Обзор абхазской прессы

Газета «Республика Абхазия» публикует интервью с историком Анзором Маршан, который является инициатором написания проекта поправок в Конституцию Республики Абхазия. Проект поправок для ознакомления был направлен в парламент РА, администрацию президента, в комиссию по конституционной реформе при президенте РА. После предварительных обсуждений проект подписал 21 депутат Народного Собрания шестого созыва, и он был послан в Конституционный суд Республики Абхазия для получения заключения.

Анзор Маршан сообщил: «Мы получили отрицательное заключение, которое окончательно и обжалованию не подлежит. По ныне действующей Конституции пять человек Конституционного суда могут наложить вето решению 21 депутата. Это не был проект для принятия, это был проект для начала обсуждения. То есть Конституционный суд может не допустить тот или иной документ даже к обсуждению».

В интервью изданию Анзор Маршан перечислил основные положения поправок.

«Предлагаем ввести смешанную систему выборов в парламент, упразднить пост вице-президента Республики Абхазия, так как эта должность достаточно номинальная и особой роли не играет, внести изменения в решении кадровых вопросов. По нашим предложениям президент формирует свою команду на один год, а министры и другие руководители перед назначением зачитывают в парламенте программу своих действий сроком на один год. Через год парламент вправе отрешить их от должности или оставить по результатам выполненной программы».

Следующее предложение – это назначение генпрокурора и судей.

«Мы предлагаем ввести Высший совет правосудия, состоящий из девяти человек. В него входят председатели Конституционного, Верховного и Арбиражного судов, президент, спикер парламента, генеральный прокурор, министр юстиции, председатель палаты адвокатов, юрист из научной среды. Высший совет будет согласовывать кандидатуры генпрокурора и судей, которые будут направляться в парламент для утверждения. Это позволит не одному президенту выдвигать кандидатуры в судебной ветви. Возможен и другой вариант, когда часть судей избирается президентом, часть парламентом и часть самой судебной системой», – заключил историк.

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«Апсадгьыл-инфо» пишет, что 19 апреля в абхазском сегменте Интернет-сети разослана анонимная информация о том, что в районе Бзыби неизвестный мужчина якобы пытается увести школьников. Таких фактов не было. Об этом сообщает пресс-служба МВД Абхазии.



Сотрудниками Управления внутренних дел по Гагрскому району проводится проверка распространяемой информации. Подразделения инспекции по делам несовершеннолетних посещают школы и проводят разъяснительные беседы с педагогическим составом и учащимися. В профилактических целях проводится проверка в отношении лиц, стоящих на амбулаторном учете в специализированной психиатрической больнице Министерства здравоохранения.



«Также доводим до сведения граждан, что в органы внутренних дел никаких заявлений и жалоб о якобы имевших место противоправных действиях в отношении несовершеннолетних не поступало. Не поступали и обращения на телефоны доверия районных подразделений и горячую линию МВД РА. В связи с чем пресс-служба МВД просит не распространять анонимные сообщения провокационного характера».

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Блогер Дмитрий Максимович (Дмитрий Мушба) на своей странице в Facebook написал, что неотъемлемой частью тоталитаризма является «всеобщая истерия, провоцируемая пропагандистской прокачкой, и охота на ведьм, в которую люди с промытыми мозгами всегда рады включиться».

«Все чаще подойдет ко мне какой-то сосед, дальний родственник, а то и просто мало знакомый человек с вопросом: «А что это за международные организации такие? А кто в них работает?» И в конце с ехидной ухмылкой обязательно задаст контрольный вопрос, на котором, по логике спрашивающего, любой иностранный «шпиен» должен непременно расколоться: «А какая им выгода помогать Абхазии?» Признаюсь, рассказывать о мандатах и договорах, о международной практике и принципах гуманизма людям весьма далеким от этого – занятие малоинтересное, более того, весьма утомительное. Однако я стараюсь быть честным и отвечаю как на духу, что собираю информацию и пересылаю ее американцам, добавляя для убедительности, что им – американцам – доподлинно известно теперь, сколько у нас на деревне дойных коров, сколько безработных, какая у бабы Нюры пенсия и сколько кустов травы посадил у себя в огороде наркоман Эдик. Ну и, конечно, вся эта информация ежевечерне телеграфируется при помощи замаскированных под сортиры пунктов связи. Напрямую в Госдеп. Все как в любимых «шпиенских» фильмах», – заключил Дмитрий Максимович.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия