На старт, внимание, будет нескучно!

Кто на свете всех сильнее? А еще не врет и быстрее всех бегает. Дебаты кандидатов в президенты Южной Осетии все больше напоминают веселые старты. После предложения Анатолия Бибилова «открыть, что внутри» у кандидатов, и пройти детектор лжи он выступил и с инициативой проверить физическую подготовку и пробежать с оппонентом три километра.

В ожидании дня голосования жители Южной Осетии продолжают наблюдать за теледебатами между двумя кандидатами в президенты – лидером партии «Ныхас» Аланом Гаглоевым и президентом Анатолием Бибиловым, который не перестает их удивлять. Если на теледебатах в минувшую пятницу он без конца называл Гаглоева соучастником убийства трех человек, то вчера он выдвинул идею прохождения кандидатами детектора лжи:

«Уважаемые сограждане, мы здесь стоим красивые в костюмах, то есть внешний вид опрятен, то есть симпатичные. Я бы очень хотел, чтобы мы открыли то, что у нас внутри – и у одного, и у второго. Поэтому я хочу предложить Алану Эдуардовичу пройти полиграф, то есть детектор лжи. Что я предлагаю? Я предлагаю завтра вместо вот этих дебатов сесть, нацепить провода и каждому из нас перед народом, прямо под камеры пройти полиграф. Кто лжет, кто обманывает, что он таит внутри, чего не договаривает. И я задам следующие вопросы, если я успею, они четкие, понятные: нарушали ли вы закон, нарушал ли закон ваш брат Александр Гаглоев, будете ли вы освобождать брата от уголовной ответственности, если станете президентом?»

Анатолий Бибилов зачитал и вопрос про связи Гаглоева с МГБ Грузии.

Ответ Алана Гаглоева разошелся по сетям: «Полиграф сгорит, если его наденут на твою голову». Как и шутка про «трехэтажный пост в Цнелис», который при правлении действующего президента установили там грузинские полицейские.

Устав от постоянного упоминания полиграфа, Алан Гаглоев в конце теледебатов сделал оппоненту встречное предложение:

«На какие средства ты делаешь крыши (населению), мы хорошо знаем. Откуда идут деньги в твой фонд, я хорошо знаю, просто люди об этом не знают. Откуда взялись проблемы на российской таможне и из-за чьих сигарет, все тоже прекрасно знают. Это вот то самое «большое взаимодействие» с Россией. Ты уже обманул людей, когда за автомобильным ввозом встала очередь, а вчера в прямом эфире в своем Инстаграме ты оправдывался, что тебя неправильно поняли. Когда ты говоришь неправду, потом оправдываешься, что тебя не так поняли. Мы что все глухие и только тебя не понимаем правильно?! Что касается детектора... Вот здесь подпишись (показывает распечатанный лист, где предлагает президенту расписаться в отказе от срыва выборов – прим. «Эха»), а мы и детектор пройдем. Но я приведу еще медсестер из больницы, и давай еще анализы сдадим на наркотики – и один, и второй. Принесем и детектор завтра, а я приведу медсестер. И прямо здесь сядем и детектор пройдем, но только пусть здесь скажут результат и по детектору, и по анализу. Давай! И посмотрим, кто опозорится, в том числе на детекторе и по результатам анализов. Только вот здесь распишись, что ты не сорвешь выборы».

История с детектором и анализами получила сегодня неожиданное продолжение. С утра на своей странице в Телеграме Анатолий Бибилов выложил справку с результатами тестов на употребление наркотиков и даже записал видео, выходя из здания наркодиспансера:

«Ну что? К сожалению, мы Алана Эдуардовича не увидели. Сдал все анализы. Чист, как говорят. И я думаю, Алан Эдуардович все равно придет и проверит, предоставит справки. Осталось предложить Алану Эдуардовичу пробежать три километра, несмотря на то, что он младше на 11 лет. Давайте, я предлагаю и физическую подготовку проверить».

По информации «Эха Кавказа», Анатолий Бибилов пришел сегодня в наркодиспансер за час до начала рабочего дня, когда в здании находился только дежурный врач. При этом в справке, которую он обнародовал, датой медицинского освидетельствования значится не сегодняшнее число, а 22 апреля. За это оппоненты прозвали его еще и «путешественником во времени».

На предложение Бибилова совершить совместную с Гаглоевым пробежку пользователи соцсетей отреагировали с юмором. Роберт Гард написал в «Фейсбубке»: «Экс-президент, задорный кандидат на пост главы Южной Осетии Бибилов предложил пробежаться (форма одежды не указана) народному кандидату Гаглоеву на три километра (направление не указано), чтобы выявить нового руководителя страны. Согласно информации комичных политтехнологов Бибилова, штаб Анатолия Ильича готовит предложения по умению переползания по-пластунски, разборке-сборке автомата и пению караоке военно-патриотических песен композитора Газманова».

Алан Бекъойты: «Я не понял, у нас выборы или веселые старты?

Владимир Покровский: «Кто в прямом эфире дальше, извините, плюнет, того и надо избрать. И все».

Те, кто просмотрел видео с Бибиловым у входа в здание наркодиспансера, обратили внимание на обшарпанные стены медицинского учреждения. По мнению отдельных пользователей, это иллюстрирует и результаты его деятельности за пять лет на посту президента, о которых он не устает говорить.

Сегодня вечером все жители Южной Осетии вновь прильнут к экранам телевизоров и своих смартфонов, чтобы не пропустить еще одну часть теледебатов, возможно, с очередным креативным поворотом политтехнологов Анатолия Ильича.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия