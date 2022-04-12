Весну в Абхазию пригласили концертом

Концерт «Музыка весны» прошел в четверг, 7 апреля, в арт-фойе Абхазского государственного драматического театра имени Самсона Чанба. В рамках программы прозвучали шедевры композиторов эпох романтизма, барокко и классицизма.

«Музыка весны» – это попытка приблизить наступление долгожданного времени года и подарить слушателям радостное настроение. Игру Государственного камерного оркестра Абхазии украсили своими сольными выступлениями пианистка Нинель Бжания, вокалисты Нана Черкезия и Астамур Квициния, альтист Андроник Давтян, скрипачи Мария-Эмилия Терзян-Хагба и Александр Авидзба и флейтистка Анастасия Курочкина.

Концертную программу составил народный артист Абхазии и главный дирижер камерного оркестра Давид Терзян и включил в нее легкоузнаваемые шедевры Иоганна Себастьяна Баха, Вольфганга Амадея Моцарта, Джованни Баттиста Перголези, Жоржа Бизе и Руджеро Леонкавалло. Давид Терзян рассказал о нескольких произведениях из программы концерта:

«Мы открыли концерт увертюрой к опере «Дон Жуан» Моцарта. Это опера-буффа, где заложена легенда о ловеласе, который крадет сердца женщин. Далее мы плавно перешли на Перголези. У нас прозвучала ария Серпины из оперы-буффа «Служанка-госпожа». Было небольшое театральное действие, где наша прекрасная Нана Черкезия со скрипачом Андроником Давтяном исполнила эту арию. «Служанка-госпожа» называется, потому что она требует, чтобы ее господин женился на ней, поскольку она очень красивая и властная, а господин такой хрупкий, вялый, послушный. В итоге служанка добилась своего, и она его постоянно затыкает, говорит «цыц-цыц, я права, ты заткнись». Дальше – ария Деспины из очередной оперы-буффа Моцарта «Così fan tutte» (означает «Так поступают все женщины»). Опять таки служанка, которая разыграла интригу между парами… мужчины поспорили между собой, что их невесты будут верны в любой ситуации, и решили провести эксперимент. В итоге эксперимент проваливается, и невесты им изменяют. И в конце, как обычно, я нашу публику не отпускаю просто так. Мы всегда на бис делаем какой-то сюрприз. Мы сыграли вальс Георгия Свиридова из музыкальной иллюстрации к повести Пушкина «Метель». Мы завершили концерт этим произведением, потому что хотим попрощаться с зимой. Пусть наконец наступит весна!»

Помимо уже опытных музыкантов и вокалистов, для участия в концерте были приглашены и начинающие артисты. Сергей Боряев приехал вместе с сыном-кларнетистом из Сочи:

«Здесь выступал наш сын – Ярослав Боряев. Он здесь музыкальную школу закончил и сейчас учится на первом курсе училища. И вот сегодня у него был дебют. То есть он первый раз выступал, и он самый молодой оркестрант. Поэтому критически не можем ничего сказать. Все замечательно! Мы не впервые на подобных концертах, постоянно их посещаем. Нам очень понравилось, и мы впечатлены. Такие мероприятия повышают настроение, создают уютную атмосферу и единение. То есть было очень здорово».

Давид Терзян отметил, что для Государственного камерного оркестра Абхазии концерт – событие важное, ведь он первый за долгое время:

«Уже практически семь месяцев мы не выходили на сцену. Когда отменили ограничения, мы начали вплотную готовиться к открытию сезона. И сегодня был как раз наш первый весенний концерт. В дальнейшем у нас большие планы: 6 мая будет выступление в филармонии, приуроченное ко Дню Победы во Второй мировой войне, далее будет концерт 12 июня ко Дню России и концертный сезон в Пицундском храме (весь летний период, каждый четверг). Еще будут фестивали, «Opera Viva», образовательные концерты… Планов много. Не хочется сейчас все рассказывать, потому что мы каждый раз планируем, что-то происходит и приходится отменять. Хочется, конечно, работать. Музыканты соскучились и по нашей прекрасной публике, и по хорошей музыке. Музыкант, который не выходит на сцену, постепенно начинает терять свою форму».

«Музыка весны» привлекла большое количество зрителей – в зале не осталось ни одного свободного места. Продуманная и разнообразная программа концерта в исполнении лучших в Абхазии музыкантов подарила гостям вечера хорошее настроение и надежду на скорый приход весны в Сухум.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия