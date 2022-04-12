Обзор грузинской прессы

106-е заседание в рамках механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) в Эргнети завершилось безрезультатно, пишет сайт телекомпании «Рустави 2». Грузинская сторона совместно с международными партнерами потребовала от югоосетинской немедленного освобождения граждан Грузии, незаконно задержанных близ разделительной линии. В настоящее время в цхинвальской тюрьме находятся восемь человек, задержанных за нарушение де-факто границы. Двое из них – бывшие военнослужащие: Леван Мачабели, заключенный под стражу в марте 2022 года, и Мамука Чхиквадзе, задержанный в декабре 2021 года. Суд над последним должен состояться завтра, сообщил журналистам заместитель главы аналитического департамента СГБ Ираклий Антадзе:

«Естественно, этот вопрос (освобождения граждан Грузии) был еще раз поднят и полностью поддержан нашими международными партнерами. Также мы затребовали последнюю информацию о каждом из них. У Валерия Каниашвили в ближайшие дни истекает т.н. срок (заключения), и он перейдет на территорию, контролируемую центральными властями Грузии. В рамках разумного и рационального диалога мы всегда готовы к обсуждениям, чтобы облегчить жизнь местным жителям».

На встрече также обсуждался вопрос ограничения свободы передвижения, сообщил представитель аппарата госминистра по вопросам примирения и гражданского равенства Звиад Звиададзе:

«К сожалению, согласно имеющейся у нас информации, гуманитарная ситуация в лучшую сторону не изменилась. Традиционно у людей появляется желание встретиться со своими близкими и родными на пасхальные праздники. Были предложены локации, в которые можно было бы допустить этих людей, но сегодня мы не получили на это ответа».

Очередная встреча в рамках механизма по превенции инцидентов и реагированию на них состоится 7 июня.

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В Тбилиси состоялся концерт украинской певицы Джамалы. Вместе с ней на сцену филармонии вышли местный симфонический оркестр, музыканты, певцы и певицы. Все вырученные средства направятся на поддержку Украины, сообщила в интервью телекомпании «Формула» Джамала. С начала войны, развязанной Россией в Украине, она выступает по всему миру на концертах и музыкальных мероприятиях в рамках благотворительного телемарафона For Ukraine с песней «1944», посвященной депортации крымских татар советским режимом.

«Когда я писала эту песню, я ее писала о своей прабабушке. Моя прапрабабушка с детьми – четырьмя мальчиками и одной девочкой, были депортированы из Крыма. Девочка погибла в поезде, и русские солдаты выбросили ее прямо из товарного вагона, у нее нет могилы. И, когда 24-го утром мне муж сказал, что началась война, в этот момент я поняла, что мне нужно тоже взять своих детей и уехать... Я буду петь, я буду говорить, потому что, пока это не остановится, мы не можем вернуться в свои дома. Мои знакомые находятся в Украине, моя семья, мои музыканты, моя жизнь – в Украине. Поэтому я буду петь и говорить столько, сколько нужно», – сказала она в интервью «Формуле».

Джамала сообщила, что благодаря выступлениям в помощь Украине уже удалось собрать более 83 миллионов евро.

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«У нас была счастливая жизнь… (и теперь) мелочи жизни, которые казались нам проблемами, оказались просто ничем», – говорит гражданка Украины, жительница Николаева Виктория Коган. В родном городе девушка работала в администрации местного университета. Даже несмотря на разговоры о возможном начале войны, не верила в это, рассказала она в интервью газете «Квирис палитра»:

«В 5 часов утра мы с сыном услышали взрыв. Думали, какая-то катастрофа или начались учения. Но позже из соцсетей узнали, что началась война. Я подхватила ребенка и побежала в ближайшее убежище – многоэтажное здание, которое раньше не использовалось. Первые дни, проведенные здесь, были особенно ужасными. Было много людей, детей, мы сидели на бетонном полу, в темноте и холоде. Российские войска бомбили Миколаив (Николаев) с воздуха, разрушили роддом, из-за чего роженицы прятались в подвалах».

Покинуть Николаев Виктории удалось лишь 8 марта, и 10 дней назад она с восьмилетним сыном Давидом приехала в Грузию. Повезло, рассказывает девушка, добраться до Тбилиси им удалось в целости, но все это время их сопровождали звуки взрывов, говорит Виктория:

«Приехав в Грузию, мы поняли, что находимся в мирной стране. Но до сих пор возникает беспокойство даже при звуке сирены скорой помощи и салюта. Эти звуки, наверное, еще долго будут воздействовать на нашу психику».

С маленьким Давидом они обосновались у родственников, продолжает Виктория. В Николаеве у нее остался муж. «Он полицейский, участвует в разных операциях», – говорит она, и пока не известно, когда они смогут встретиться вновь.