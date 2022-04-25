Зураб Махарадзе больше не возглавляет грузинскую прокремлевскую партию

Зураб Махарадзе, который долгое время был лицом работающей в Грузии ультраправой, пророссийской группы Alt-Info, был снят с поста председателя ее политического крыла. Об этом свидетельствуют документы, находящиеся в открытом доступе.

Как пишет СОВА со ссылкой на OC Media, 11 апреля Общественный реестр Грузии одобрил назначение Георгия Кардава на должность председателя «Консервативного движения», политического ответвления Alt-Info. Как следует из документов, партия подала соответствующее прошение 28 марта.

Махарадзе был лицом насильственной экстремистской группы Alt-Info, владеющей сегодня лицензированным телеканалом, с самого начала ее существования, когда она, в 2019-м, еще будучи онлайн платформой, только начала привлекать к себе внимание.

Причины замены Махарадзе остаются неизвестными, произошли они после его внезапного исчезновения из поля зрения общественности.

13 марта Махарадзе опубликовал в интернете видео в котором сообщил, что из-за работы «в другом формате» месяц его не будет ни в Тбилиси, ни в эфире Alt-Info, где он регулярно выступал.

Один из основателей Alt-Info Константин Моргошия тогда опроверг слухи о том, что на фоне российского вторжения в Украину Махарадзе уехал в РФ, но от дальнейших разъяснений Моргошия отказался.