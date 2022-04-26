В Грузии отметили День черкесского флага

В Тбилиси прошли мероприятия, посвященные Дню черкесского флага (25 апреля). Об этом «Эху Кавказа» сообщили в Черкесском культурном центре (ЧКЦ), открытом в грузинской столице в 2012 году.

Накануне сотрудники ЧКЦ совместно с гостями из республик Северного Кавказа посетили могилу известного черкесского писателя Михаила Лохвицкого (Аджук-Гирея) – в этом году отмечается его 100-летний юбилей.

Кроме того, состоялся круглый стол, на котором обсудили историю происхождения и возрождения черкесского флага. Онлайн-встречу, которая объединила около 20 участников из нескольких стран, открыл директор ЧКЦ, профессор Мераб Чухуа.

Он подчеркнул, что черкесский флаг является объединяющей символикой и маркирующим знаком для всех черкесов. По словам Чухуа, место флага – там, где рождается свобода, а его будущее – там, где ведется черкесское национальное дело.

Со специальной презентацией на онлайн-мероприятии выступили ученые из Адыгеи, сотрудники Адыгейского республиканского института гуманитарных исследований Асфар Куек и Мариет Куек. Именно они стояли у истоков возрождения флага в 1988-1989 гг.

Асфар Куек рассказал, что нынешний флаг реконструирован по книге Э. Спенсера «Черкесия». Спенсер посетил Черкесию в 1837 году.

На встрече с Мерабом Чухуа было предложено создать книгу на основе исследований, документов и работ по истории черкесского флага.