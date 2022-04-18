Мариуполь готовится к последнему бою

Россия продолжает ракетные обстрелы по всей территории Украины. Минувшей ночью ударам подвергся Львов на западе страны. При этом наиболее сложная ситуация – в Мариуполе. Там окруженные российскими войсками украинские подразделения отказались сдаваться в плен. Киев обвиняет Москву в отказе обеспечить гуманитарный коридор для остающихся в городе мирных жителей.

Львов под огнем – этот крупный город на западе Украины подвергся обстрелу. Взрывы были слышны в западной части населенного пункта, недалеко от границы с Польшей. По данным местных властей, ракетный удар был нанесен не только по объектам военной инфраструктуры, но и по гражданскому автосервису. Глава областной военной администрации Максим Козицкий сообщил о жертвах среди мирного населения:

«Сегодня был нанесен очередной удар по Львову. По предварительным данным, четыре попадания: три по складам, которые в настоящее время не используются военными, и одно по автосервису. Семь человек погибли, 11 ранены, по предварительной информации. На данный момент разбираются завалы, возможно, цифры еще неполные. Это было варварское нападение на гражданский сектор».

Критическая ситуация на сегодняшний день наблюдается в окруженном российскими войсками Мариуполе. Укрепившиеся на территории комбината «Азовсталь» украинские подразделения отказались сдаваться в плен и намерены бороться до конца. Как отмечают в украинском Минобороны, сопротивление Мариуполя не позволяет российскому командованию начать новое широкомасштабное наступление. Остающиеся в городе украинские военные стянули на себя значительные силы противника. Но цена за это крайне высока. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, Мариуполь практически стерт с лица земли:

«Города больше не существует. Остатки украинской армии и большая группа гражданских лиц фактически окружены российскими войсками. Они продолжают свою борьбу, но, судя по тому, как ведет себя российская армия в Мариуполе, они решили сравнять город с землей любой ценой».

Власти Украины требуют от российской стороны открыть гуманитарный коридор из Мариуполя в Бердянск для гражданских лиц. По словам вице-премьера Ирины Верещук, на территории «Азовстали» в бункере находятся мирные жители, в том числе женщины и дети. При этом, по ее словам, отказ России открывать гуманитарные коридоры будет в будущем основанием для привлечения всех причастных лиц к уголовной ответственности за военные преступления.

Остается слабая надежда на то, что остающихся в Мариуполе бойцов и мирных жителей удастся вывести. СБУ Украины опубликовала в социальных сетях видеозапись, на которой задержанный пророссийский политик и олигарх Виктор Медведчук произносит 30-секундное обращение к президентам России и Украины:

«Я, Медведчук Виктор Владимирович, хочу обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой об обмене меня украинской стороной на защитников Мариуполя и жителей, которые находятся там на сегодняшний день и не имеют возможности безопасного выхода через гуманитарные коридоры».

Впрочем, ранее в Кремле уже заявляли, что не видят возможности обмена Медведчука на украинских военнослужащих, поскольку тот не является гражданином России и не имеет отношения к военным действиям России в Украине. А позиция Киева кажется пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову непоследовательной:

«Специальная военная операция продолжается. Президент совсем недавно, будучи на космодроме, сказал, что она идет по плану. Одновременно с этим, действительно, на экспертном уровне продолжаются контакты в рамках переговорного процесса. Также хочу вам напомнить слова президента о том, что, к сожалению, украинская сторона не демонстрирует особого постоянства по согласованным моментам. Позиция часто меняется. И, конечно, динамика продвижения в переговорном процессе оставляет желать лучшего».

В то же время украинские власти призывают жителей Донбасса как можно скорее покинуть территорию Донецкой и Луганской областей, так как уже через неделю эвакуация в более безопасные регионы может стать невозможной. Представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузяник заявил о готовности российской армии в ближайшее время возобновить наступление на востоке страны:

«Оккупант готовится к наступлению на востоке Украины с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и обеспечения устойчивого сухопутного коридора с оккупированной территорией Автономной Республики Крым. К настоящему времени агрессор практически завершил перегруппировку войск для наступления в восточной оперативной полосе. Усиление наступательной группировки осуществляется за счет переброски дополнительных российских частей».

При этом президент Украины Владимир Зеленский считает, что Россия, учитывая упорное сопротивление украинской армии, вполне может применить против его страны ядерное оружие. Политик призвал мировое сообщество быть готовым к такому развитию событий:

«Не нужно ждать, когда Россия применит ядерное оружие. Миру не нужно ждать. Мир должен быть готов к этому. Не только подготовкой бомбоубежищ и т. д. Помимо разговоров необходимо сжать их экономику так, чтобы они даже не думали об этом».

Впрочем, президент России Владимир Путин уверяет: западные санкции не достигли своей цели. По словам главы Кремля, ни расшатать финансово-экономическую ситуацию в стране, ни спровоцировать панику на рынках, ни обеспечить коллапс банковской системы или масштабный дефицит товаров оппонентам Москвы не удалось:

«Можно уже уверенно сказать, что такая политика в отношении России провалилась. Стратегия экономического блицкрига не удалась. Более того, санкции не прошли даром и для самих инициаторов. Имею в виду рост инфляции и безработицы, ухудшение экономической динамики в США и странах Европы. Снижение уровня жизни европейцев, девальвация их сбережений. Россия, как уже сказал, выдержала это беспрецедентное давление. Ситуация стабилизируется».

С начала вторжения российских войск в Украину страны Запада ввели беспрецедентное количество санкций против России – как персональных, так и секторальных. Под рестрикции попали, в том числе, крупнейшие госкорпорации и банки. Украина призывает ЕС ввести полное эмбарго на российские энергоносители.