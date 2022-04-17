В Грузии сегодня отмечают Бзоба - праздник Входа Господня в Иерусалим

Верующие сегодня празднуют один из 12-и главных праздников православной церкви - Вход Господень в Иерусалим или Вербное воскресенье.

В основе праздника Вербного воскресенья лежит евангельское повествование о том, как Иисус Христос перед своей мученической кончиной и воскресением прибыл в Иерусалим. Накануне он воскресил умершего Лазаря, и люди вышли навстречу Спасителю с пальмовыми ветвями. Именно поэтому в западной церкви этот день именуется Пальмовым воскресеньем.

В Грузии этот праздник издревле называется Бзоба. По традиции, в этот день освящают ветки вербы и колхидского самшита (бза - по-груз.) и во всех храмах проводятся торжественные богослужения.

Ежегодно в преддверии Бзоба патриархия и правительство Грузии призывают население не уничтожать самшит, а выращивать его самостоятельно, так как растение занесено в Красную книгу. Кроме того, к Вербному воскресенью в саженцевых хозяйствах и рядом с церквями продается достаточное количество специально выведенного растения.

Вербное воскресенье открывает последнюю предпасхальную неделю Великого поста - Страстную седмицу. Для церкви это время воспоминаний о страданиях и смерти на кресте Иисуса Христа. В течение этой недели принято держать наиболее строгий пост.