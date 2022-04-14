Возьму уроки английского. Недорого

Видимо, все-таки придется мне начать изучать английский язык, потому что в связи с российской агрессией великий и ужасный Стивен Кинг заявил, что его книги больше ни ногой… в смысле, ни страницей не будут появляться в России. А я каждую новую книгу Кинга жду, словно праздник. И читаю их, как сами понимаете, на русском языке. Так что придется засесть за словари на совесть и на страх.

Это было лирическое вступление.

А теперь снова о главном.

Я внимательно слежу за новостями, связанными с российской агрессией в Украине. Я знаю, я не одинок в своей внимательности, вместе со мною процентов 80 жителей Европы, вероятно, тоже следят за всеми новостями, с тревогой обсуждают перспективы и приходят к мнению, но ничего не понимают, чем дело завершится.

Страшно, когда представляешь себе, что твоя жизнь, жизнь всех близких и неблизких, жизнь дальних и очень дальних людей сегодня зависит от прихоти одного человека. Человека, чьи желания и поступки абсолютно невозможно предугадать. Этот человек совершенно, наверное, осознанно может взять и нажать на красную кнопку. Конечно, есть надежда, что красная кнопка обслуживается не одним только этим человеком, что за ним стоят другие, которые смогут дать отбой главному приказу. Правда, глядя на сегодняшнюю российскую политическую элиту, приходишь к выводу, что такие не посмеют отказать. Надежда только на то, что этот первый человек слишком любит себя, чтобы прекратить существование всего живого на Земле. Хотя… можно ведь наслаждаться самим фактом своей жизни и сидя в бункере, в хорошо защищенном бункере? И в то же время радоваться, что сумел прекратить все живое.

Но это я уже фантазирую. Фантазия на тему постапокалипсиса, до которого, как это ни жутко, оказывается, нам всем рукой подать.

Все задаюсь вопросом, а зачем ЕМУ надо было разрушать привычный уклад жизни, жизни собственной страны, я уже не говорю про жизнь соседей, на территорию которой он так нагло ворвался и пытается навязать свой образ мысли. Ворвался по совершенно надуманной причине! Видимо, за два года вынужденной изоляции в бункере из-за пандемии чуваку настолько стало скучно, что ему захотелось поиграть во властелина мира. В «собирателя земель». Вряд ли какой-нибудь внешний враг смог бы принести больше вреда одной восьмой части суши, чем это сделал нынешний властитель РФ. Внешние враги теперь могут спокойно спать; их черное дело сделал сам ВВП.

Каким же надо быть… мягко говоря, несознательным малым, чтобы поверить в свою вседозволенность? Хотя примеры прошлого, видимо, дали ему такую уверенность, что мир закроет глаза и проглотит все. Еще с августовской войны 2008 года, когда земляне должным образом не отреагировали на произвол России, решившей проучить непокорного соседа, властелин северной страны вообразил, что ему все дозволено! Потом был Крым, или «Крымнаш», и т.д. Но, видимо, Украина стала последней каплей для терпеливой старушки Европы.

Неужели господин северный правитель правда думал, что за пару дней он сможет взять страну с населением до 41 миллиона человек и с территорией, второй по величине в Европе? Неужели он правда думал, что его будут встречать с борщом, в вышиванках, в лаптях и с венками на голове? Неужели в ближнем кругу не оказалось хоть одного мыслящего и разумного человечка, который бы сказал: «Вольдемарыч, ты чего это надумал? Нафиг тебе это надо, тебе и всем нам?»

Ну, или что-то подобное этому.

Для чего же он нужен, этот пресловутый ближний круг? Не для того ль, чтобы вовремя предостерегать, отдергивать, мягко советовать, предупреждать? Или же, как в былинные времена, ближний круг должен только говорить то, что царек хочет услышать?

Вопрос риторический.

Неужели страх побеждает все? Страх, что одно неверное слово может лишить тебя всех благ, вплоть до свободы? Хотя по демонстрации пресловутого заседания Совбеза России накануне вторжения видно, что, да, страх всему голова. Ведь не оказалось ни одного храбреца среди тех испуганно-настороженных лиц, кто слушал президента и, конечно, знал, что за всем этим последует. И никто не встал и с прямотой римлянина не высказал свое несогласие.

Не верю, что все члены, сидящие в тот день, или вечер, или ночь на судьбоносном заседании, не понимали, в какое болото втягивает их начальник. А может, они тоже думали, что мир и на этот раз закроет глаза и снова пронесет?

Не знаю.

Интересно, когда все завершится, а завершится все это явно не в пользу РФ, как они все запоют? Наверное, главной темой запева будет «А что мы могли сделать?», ну, как это обычно бывает в таких случаях.

Вспоминается классическая цитата из «Дракона» Евгения Шварца:

– Меня так учили...

– Всех учили. Но зачем же ты оказался первым учеником, скотина этакая?

Ладно, об этом потом, а сейчас интересно, как меняется генеральная линия партии… т.е. не партии, а российской пропаганды насчет причин вторжения в сопредельное государство.

Тоже, как говорится, «нарочно не придумаешь».

24 февраля путинский главный спикер Песков говорит, что цель военного вторжения, которое на самом деле не военное и не вторжение, а просто невинная «спецоперация» …так вот цель спецоперации – демилитаризация и денацификация Украины для ликвидации угрозы Российской Федерации.

То есть, если бы РФ не вторглась в Украину, то Украина собиралась вторгнуться в Россию, так что ли?

Тут еще неплохо бы положить уже всеми любимый мем с батькой Лукой насчет того, что «А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение».

Ну, Песков несет пургу, но, видимо, на покорных россиян она действует. Верят, бедные люди.

Пошли дальше.

Через день, 25 февраля, уже лавровский спикер… или спикерша?.. Мария Захарова, у которой от постоянного вранья уже развилось косоглазие, говорит, что цель «спецоперации» – защита людей и привлечение «марионеточного» режима к ответственности за преступления против мирных жителей, в том числе граждан РФ.

То, что режим «марионеточный», – это тоже было решено в высших российских кругах. Ну и что, что Зеленский во втором туре президентских выборов 2019 года набрал более 73% голосов? Это не считается. Режим все равно «марионеточный»!

Идем дальше!

В тот же день, 25 февраля, сам министр иностранных дел, неулыбчивый Лавров говорит, что цель операции – это освобождение украинцев от гнета.

Гнет, наверное, подразумевается иностранный гнет. Видимо, бедные украинцы пожаловались лично Лаврову на гнет, и он с барского плеча решил помочь, освободить.

«Весь мир гнетущий мы разрушим, до основания. А затем!» – это уже я изгаляюсь.

Дальше.

29 марта Сергей Шойгу, который потом куда-то пропал, говорит, что цель спецоперации – освобождение Донбасса.

3 апреля опять выходит Песков, видимо, уже с новыми предписаниями, и заявляет, что одна из главных целей – спасение ЛНР и ДНР и восстановление их государственности в границах 2014 года, зафиксированных в их конституциях.

(В каких «их конституциях», ребята?)

Далее, 8 апреля, тот же Песков вдруг заявляет, что цель «спецоперации – это, ни много ни мало, «предотвращение третьей мировой войны».

Оказывается, если бы не благословенная спецоперация, началась бы третья мировая война.

Будь я блогером какой-нибудь левой газетенки, я бы сказал знаковую фразу – «Ребята, вы что там курите?» Но я этого не скажу, так как я не блогер какой-нибудь левой желтенькой газетенки. Поэтому промолчу, но про себя выражусь грубо.

Надысь опять выступил Сергей Лавров и сказал, что спецоперация России призвана покончить с курсом США на доминирование.

Скоро они объявят, что российская армия вошла в Украину, чтобы спасти Землю от Чужих и Хищников.

Ребята из РФ, вы хотя бы договаривайтесь об чем-то одном, отрегулируйте «мейнстрим», так сказать, а то кто про Ивана, а кто про болвана. Или вам настолько плевать на мировое мнение, что каждый несет то, что в тот момент ему в голову взбредет? Хотя бы так нас обманите, чтобы мы на йоту вам поверили бы. Конечно, мы и на йоту не поверим, так как сами с усами, но хоть попытку-то сделайте.

Но опять-таки эти высказывания рассчитаны на внутреннего потребителя, который, как говорят, на 80 процентов состоит из «полного одобрямса».

Самое страшное, что гибнут мирные и немирные люди.

Это самое ужасное, и оправдание этому нет. Нет и не будет. Но еще, что для меня очень гнусно и тоже по-своему ужасно. После всего этого я не подам руки некоторым своим друзьям из России, которых до сих событий я любил и уважал. Друзьям, которые оправдывают все, что творит их власть.

Вот это для меня тоже очень страшно.

А что касается Стивена Кинга, то придется штудировать английский. Или же удовлетворяться перечитыванием его старых, уже изданных на русском языке книг.

Кстати, советую перечитать его «Мертвую зону». Есть в этой книге нечто такое, что заставляет задуматься.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции