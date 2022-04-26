Парламент Грузии рассмотрит вопрос введения запрета агрессивной российской символики

На заседании парламентского бюро 26 апреля будет представлен проект изменений в Кодекс об административных правонарушениях Грузии, предусматривающий введение денежных санкций за превозношение, оправдание и поддержку агрессии, осуществляемой Российской Федерацией.

Инициаторами законопроекта являются оппозиционные члены парламента Саломе Самадашвили и Анна Нацвлишвили.

Согласно проекту, превозношение, оправдание или поддержка осуществленной Российской Федерацией в отношении Грузии, Украины или какого-либо другого государства агрессии в любой форме и любыми средствами, выражаемые, в том числе, посредством георгиевской оранжево-черной полосатой ленты, а также изготовление, ввоз, распространение, использование или ношение символов латинских букв "Z" и "V", повлечет для физического лица штраф в размере 2000 лари и для юридического лица - 5000 лари.

За повторные правонарушения физическое лицо будет оштрафовано на 5000 лари или последует административный арест на срок до 15 суток. Что касается юридического лица, то для него предусмотрен штраф в размере 10 000 лари.

Как поясняют авторы проекта, в Грузии, как и в других странах, действуют группы, организованные, финансируемые и поощряемые спецслужбами РФ, которые открыто превозносят, оправдывают или поддерживают агрессию России и вытекающие из нее другие международные преступления, совершаемые российской военной машиной в Украине. По их словам, подобные акты проявляются как в вербальной поддержке, так и в т.н. «символической речи», примером которой является демонстрация в общественных местах т.н. георгиевской ленточки с оранжево-черными полосами, а также латинских букв «Z» и «V».