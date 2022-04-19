Обзор грузинской прессы

«Действия «Национального движения» необъяснимы и глупы», – так отзывается политолог Вахтанг Дзабирадзе о решении «Национального движения» отправиться в Украину отдельно от парламентской делегации. Многие могут расценить этот поступок как желание отделиться и от остальной оппозиции, а это может быть губительно для партии, заявил эксперт в интервью газете «Квирис палитра»:

«К сожалению, Маргвелашвили (четвертый президент Грузии) оказался в непонятной ситуации, я не думаю, что этот шаг принесет ему какую-то выгоду. По поводу трио Мелиа-Накопия-Херхеулидзе – что означают их действия? «Национальное движение» отделилось от остальной оппозиции? Очень хорошо, если так. Может быть, эта ситуация подтолкнет умных оппозиционных лидеров к осознанию того, что нужно искать другой путь, отмежеваться от «Националов». Может, хоть сейчас они смогут объединиться без них».

Таким поведением ЕНД даже оказывает услугу правящей партии, продолжает политолог, «ведь бессмысленные перепалки, отвлекают общество от реальных проблем в государстве».

Кроме того, учитывая, что внимание украинских властей сейчас сосредоточено на внутренних проблемах, для них было совершенно не важно, сколько делегаций и в каком составе посетят Киев, считает бывший госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия конфликтолог Паата Закареишвили.

«Украину сейчас не интересует эпизод с этими перепалками («Грузинской мечты» и «Нацдвижения»). Зато за этими перепалками наблюдают США и Европа. И Запад понимает, что у нас несовершенная политическая культура, и мы не заслуживаем ни ЕС, ни НАТО, потому что не можем договориться по элементарным вопросам. Не могли власть и оппозиция объединиться вокруг вопроса Украины? Вместо этого они думают лишь о том, как показать, что один лучше другого», – заявил Закареишвили в интервью изданию.

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В медучреждениях Грузии остаются лишь 336 человек с коронавирусной инфекцией, заболеваемость снизилась до 1%, пишет газета «Резонанси». Глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе сообщил журналистам, что нагрузка в больничном секторе значительно снижена. Одной из причин – применение препарата «Паксловид», эффективность которого составляет 90%.

«В стране стабильная эпидемиологическая ситуация. Ежедневное число новых случаев инфицирования колеблется от 100 до 300 человек. Можно сказать, что ситуация полностью под контролем. Впрочем, во Всемирной организации здравоохранения не спешат объявлять об окончании пандемии. Но я думаю, что это произойдет в этом году. Скорее всего, циркуляция вируса будет в основном сезонной, как грипп, и в определенное время года нам потребуются профилактические прививки».

Тем не менее расслабляться пока рано, считает инфекционист Ираклий Хмаладзе:

«Пандемия завершится тогда, когда не будет инфицированных, поскольку каждый инфицированный может заразить скажем 10 человек. Возможно, пандемия не будет объявлена с одним-двумя пациентами, а ее завершение никак не зависит от показателя смертности, она закончится, когда на протяжении полугода не будет зафиксировано ни одного случая».

Инфекционисты также напоминают жителям Грузии об опасности отказа от мер безопасности, призывают их воздержаться от участия в массовых мероприятиях пасхальных праздников и использовать медицинские маски во время посещения храмов.

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«Центральный парк Тбилиси – затянувшаяся реабилитация и отсутствие плана строительства», – статью под таким названием публикует информационное интернет-агентство netgazeti. Территория бывшего ипподрома площадью 36 гектаров была передана городу фондом Cartu, принадлежащем основателю правящей партии экс-премьеру Бидзине Иванишвили еще в 2020 году. Тогда мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что работы по обустройству парка продлятся около двух лет. Местный житель Саба Сухиташвили решил проследить за процессом и на протяжении последних четырех месяцев фотографировал территорию ипподрома. Сравнив снимки, он выяснил, что строительство парка не сдвинулось с места. «Более того, – пишет автор статьи Нино Бидзинашвили, – у обещанного властями центрального парка Тбилиси до сих пор нет подробного, детального проекта. На данный момент в базе Службы архитектуры мэрии нет ни одного документа по организации территории бывшего ипподрома… Директор программы социальной политики «Центра социальной справедливости» Татули Чубабрия объясняет, что, вопреки законодательству, проект не согласован с мэрией и разрешения на строительство нет, строительный процесс ведется незаконно. Организация уже обратилась в суд по этому вопросу, но заседание пока не назначено. В мэрии Тбилиси заявляют, что на месте идут подготовительные работы, однако здесь не могут ответить на дополнительные вопросы, ссылаясь на то, что проект финансируется фондом Cartu. Что касается законности, то в мэрии заявляют, что на строительство парка разрешения не требуется».

На сегодняшний день общественности доступен только эскиз парка, согласно которому на территории, кроме 26 парковых зон, также будет 500 парковочных мест. И это тоже стало поводом для критики со стороны урбанистов, заявивших, что под парковку выделяется слишком большая доля рекреационной зоны.