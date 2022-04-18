Российская пропаганда и вопросы истории

Война в Украине идет не только на полях и в лесах Донбасса и не только в эфирах крупных общенациональных телевещателей, но и на просторах интернета, где в словесных боях сражаются сотни тысяч маленьких, простых пользователей соцсетей. Именно они в значительной степени формируют общественное мнение. Впрочем, количество не означает качество. Сотни тысяч пропагандистов-добровольцев, по сути, транслируют одни и те же тезисы, просто на примере разных факторов и разными словами.

Главной целью российской как государственной, так и общественной пропаганды является убедить как можно больше народу в том, что вторжение в Украину – легитимная спецоперация с благородными целями.

Те, кто попроще, довольствуются тем, что украинцы – фашисты, а значит, любая война против них священна и оправдана. Но это слишком примитивно и скучно, а более развитые и грамотные персонажи не довольствуются такими банальностями. Им летать охота.

Есть несколько аргументов, которые используют пропагандисты-любители, находящиеся на различных стадиях развития. Например, на первой ступени самое популярное утверждение: «мы вас спасли», «мы создали вам государство», «вас, как единой страны, не существовало, стало быть вы не имеете право на полноценную государственность».

При всей внешней убедительности этого аргумента он очень поверхностный и рассчитан на аудитории чуть выше люмпен-пролетариата. Другая более или менее грамотная аудитория знает, что «единой страны» 300 лет назад не было не только у Грузии или Украины, но и у Германии с Италией – как минимум. Есть такое понятие «феодальная раздробленность» – совершенно нормальное явление для прошлых веков.

А еще все где-то кто-то кому-то что-то делают. К примеру, нынешний город Кельн основали римляне – тогда он назывался «Колония Агриппины», но на этом основании сегодняшние итальянцы не отрицают права Германии на существование. А еще Вестминстер англичанам построили норманны, то есть французы, но я что-то не слышал, чтобы французы говорили англичанам: «Да вы без нас уже давно бы исчезли с карты мира».

А еще – кто помнит, какой народ послал варягам письмо, общий смысл которого звучал, как «Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть нами»? Да, дорогие российские пропагандисты, это ваши далекие предки, отчаявшись наладить нормальное управление своей землей, решили сдать ее в концессию викингам.

Прекрасные русские имена – Игорь, он же Ингмар, Олег, он же Ольгерд, Ольга, она же Хельга. А еще династия Рюриковичи – это же такое древнее, чисто русское имя Рюрик – у каждого из нас есть хотя бы один русский по имени Рюрик, а как же иначе…

Надо бы надоумить шведов, датчан и норвежцев предъявить коллективные претензии к России – «Да мы вас на ноги поставили, а вы сейчас тут в государственность играете».

Для более высокоразвитых особей еще одна система аргументации – «А как же Сербия, Ливия, Ирак?..» Вот прямо все вдруг стали болельщиками Ливии – просыпаются по утрам, и мысль покоя не дает: как там Триполи с Бенгази поживают? «Все мы сегодня – ливийцы».

Только не учитывают пропагандисты, что Запад, возможно, неправ, но он преимущественно вмешивается в УЖЕ идущие войны, которые начались по каким-то своим причинам. Забывают, что к тому времени, как в конфликт в Югославии вмешалось НАТО, там уже два года шла совершенно бессмысленная и бесперспективная бойня, конца-края которой видно не было. В Ливии к тому времени, как в войну вмешались государства – члены НАТО, в первую очередь, кстати, не США, а Франция и Италия, там уже вовсю кипела гражданская война, окончание которой даже не просматривалось.

Ирак был ошибкой американцев – любая система, даже самая совершенная иногда дает сбой, но важно, как она реагирует на срывы: все время нахождения в Ираке американцы мечтали оттуда убраться, и в конце концов выполнили свое желание. Возражений в духе «А как же американский мир?», «А как же наша духовная миссия?» – ни у кого не возникало…

Война в Украине началась, по сути, по одной простой причине: 85% русских, включая Владимира Путина, почему-то убедили себя в том, что никакой украинской нации не существует. Когда реальность стала больно кусаться и украинцы имели наглость не согласиться с тем, что их не существует, россияне решили это мелкое недоразумение исправить – так, как умеют: ковровыми бомбардировками.

Причина войны – «Вы нам не нравитесь», согласитесь, это совсем не то, что США и НАТО вмешались в кровавую бойню всех против всех на Балканах

Ну и для самых-самых продвинутых и оригинально мыслящих – глубины истории в духе «американцы уничтожили индейцев»… Открою вам, дорогие пропагандисты, маленький секрет: в истории человечества в течение многих веков народы делились на покорителей и покоренных. При этом очень часто те, кого уничтожают сегодня, сами уничтожали других вчера.

Например, предмет особой глубокой скорби россиян – ацтеки. «Все мы сегодня ацтеки…» Вот только вся штука в том, что до того, как их покорили испанцы, сами ацтеки были жестокими завоевателями, которые покоряли народы специально для того, чтобы приносить их представителей в жертву на своих грандиозных пирамидах.

Вы что правда думаете, что ацтекскую столицу Теночтиплан взяли 200 отмороженных испанских конкистадоров? На самом же деле за испанцами следовали десятки тысяч местных – представителей покоренных народов, ненавидевших ацтеков лютой ненавистью.

А еще большие друзья России – арабы, которые тоже любят долго и нудно плакать по поводу козней западных империалистов. А не хотят они нам объяснить, куда подевались копты и как случилось, что Египет сегодня на 95% арабская страна? Или рассказать, кто такие сирийцы или ливанцы, которые генетически не имеют никакой связи с арабами? Сирийцы – это потомки арамейцев, ливанцы – финикийцев... Как случилось, что они стали арабами? Молчат товарищи – все больше про американский империализм говорят.

Да что там ацтеки и финикийцы – сами россияне не хотят рассказать, куда подевались миллионы черкесов с территории, которую сегодня занимают Краснодарский край и Ставрополье? Вот вы все про ацтеков, а про черкесов рассказать слабо?

Мир идет вперед и эволюционирует: то, что вчера завоевательные войны считались нормой, никак не оправдывает их сегодня. Было бы неплохо, если бы пропагандисты Кремля придумали что-то новое и оригинальное…

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