Думы о пасхальном перемирии

В последнее время мне в голову приходят бредово-утопические идеи: идеи о всеобщем разоружении. Конечно, этого никогда не случится, во всяком случае, в ближайшие сто, двести, триста лет. Но а вдруг?..

А вдруг, если весь мир одумается, договорится, возьмет и… разоружится, разве это было бы плохо? И все эти громадные денежные ресурсы, которые сегодня выбрасываются на производство и употребление оружия, пойдут на мирные цели! Это ж сколько всего разумного, доброго и вечного можно было бы наделать?

Я помню, в «благословенные» брежневские временя слово «разоружение» часто произносилось, но так и не наступило. Хотя какие-то шаги по этому направлению вроде бы делались. Судя по всему, эти шаги так и не дошли до желанной цели. Во всяком случае, если не «разоружение», то определенное сдерживание «гонки вооружений» происходило: подписывались какие-то международные документы и мудреные соглашения, которые ныне, по-моему, не очень работают.

Очень хочется отвлечься от главной темы, но не получается. И не получится, так как вокруг да около все только об этом и говорят. Иногда мелькает у меня мысль, а почему только сейчас мир заговорил про войну? Почему, когда были Ирак, Ливия, Югославия, Сирия, Афганистан, Грузия, тогда мир не сходил с ума? Или все-таки сходил, а я чего-то пропустил?

После грузинских событий 2008 года мир высказал свое осторожное возмущение, и – замолчал. Я про грузинские потому говорю, что это меня лично коснулось. Про остальные – не знаю.

Но, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Жаль, конечно, что тысячи жизней должны были прерваться, чтобы мир наконец очухался бы. Хотя об этом я уже говорил в прошлый раз.

А сейчас разрешите чуть-чуть пофантазировать. В начале немного истории. В 1914 году на западном фронте Первой мировой войны в Сочельник и на Рождество случилось так называемое Рождественское перемирие. Английские и немецкие солдаты обменивались рождественскими поздравлениями и песнями через окопы; в некоторых местах солдаты даже переходили линию фронта, чтобы поговорить со своими противниками и обменяться с ними подарками. На Сочельник и Рождество солдаты обеих сторон, кстати, французы тоже, но в меньшем количестве, самостоятельно вышли на нейтральную полосу, где смешивались, обмениваясь продуктами питания и сувенирами. Даже проводились совместные церемонии погребения павших, а некоторые встречи заканчивались совместными рождественскими песнопениями. Иногда солдаты противоборствующих сторон бывали настолько дружелюбны друг с другом, что даже играли в футбол на нейтральной полосе.

Рождественское перемирие рассматривается сейчас как символический момент мира и человечности на фоне одного из самых драматических событий современной истории.

Кстати, у моего дорогого Пола Маккартни есть на эту тему хорошая композиция «Pipes of Peace» (Трубка мира) из одноименного альбома 1983 года. Он и клип снял, где сам исполнил две роли – английского и немецкого солдата. Клип наивный, но сама композиция очень хорошая. Послушайте, и, думаю, вы проникнитесь.

Вы, конечно, понимаете, к чему я клоню. Да, сейчас не Рождество, а Пасха, но принцип ведь один и тот же? Есть две армии, два противника, что самое знаковое, два православных противника, можно сказать, паства одной церкви. А слабо было бы подобное перемирие случить в нынешней войне? Уверен, если бы такое произошло, может, эта проклятая война окончилась бы намного раньше, чем это задумали те, кто ее направляет. Может, солдаты поговорили бы, переговорили бы, вместе задумались бы, порасспрашивали бы друг друга и поняли бы, что кровь проливать не надо, а все можно решить другим путем.

Я сейчас фантазирую, естественно.

На самом деле, нынешняя ситуация несравнима с войной столетней давности. Первая мировая была, по-моему, абсолютно бездарной войной. За что воевали солдаты, мне до сих пор не ясно до конца. А уж тем солдатам и подавно. Вот во время Второй мировой войны подобное Рождественское перемирие вряд ли было бы возможным. Вторая мировая была другой войной. И есть у меня мысль, что теперешняя война более похожа на Вторую мировую, чем на Первую. И никакого временного перемирия, даже на светлый праздник Пасхи, тут не получится. Несмотря на то, что между российскими и украинскими солдатами намного больше общего, чем, скажем, между теми же англичанами и немцами.

По-моему, я чуть-чуть зарапортовался, но не взыщите. Это я не корысти ради, а только волею души.

Господи, сколько в жизни интересного, а мы чем занимаемся? Мы, я имею в виду человечество.

Страстная неделя, а у меня мысли все о тех, кто сейчас под пулями, под бомбами, под взрывами. Как же это все страшно и нелепо.

Кем же надо быть, чтобы …нет, не приказывать, а выполнять кровавые приказы. Ведь приказы отдает один рехнувшийся индивид, а выполняют их толпы. И если все правда, что творит российская армия в Украине, то опять-таки прихожу к выводу, что не все люди – человеки. Некоторые человеки – они нелюди, кадавры, нежить. Даже воевать, наверное, можно аккуратнее и, как это не дико звучит, человечнее.

Недавно слушал интервью Гарри Каспарова, которое он давал Дмитрию Гордону. Гордон для меня очень слабый и поверхностный интервьюер, но сейчас не про это. О Гордоне как-нибудь в будущем я разражусь речью. Сейчас же о Гарри Каспарове, который сказал занятную вещь: не самую новую, не самую свежую, но он ее облек в интересную форму. Когда Гордон спросил его, как же так происходит, что подобное зло совершают человеки? Кто же они такие, какая их мама родила? Гарри Кимович ответил, что это все плоды отрицательной селекции. Грубо сказано, но, может, это и есть великая сермяжная правда?

Может, правда, когда большевики истребили самый цвет своих граждан, а кого не истребили, тех искалечили, сломали или изгнали, то потомки оставшихся как раз и есть те особи, которые насилуют, убивают, мародерствуют без всякого сомнения с улыбкой на устах и со спокойным пульсом? Я никогда особо не верил в генетику. Вернее, не очень верил в наследственность, но тут поневоле задумываешься, а может, оно и правда так? Порченое семя ведь дает порченый всход?

Не знаю, до конца не уверен, что все так и есть. Но это сказал не я, а Гарри Кимович, так что все претензии к нему.

Мне страшно, что такие мысли приходят мне в голову. Все-таки думаю, что не в селекции дело. А дело в воспитании, в данном случае, в пропаганде. Я думаю, что мастеров пропаганды, рано или поздно, надо привлекать к особой ответственности. И в данном случае я говорю не только про российских пропагандистов. А вообще про всех.

А что у нас в благословенной Грузии разве мало таких промывателей мозгов, которые отравили сознание 20 процентам гражданам, которые до сих пор верят в святость Саакашвили и его круга? Ладно, не буду в эту Страстную неделю говорить про Саакашвили. Не буду портить ни себе, ни вам настроение. Давно я, кстати, про него ничего не пел, но сейчас не до него.

А впереди нас ждет светлый праздник Пасхи. Католическую мы уже отпраздновали, теперь православная. Я сам православный, но со стороны матери у меня все католики, так что в семье мы два раза праздновали Пасху. И никаких несогласий по этому поводу у нас не было. Даже наоборот: дважды накрывался праздничный стол с обязательным куличом, пасхальными яйцами, иногда даже с паской.

Хорошо было…

И все-таки на этот раз светлый праздник Пасхи со слезами на глазах.

Боже, храни и спаси Украину.

И весь мир.

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