Россия не будет инициировать в ООН расследование событий в Буче

Россия не будет инициировать в ООН международное расследования событий в Украине, в том числе свидетельств массовых убийств мирных жителей в городе Буча под Киевом. Об этом РИА Новости заявил директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев. Москва, по его словам, сомневается в непредвзятости следствия в этих вопросах.

"Пока в ООН не поднималась эта тема. Надо смотреть, что за расследование может быть, кто его будет вести", - сказал дипломат. Опыт предыдущих расследований, в том числе по линии Международного уголовного суда, показывает исключительно предвзятую позицию, утверждает представитель МИД России.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Москва отвергает обвинения в причастности к убийствам мирных жителей Бучи и выступает за обсуждение событий "на максимально высоком уровне" — в Совете безопасности ООН.

Однако президент России Владимир Путин, комментируя события в Буче, называл их провокацией и таким же фейком, как и обвинения в использовании химического оружия в Сирии.

Российское вооружённое вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. В начале апреля российские военные отошли из районов, прилегающих к Киеву. После их отхода стало известно, в частности, о массовых убийствах жителей города Буча. По данным городских властей, на территории города были обнаружены тела более 400 человек.

Некоторые западные лидеры прямо обвиняют российского президента Владимира Путина в военных преступлениях. Россия продолжает отрицать причастность своих военных к убийству. Некоторые российские представители говорят о том, что убийства в Буче - "постановка", другие - что убийства реальные, но ответственность за них несут украинские военные.