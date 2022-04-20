Михаилу Саакашвили стало плохо в зале суда. ВИДЕО

Российская армия начала наступление в Донбассе. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в очередном видеообращении.

"Ничего украинского не отдадим, а чужого нам не нужно. Я благодарен всем нашим бойцам, всем нашим героическим городам на Донбассе, Мариуполю, а также городам Харьковщины, которые держатся", ­— сказал Зеленский.

О российском наступлении на востоке Украины ранее также рассказал секретарь Совета нацбезопасности страны Алексей Данилов. Он отметил, что по информации украинских властей в планах российской армии полностью занять Донецкую и Луганскую области до православной Пасхи. В этом году она пройдет 24 апреля.

В свою очередь глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что "началась вторая фаза войны".

Местные жители и журналисты уже рассказывают о боях во всей линии фронта в Донбассе и обстрелах Харькова и Николаева.

Ранее в понедельник командир полка "Азов" Денис Прокопенко записал видеообращение к мировым лидерам. Он сообщил, что в Мариуполе, на металлургическом заводе "Азовсталь", укрываются сотни мирных жителей. По словам Прокопенко, об этом известно российским войскам, но они всё равно ведут огонь по заводу. Прокопенко призвал мировых политиков организовать "зелёный коридор" и обеспечить эвакуацию мирных граждан, раненых солдат и тел погибших.

С просьбой помочь с эвакуацией мирных жителей из Мариуполя к Папе Римскому обратился командир 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волина. "Вы, наверно, многое видели в своей жизни. Но я уверен, что вы никогда не видели того, что происходит с Мариуполем. Потому что именно так выглядит ад на земле", — написал Волина. Он также подтвердил, что в бункерах "Азовстали" укрываются женщины и дети.

Мариуполь находится в осаде российских войск более полутора месяцев. В городе остаются около 100 тысяч гражданских лиц, при этом полностью прекращены поставки воды, пищи, медикаментов, электричества, в Мариуполе нет ни одного неповрежденного здания.

Россия утверждает, что не атакует мирных граждан и ведёт обстрел только военных объектов. Российское Минобороны неоднократно заявляло, что украинские военные используют мирных граждан как живой щит. Украина эти обвинения отвергает.