно – «Вам, англичанам (французам, бельгийцам, туркам), нужно – вы и пляшите от радости, мы-то тут при чем?»

Воевать – воевали, никуда не денешься, призыв есть призыв, но при этом особо с криками «За родину, за Луи Второго» под вражескую конницу не бросались.

Испокон веков у всех покоренных народов в составе любой империи всегда была одна стратегия – выжить, получить максимум выгоды от метрополии при минимальной потере людских ресурсов. Ну а колонии, с восторгом повторяющие пропагандистский бред метрополии, – это вообще новое явление. Исключительно северокавказское.

Уже сейчас слышу аргумент – «Все это тролли, боты, в лучшем случае, сотрудники госструктур, которые вынуждены повторять этот бред». Увы, нет, у меня в ФБ есть немало друзей с Северного Кавказа, вполне реальных, где-то даже вполне рационально мыслящих людей, не работающих на госслужбе, но с закрытыми глазами повторяющих самые нелепые из кремлевских нелепостей.

Примерно понимаю, как российская пропаганда работает. Москва жмет на главную северокавказскую мозоль – «сохранение идентичности». Кремль напирает на кавказский архаизм, склонность к закрытости и отставанию, пропагандирует фальшивую религиозность и тем самым внушает кавказцам страх перед Западом, который якобы борется с их идентичностью и ненавидит ислам. Цель вполне понятна: чем общество более отсталое и религиозное, тем проще им манипулировать и направлять его энергию в нужное русло.

От страха перед западом до ритуальных танцев вокруг костра с российским триколором всего пара шагов. И, судя по тому, что я сейчас читаю в соцсетях, коварная кремлевская тактика идеально сработала: кавказцы в итоге сделали те самые пару шагов. Непонятно только одно: как свободолюбивые индивидуалисты могли клюнуть на эту дешевку?

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