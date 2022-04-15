«Медведи у нас охраняются законом!»

«Зеленые» Южной Осетии обратились в правоохранительные органы с просьбой найти краснокнижных медвежат и разобраться с историей их появления в Цхинвале. По данным общественников, животные ходят по рукам у населения, как правило, в сезон охоты. По мнению представителей организации «Зеленая Алания», ситуация требует действенных мер со стороны правоохранительных органов.

В заявлении на имя Генерального прокурора республики Магомеда Багаева и исполняющего обязанности главы МВД Мераба Пухаева лидер «Зеленой Алании» Залина Габаева просит принять меры по поиску, предположительно, двух медвежат и содействовать их передаче в заповедник. По информации «зеленых», медвежат было четыре, двух из которых при помощи населения удалось найти. По ее словам, ровно неделю велись самостоятельные поиски, чтобы не спугнуть «владельцев» краснокнижных животных, которые могли их перепрятать. Местное законодательство предусматривает суровое наказание для тех, кто содержит их в неволе, это приравнивается к убийству животного, внесенного в Красную книгу Южной Осетии.

С просьбой о помощи Залина Габаева обратилась к обществу в социальных сетях, после чего ей начали присылать фотографии, видео и адреса, где могут держать медвежат. Продолжает Залина Габаева:

«Я узнала об этом неделю назад, в пятницу, и мы стали искать по друзьям и знакомым, чтобы выйти на тех людей, которые стали выкладывать фотографии с ними. Видимо, многие о них знают, несколько раз разные люди меня просили пока не относить заявление (в правоохранительные органы). В субботу и воскресенье мы их просто искали. А в понедельник я увидела, что сотрудники МВД уже выкладывают фотографии в социальных сетях с этими медвежатами. Ну и, собственно, отпала уже необходимость говорить об этом тихо, потому что уже весь город был в курсе того, что медвежата в городе, их передают из рук в руки, с ними фотографируются, кормят сникерсами со сгущенкой. И это мне показалось ужасным. Мы начали шуметь в соцсетях, и одного медвежонка нам отдали. Я так понимаю, это тот, который и был у сотрудников МВД. Потом в тот же день мне позвонил какой-то мужчина с незнакомого номера, сказал, что его сын приносил медвежонка, и если есть надежда, что их можно адаптировать, то он готов его отдать, но ему нужны какие-то гарантии. Дело в том, что люди не верят. Он сказал, что у него была похожая ситуация, он несколько раз передавал медвежат, но они или гибли, или исчезали в неизвестном направлении. И что он меня не знает, как мне можно верить. Мы с ним поговорили, я сказала, кто я, откуда я, нашлись общие знакомые, и он пообещал поговорить с сыном. Все! На второй день он позвонил еще раз и сказал, что они спрятали медвежонка. Меня просят разные люди не писать заявления, говорят, что это их хорошие знакомые и что они их уговорят по-хорошему. А если мы подадим заявление, то вдруг они этих медвежат спрячут, и мы их совсем не найдем. Потом пришло сообщение, что мы все же напугали их своей суетой в социальных сетях».

Буквально вчера, по словам Залины Габаевой, ей отдали еще одного медведя, которого «зеленые» отвезли в заповедник. Судьба остальных до сих пор неизвестна:

«Вчера позвонила знакомая, которая сказала о том, что… Через несколько человек ей позвонили, она не знает, кто инициатор звонка, но она попросила меня снизить активность и передала, что ни в коем случае медвежат не отдадут, не надо их больше искать, «мы этих медвежат отдадим, может быть, через неделю, но сейчас нет». Но тут дело в том, что, если мы берем медвежат на адаптацию, мы берем их с той целью, чтобы они забыли запах человека, отвыкли от рук, забыли вкус сгущенки и сникерса и питались правильно. Потому что от такого питания они могут погибнуть. Через неделю брать их уже нельзя, мы уже не сможем взять их на адаптацию. Мы сотрудничаем с центром спасения медвежат–сирот Тверской области России, это династия Пажетновых, которые уже третье поколение разрабатывают методики возвращения медвежат в природу. Я позвонила им, они сказали: ни в коем случае, потому что уже сейчас они под огромным риском. И меня предупредили, чтобы я их через неделю не брала, потому что это гарантированная неудача».

Специалисты также сказали Залине Габаевой, что ни в коем случае нельзя вести переговоры с браконьерами, которых они приравняли к террористам. Габаева напоминает, что медведи внесены в Красную книгу республики и их защищает закон:

«Я хочу обратить внимание на то, что мы не знаем своих законов, мы должны знать свои законы. Медведи у нас охраняются Красной книгой, причем именно по причине непродуманного, бездумного истребления. У нас здесь, в Южной Осетии, кроме обычного бурого медведя, живет малокавказский медведь, которых мало уже. Я, честно говоря, не знаю, какого вида эти медвежата, они слишком маленькие, но медвежата, которых мы спасали два года назад, относились именно к этому виду… Чудовищная неграмотность населения, мне кажется, именно в этом отношении».

На убийства краснокнижных животных, по ее мнению, может повлиять активность правоохранительных органов:

«Даже если есть какие-то случаи арестов или наказания за это, то это не озвучивается. Было бы здорово, если бы эта информация была публичной. А у нас выяснилось, что законов не знают даже сотрудники МВД – о том, что медведи у нас охраняются законом!»

Одно громкое дело, добавила Габаева, когда браконьер наказан - сел в тюрьму или заплатил огромный штраф, – и люди бы поняли, что животных трогать нельзя.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия