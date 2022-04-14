«Москва» вернулась в родную гавань?

Украина заявляет об успешном обстреле крылатыми ракетами флагмана Черноморского флота России – крейсера «Москва». В Минобороны РФ в то же время сообщают лишь о детонации боеприпаса в результате пожара. При этом Москва обвиняет украинскую сторону в обстрелах российской территории и угрожает новыми ударами по Киеву.

Информацию о произошедшем с крейсером «Москва» одним из первых распространил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович. В эфире «Фейгин Live» Арестович заявил, что это именно тот крейсер, который участвовал в операции у острова Змеиный в Одесской области. К нему, по его словам, относились ставшие мемом слова о направлении, в котором следует идти русскому военному кораблю.

«Таким образом, сработала старая военная пословица: Земля, конечно, круглая, но имеет форму чемодана. На углу обязательно встречаются люди. Так вот гештальт закрылся».

Уже сегодня Южное военное командование Украины заявило, что накануне ВСУ поразили российский военный корабль «Москва» ракетами «Нептун», причинив значительный ущерб. Где именно это случилось, не сообщается. Но учитывая, что крейсер «Москва» на воду был спущен в 1983 году в Николаеве, не исключено, что инцидент произошел в районе родной гавани.



«В районе Черного моря крейсер «Москва» был поражен противокорабельными ракетами «Нептун». Флагман Черноморского флота России получил существенные повреждения. Начался пожар. Другие корабли пытались оказать ему помощь, но шторм и мощный взрыв боеприпасов опрокинули корабль, и он начал тонуть», – сказал представитель ВСУ.



В свою очередь в российском Минобороны опровергли сообщение о том, что «Москва» утонула. По информации ведомства, корабль сохранил плавучесть и буксируется в порт, взрывы боеприпасов на нем прекратились, а причины пожара устанавливаются. Согласно данным Минобороны РФ, была проведена полная эвакуация экипажа.

В то же время Москва в очередной раз обвинила Киев в обстрелах российской территории. Губернаторы Брянской и Белгородской областей, а также ФСБ сообщили об обстрелах небольших населенных пунктов и приграничного КПП. А представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил:

«Видим попытки диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по объектам на территории Российской Федерации. Если такие случаи продолжатся, то вооруженными силами РФ будут нанесены удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, от чего российская армия до сих пор воздерживалась».

Украинская сторона на момент подготовки материала не комментировала сообщения об обстрелах.

В то же время, по информации вице-премьера правительства Украины Ирины Верещук, Россия и Украина обменялись пленными. Это, согласно тексту, опубликованному ею в телеграме, уже четвертый с 24 февраля обмен. Верещук написала, что Украина вернула себе пятерых офицеров, 17 рядовых военнослужащих и восемь гражданских лиц, в том числе одну женщину. Никаких деталей о месте и обстоятельствах обмена, а также о том, сколько российских военнослужащих отпущено в ответ, Верещук не сообщила. Российская сторона на данный момент обмен пленными не комментировала.

Москва параллельно намерена рассмотреть ряд мер по укреплению безопасности РФ, если Финляндия или Швеция вступят в НАТО. По словам Дмитрия Пескова, официального представителя Кремля, необходимо время, что собрать все предложения Минобороны воедино:

«Есть действующее поручение президента представить Министерству обороны предложения по усилению запада нашего фланга на фоне наращивания военного потенциала НАТО у наших западных границ. Для НАТО – это восточный фланг. Именно после того, как будет проработан план нашего укрепления западных рубежей, там будет содержаться перечень необходимых мер, шагов, которые будут предприняты, и это будет рассмотрено на отдельном совещании у президента», – заявил Песков после того, как заместитель главы российского Совбеза Дмитрий Медведев пригрозил размещением ядерного оружия в Балтийском регионе в ответ на вступление Финляндии и Швеции в НАТО.