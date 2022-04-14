Обзор абхазской прессы

Газета «Акуа/Сухум» пишет, что принятое 7 апреля решение Сухумского городского собрания о переименовании улиц Сахарова и Шотландской стало предметом обсуждения в социальных сетях. Горожане категорически против переименования улиц. Издание публикует интервью с председателем Сухумского городского собрания Ираклием Харчилава. На вопрос, вернется ли собрание к этому вопросу, возможно, принятию еще одного решения, Ираклий Харчилава заявил: «Я полагаю, что нам нужно поработать совместно с администрацией города. Думаю, это возможно».

Он сообщил, что депутаты собрания не выбирают улицы для переименования. В письме, адресованном собранию от главы администрации Сухума Беслана Эшба, для переименования были указаны именно эти две улицы – Сахарова и Шотландская.

«Голосовали с учетом мнения ветеранов Отечественной войны народа Абхазии. Генералы Аршба и Агрба – это наша новейшая история, история борьбы за независимость республики», – пояснил Харчилава.

Сухумское городское собрание приняло решение о создании общественной комиссии. В ее состав войдут ученые, представители общественности, администрации и собрания.

«Активное обсуждение в интернете вопроса переименования улиц в целом радует. Хочу заверить, что депутаты столь же трепетно относятся к столице. Мы так же, как и они, знаем и ценим советского общественного деятеля, диссидента и правозащитника, академика, Нобелевского лауреата Андрея Дмитриевича Сахарова. Знаем, что в те сложные времена он поддержал и обосновал стремление Абхазии к независимости. Как знаем и то, что в шотландском Килманроке, городе-побратиме Сухума, был установлен памятник жертвам войны с выбитым на нем абхазским флагом. К сожалению, в последние годы нет между нашими городами связи, думаю, и над этим вопросом надо работать», – заключил Ираклий Харчилава.

* * *

«Апсадгьыл-инфо» пишет, что на территории Апсны-Парка 12 апреля прошло значимое событие – был совершен чин освящения основания храма в честь Бзыбской Божьей Матери с закладкой камня и установкой креста. Надпись на камне взята из священных писаний. Чин освящения закладного камня на месте строительства будущего храма совершили глава Абхазской православной церкви протоиерей Виссарион Аплиаа и настоятель храма Илии Пророка в Агудзере иерей Далмат Гопия.

Имам-хатыб сухумской мечети Салих Кварацхелия на своей странице в Facebook написал, что статус национального исторического этнопарка «Апсны» сузился до уровня этно-религиозного.

«Для более правдивого и реального отражения религиозной составляющей абхазской культуры и истории в "этно-религиозном" парке предлагаю Духовному управлению мусульман Абхазии обратиться к администрации "Апсны-парка" рассмотреть возможность открытия на его территории мусульманской молельни в национальном стиле. Молельни имени, например, Хакы Ажиба, известного мюрида имама Шамиля, уроженца с. Мгудзырхуа или вообще имени всех мучеников и махаджиров Бзыбской Абхазии. Тем более, автор идеи открытия этнопарка "Апсны" Мзауч Пилия утверждал, что "наша история намного богаче того, что нам сегодня удается отражать"», – написал Салих Кварацхелия.

Установка молельни, по его словам, помимо прочего, еще и сделает более комфортным пребывание на территории парка туристов мусульман из Северного Кавказа и других регионов Российской Федерации.

* * *

Газета «Независимая Республика» пишет, что пик заболеваемости COVID-19 снижается, больных в стационарах стало меньше. Главврач родильного дома Белла Пилия в интервью изданию рассказала о работе роддома в период пандемии:

«Бригады акушер-гинекологов, анестезиологов выезжали для принятия родов или оперативной перевозки рожениц в сухумской роддом. Также все наши медсестры, анестезиологи, маммологи выезжали в гудаутский госпиталь, чтобы оказать посильную помощь. Из-за вирусной инфекции очень много случаев преждевременных родов. Стационарное лечение в ковидном госпитале в городе Гудауте прошли 23 беременные женщины, амбулаторное лечение – 99. Было четыре случая преждевременных родов, перинатальная смертность составила два случая, мертворождение – один случай. За пределы Абхазии были переведены четыре беременные женщины в тяжелом состоянии, три из них погибли. Увеличилось также рождение детей с низкой массой тела».

В феврале в роддоме родилось 30 мальчиков и 30 девочек. Это довольно редкий случай, когда рождается равное количество детей женского и мужского пола.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия