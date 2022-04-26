В ЕНД опровергли информацию о том, что партию возглавит Маргвелашвили

Действующий председатель самой крупной оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ника Мелия опровергает распространенную телекомпанией «Рустави-2» информацию о том, что он якобы уходит со своего поста и из партии, после чего партию возглавит четвертый президент Грузии Георгий Маргвелашвили.

Выступая сегодня на брифинге, Мелия выразил мнение о том, что это был вброс, созданный спецслужбами для того, чтобы перекрыть международный скандал, в котором оказался замешан основатель «Грузинской мечты», миллиардер Бидзина Иванишвили – его подозревают в ведении дел с российскими олигархами, попавшими под санкции.

Комментируя новость о том, что Маргвелашвили может стать председателем ЕНД, Мелия прибегнул к иронии, пишет агентство «Новости-Грузия».

«Можно разыграть такую комбинацию: если Георгий Маргвелашвили станет председателем Национального движения, то я автоматически стану четвертым президентом страны», – сказал Мелия, отвечая на вопросы журналистов на брифинге.

По его словам, этот вопрос журналистам телекомпаний «Имеди» и «Рустави 2» поручили задать сотрудниками Службы госбезопасности.

«Этот вопрос разрабатывали не продюсеры телекомпаний, его написали спецслужбы. Вы знаете, в какой международный скандал замешаны Бидзина Иванишвили и «Грузинская мечта», и выдумываете такие вопросы. Я избегаю конфронтации с журналистами. Очень неприятно смотреть, как журналист, особенно с «Рустави 2», читает вопрос от сотрудника СГБ», – сказал Мелия.

Накануне в сети появилась аудиозапись, согласно которой, российский олигарх Владимир Евтушенков по телефону разговаривал с основателем правящей партии «Грузинская мечта» Бидзиной Иванишвили и просил его оказать какую-то услугу.

Подлинность записи не подтверждена. Авторы публикации на YouTube-канале Cyber Kmara утверждают, что два разговора между Иванишвили и Евтушенковым состоялись 10 и 12 марта. Между тем в апреле на Евтушенкова распространились санкции Великобитании и он покинул пост председателя совета директоров российского холдинга АФК «Система»..

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили уже заявил, что подобные обвинения в адрес Иванишвили являются дезинформационной кампанией с целью вызвать беспорядки в стране и вовлечь Грузию в войну.