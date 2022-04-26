В Цхинвали осудили взрывы в Приднестровье и активизировали мониторинг на де-факто границе с Грузией

Власти самопровозглашенной республики Южная Осетия осудили взрывы, произошедшие в Приднестровье.

В заявлении югоосетинского МИДа говорится, что «подобные преступные акции преследуют цель запугать мирное население и создать повод для обострения ситуации, тем самым поставив под угрозу безопасность граждан Приднестровья и стабильность в регионе в целом».

В югоосетинском КГБ же заявили, что ведомство «активизировало мониторинг обстановки» на де-факто границе с Грузией.

«Как свидетельствует поступающая по различным каналам разведывательная информация, в настоящее время военно-политическая ситуация на грузинском направлении существенных изменений не претерпела. Усилений сил и средств вблизи территории Южной Осетии, а также существенных перемещений войск и военной техники в Грузии не зафиксировано», – отмечено в сообщении.

В самопровозглашённой Приднестровской Молдавской республике утром во вторник взорваны ретрансляционные вышки на территории радиотелецентра "Маяк". Они ретранслировали российское радио. Об этом сообщило МВД непризнанной республики.

Накануне, 25 апреля, несколько взрывов произошло в здании министерства госбезопасности Приднестровья. По предварительным данным, по зданию стреляли из ручного противотанкового гранатомета, пострадавших нет. Также, как заявил глава Приднестровья Вадим Красносельский, накануне произошёл взрыв у военного объекта в селе Парканы.

Взрывы произошли на фоне войны в соседней Украине. Российские военные называли выход к границам Приднестровья одной из целей операции.