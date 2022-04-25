«Пандемия многое поменяла – от привычек до традиций»

Пасха после пандемии. «Эхо Кавказа» поинтересовалось у пользователей социальных сетей, изменились ли для них традиции празднования Пасхи с начала пандемии.

– Изменились ли ваши традиции с начала пандемии?

Ирина: За три года пандемии мало что изменилось для меня. Я и до этого не особо любила отмечать Пасху в больших компаниях. Но, конечно, с матерью всегда ездили на кладбище или за город на пикник, а в период пандемии пришлось отказаться от этого из-за комендантского часа, так как запрещали передвигаться на личном транспорте. Вообще, до пандемии мы ходили и в церковь на Пасху, чего не делали последние два года, но в этом году нам удалось вспомнить о подобных традициях и отметить праздник, как справляли его многие годы – в кругу семьи и ничего лишнего.

Нодар: Я не придерживаюсь никаких традиций вообще. В моей семье не было принято отмечать Пасху, до сих пор придерживаюсь этой «традиции». Это, в принципе, касается всех религиозных праздников, поэтому пандемия никак не повлияла на это. Но зато отмечаем, например, Новый год. Можно сказать, что старались праздновать в очень узком кругу, естественно, был страх заболеть и заразить кого-то. В принципе, реже стали отмечать праздники в больших компаниях, и впредь, наверное, так и будет. Пьем меньше алкоголя, чтобы не понижать иммунитет. В общем, так вот любой праздник теперь отмечаю, в кругу семьи.

Евгения: Пандемия много что поменяла – начиная с привычек заканчивая традициями. Да, изменилось очень существенно. Я начала больше времени проводить с семьей и в домашней обстановке, чем раньше. Если сегодня говорить о проведении какого-либо мероприятия, то я выберу дом, а не ресторан. Хотя ситуация в мире вроде бы нормализовалась, но этот ритм жизни мне гораздо ближе.

Ника: Не знаю, по-моему, ничего не изменилось. Просто стали чаще руки мыть. В церковь я не ходил и до этого, а теперь, так сказать, будет этому оправдание. А в остальном традиции остались прежними и не изменятся и после пандемии.

Татьяна: В этом году мы, пожалуй, вернулись к тому варианту празднования, который был до пандемии. Поскольку пандемия ограничила нас в общении и праздники проходили в маленьком кругу людей. А в этом году мы уже встретились и с друзьями, и с родственниками в более широкой компании.

Георгий: После пандемии для меня лично поменялось многое, я больше стал следить за своим здоровьем, избегаю очень больших компаний. Но что касается традиций, я постарался, чтобы жизнь в этом плане продолжалась, как и до начала эпидемии. Хотя многие люди изменили свои традиции, например, многие мои знакомые встречали Пасху в церкви и оставались там всю ночь, но теперь этого не делают. Для меня же подобные традиции очень важны, и я, даже несмотря на запреты и ограничения, придерживался их. Так что ничего не изменилось, как и прежде, я хожу в церковь и на кладбище.