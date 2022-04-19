В Тбилиси с официальным визитом находится глава парламента Азербайджана Сахиба Гафарова

В Грузии с официальным визитом находится председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова. В Международном тбилисском аэропорту гостью встретил вице-спикер парламента Грузии, руководитель группы дружбы с парламентом Азербайджана Арчил Талаквадзе.

В рамках визита Сахиба Гафарова провела встречу с председателем парламента Грузии Шалвой Папуашвили. Также состоялась встреча грузинской и азербайджанской парламентских делегаций, сообщает агентство «Новости-Грузия».

«Я очень довольна своим визитом в Грузию. Азербайджан и Грузия - дружественные страны и стратегические партнеры. Эта дружба основана на истории», – заявила Гафарова на пресс-конференции после встречи с Папуашвили. По ее словам, отношения продолжаются в позитивном русле, и особое место занимают межпарламентские отношения.

«С председателем парламента Грузии Шалвой Папуашвили мы обсудили проблемы и текущую ситуацию в регионе. Мы обсудили вопросы укрепления отношений между странами, а также необходимость ежедневных отношений и частых визитов. Межпарламентские отношения выполняют роль моста дружбы между странами. Сегодня мы также обсудили вопросы обмена опытом в законодательной деятельности. Мы говорили о важности и необходимости работы трехстороннего формата Комитетов по внешним связям парламентов Азербайджана, Грузии и Турции», - заявила Гафарова.

Шалва Папуашвили, в свою очередь, отметил, что визит его азербайджанского коллеги символичен и имеет особое значение, поскольку в этом году отмечается 30-летие установления дипломатических отношений между двумя странами.

«Грузия и Азербайджан всегда играли важную роль в построении мира в регионе, мы согласны с тем, что обе страны должны использовать эту историческую роль, чтобы совместно и с еще большими усилиями содействовать миру и стабильности на благо наших стран, наших народов и региона в целом», – заявил Папуашвили на пресс-конференции.

Председатель парламента Грузии поблагодарил Сахибу Гафарову за визит и готовность к сотрудничеству.