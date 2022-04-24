Анатолий Бибилов принял участие в пасхальном богослужении

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос грузинской журналистки об отношениях между Украиной и Грузией на фоне полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины.

Президент Украины заявил, что не понимает руководство Грузии, которое отказывается вводить экономические санкции против России. Он отметил, что украинцы и грузины - это по-настоящему братские народы, а потому и больно воспринимает такие действия со стороны грузинских властей.

Об этом он сказал 23 апреля на пресс-конференции в Киевском метрополитене, на которую собрались украинские и иностранные журналисты.

«Я считаю, что грузинский действительно один из самых близких народов к Украине. Именно грузинский народ. И это начиная исторически, начиная с первой революции, мы видели такую большую поддержку. И сейчас даже, когда мы не поняли, скажу вам откровенно, и в принципе я могу быть откровенным с грузинами, потому что мы действительно братские народы. И я не понимаю позицию лидеров вашего государства. Да, я не понимаю. И потому я так больно это воспринимаю. И я считаю, что это того не стоит, то, на что они идут. Невведение этих санкций, эти копейки. В истории двух государств, в истории такого соседства. Несмотря на количество километров, мы соседи. Мы гораздо ближе, чем мы с Россией.

Вы видите, что у нас с Россией война. И мы точно не хотим никаких конфликтов с Грузией. И уверен, что их никогда не будет. Как Грузия вышла сейчас, как она вышла на улицы, как вышел весь Тбилиси, как он поддерживал. И я обращался, и наши люди обращались, и как ваши люди приехали сюда и, отдавая жизнь свою, воевали, поддерживали, гуманитарно помогали, волонтеры, и много всего за все эти годы. Еще раз, начиная с революции, заканчивая началом войны еще с 2014 года.

Но я не могу понять поведения. Я не учитель, а ваши лидеры не ученики. Это взрослые люди и точно уже не игрушки. Я не понимаю, ради чего. Ради чего? Невведение санкций? Я слышал, что мы должны защищать свою экономику. Какая экономика? Уже отобрали часть территории в Грузии. Почти дошли до Тбилиси. Какая экономика? Все это того не стоит, я так считаю», - сказал Зеленский.