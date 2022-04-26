«Нацдвижение» предлагает парламенту Грузии ужесточить закон «Об оккупированных территориях»

Оппозиционная партия «Единой национальное движение» предлагает парламенту Грузии ужесточить закон «Об оккупированных территориях».

На заседании парламентского бюро 26 апреля будет представлен законопроект, по которому лицам, в какой-либо форме участвавшим или до сих пор участвующим в оккупации территорий Грузии и Украины и в военной агрессии, будет запрещен въезд в Грузию.

Кроме того, законопроект предусматривает запрет всем физическим и юридическим лицам, нарушившим закон «Об оккупированных территориях», любой экономической (предпринимательской или непредпринимательской) деятельности на территории Грузии, независимо от того, осуществляется ли она в целях получения прибыли, дохода или компенсации. Также всем юридическим лицам, действующим в Грузии, в случае принятия законопроекта, будет запрещено прямо или косвенно получать финансирование от всех физических и юридических лиц, нарушивших данный закон.

Согласно проекту, ограничения, установленные законом «Об оккупированных территориях», будут наложены также на граждан, попавших под санкции стран-членов ЕС или НАТО из-за военной агрессии и оккупации, осуществленной в Грузии и Украине.