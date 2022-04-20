Обзор югоосетинской прессы

Блогер Алан Парастаев комментирует заявление Анатолия Бибилова, сделанное им после окончания первого тура президентских выборов в Южной Осетии. Парастаев пытается понять, что имел в виду действующий президент, когда назвал себя и своего соперника Алана Гаглоева носителями «двух идеологий». «Причем уверенно заявив, что мы, то есть электорат, должны знать, о каких идеологиях идет речь, и мало того, исходя из этих знаний – сделать выбор. О каких, Анатолий, знаниях идет речь? Так нельзя, господин президент, со своими гражданами. У меня комплекс моментально появился от того, что я, оказывается, не знаю идеологию моего президента. Все знают, а я тут сижу, пишу про него, а по идеологической части – ни бум-бум. Хорошо, второй кандидат Алан Гаглоев слегка снял с меня комплекс политидеологического незнайки и честно признался, что тоже не имеет представления, что конкретно имел в виду Анатолий Ильич. «Фу-уу, – подумал я, теперь нас двое», – иронизирует блогер. Позже Гаглоев предположил, что он, то есть Гаглоев, стоит на идеологии соблюдения законности, а Бибилов, соответственно, апологет «насаждения беззакония». «Да – у Ильича случались промахи с законом. Даже чаще случались, чем не случались», – размышляет блогер. Другое предположение, что же все-таки имел в виду Бибилов, заключается в отношении к проведению референдума по вхождению Южной Осетии в состав России. Но здесь, по заявлениям Алана Гаглоева, идеологических разногласий нет, как нет их и в югоосетинском обществе. «Но и я, и Алан Гаглоев считаем, что проведение референдума, как и последующее за ним непосредственно вхождение, должно быть «своевременно» для нашего стратегического партнера Российской Федерации, а не осложнять и без того сложное ее сегодняшнее положение», – пишет Парастаев.

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Социальная сеть «Фейсбук» остается главной ареной обсуждения политических процессов в республике. Алла Джиоева, избранная в 2011 году президентом Южной Осетии, пишет на своей страннице: «Я не верю Бибилову: к тому у меня много оснований», а также публикует перечень вопросов к защитникам действующего президента. Вот некоторые из них: «Покажите этому народу, о котором так печетесь, акт Счетной палаты РФ; обнародуйте списки выданных паспортов, чтобы мы могли сами убедиться в вашей правоте; откройте списки выданного наградного оружия, чтобы народ знал своих героев; выскажите свою точку зрения относительно изуверского убийства Джабиева; объясните народу, почему орденоносец Кабисов Георгий до сих пор сидит в тюрьме, а грабители-акулы гуляют на свободе. Если можете, растолкуйте, почему молодой, действительно героический человек, на чьи похороны вы с помпой пришли, не имел возможности быть и жить на своей родине». Далее она продолжает: «Нежелание ответить ни на один из вопросов приводит меня к ужасной мысли: вы разрушаете государственность, во имя которой погибли лучшие из нас. И никакие референдумы, которыми вы камуфлируете преступные деяния, не убедят меня в вашей правоте».

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Страница «Iron Bonvarnon» комментирует анонсированные Анатолием Бибиловым кадровые перестановки. Автор обращается к президенту: «Кого ты уволишь сейчас и зачем? Советника Джагаева, министра Лалиеву, дашь указание завести уголовное дело на Наниева спустя почти два года после того, как убили Инала Джабиева? Или, может, сейчас начнется борьба пчел против меда, то есть Бибилова против коррупции, и уволят пару глав комитетов, гупов или министров, начинающих переобуваться?» Здесь же напоминание, что срок полномочий президента истекает 21 апреля.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия