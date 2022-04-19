«Частная коллекция» в сухумском ЦВЗ

Выставка «Частная коллекция» была открыта в Центральном выставочном зале в Сухуме 11 апреля. У зрителей появилась уникальная возможность увидеть в одном пространстве работы таких мастеров, как Александр Шервашидзе, Варвара Бубнова, Михаил Шемякин, Сергей Сангалов и Леварса Бутба. «Частная коллекция» – это выставка, которая составлена исключительно из работ 12-ти личных коллекций. Среди прочих часть своих собраний зрителям показали Батал Кобахия, Ибрагим Чкадуа и Вячеслав Чирикба. Историк Батал Кобахия, который вместе с Эльвирой Арсалия (директор ЦВЗ и художник-дизайнер) выступил еще и куратором выставки, собирает работы абхазских художников уже не одно десятилетие, и сегодня у него дома хранится порядка 80 произведений искусства:

«Моя коллекция, с одной стороны, спонтанна, но, с другой стороны, она все-таки как-то ориентирована. В конце 1970-х – в начале 1980-х годов был своего рода серебряный век города, когда появилась группа замечательных художников, которые именовали себя сухумским авангардом. Они были практически не допущены на официальные площадки и часто выставлялись на набережной. Я с ними начал дружить и какие-то работы стал приобретать. Тогда я и приобрел около четырех работ Семенцова. А еще картины Сергея Сангалова, Адгура Дзидзария и Леварсы Бутба. Тогда я не думал, что это далеко зайдет. Думал, куплю парочку, но это как болезнь. И лет 20 назад я решил сделать рамки для своих работ. Они лежали в папках за шкафом, и я был потрясен, что оказывается у меня штук 40 картин. Потом я стал покупать совсем молодых художников. И в итоге можно сказать, сегодня у меня довольно приличная коллекция. Но меня спрашивают: «Что ты собираешь?» Я коллекционирую то, что связано с кругом художников сухумского авангарда и молодых живописцев, в которых эти традиции заложены. Ведь многие современные художники – это ученики Шенгелая, Шакро, Котлярова, и, естественно, они носители тех тенденций».

На выставке представлено более сотни картин, написанных за период с середины XVIII века и вплоть до сегодняшнего дня. Кураторы «Частной коллекции» подарили зрителям уникальную возможность посмотреть на «Страшилок» Сергея Сангалова 1980-х годов, литографии с изображением кавказских костюмов князя Григория Гагарина, на портрет доктора и мецената Езекиля Фишкова, написанный маслом в 1936 году Осиа Сегаль.

Идея «Частной коллекции» появилась давно, но ее реализация почти год откладывалась из-за пандемии. К тому же воплотить подобную задумку было не так-то просто. «Частная коллекция» требовала длительной подготовки. Только на опись работ (потому что у многих картин отсутствовали данные, например, о технике) ушло два месяца. Мировая историческая практика показывает, что дары коллекционеров часто служили основой фондов для музеев. Поэтому экспозиция в Центральном выставочном зале в Сухуме – это еще размышление на тему того, что будет дальше со всеми этими коллекциями, где и как они будут «жить».

Батал Кобахия видит логическим пунктом назначения своей коллекции Национальную картинную галерею Абхазии, однако на данный момент отдать произведения искусства туда означает обречь их на погибель: «Если бы сегодня была открыта картинная галерея, я бы процентов 70 своей коллекции подарил. Но отдавать картины в существующую галерею бессмысленно – они испортятся. У меня они хорошо хранятся с соблюдением положенного температурного режима: живопись периодически должна получать солнечные лучи, чтобы она не разрушалась, а графика, наоборот, должна быть в темноте, чтобы не обесцвечивалась. Вот это я учитываю у себя в квартире. Но мы 15 лет ждем картинную галерею. Уже все построили, но ее никак не сделают. А нам нужно и хранилище, и залов десять. Узнав о том, что сегодня хранится у нас, во многих музеях мира просто сошли бы с ума. Огромный у нас потенциал! Мы же делали недавно выставку работ Александра Шервашидзе, которые 30 лет хранились в темноте хранилища. Многие из этих работ портятся. Когда мы работали в Министерстве культуры Абхазии, каждый год писали о том, что нужны целевые программы. Нам отвечали: «Да-да-да, рассматриваем. Ой, много денег!» Вот так и не получилось. Видимо, в этой стране насыщенное культурное пространство как таковое никому не нужно. Все заняты другими делами, а подобные инициативы происходят вопреки всему».