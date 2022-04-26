«Давайте пойдем к правительству, пусть выделят нам квартиры!»

Как сказал сегодня с иронией один сухумский интернет-пользователь, реагируя на две с половиной сотни комментариев в абхазском сегменте «Фейсбука» к посту о «квартирном вопросе»: «Пандемия вроде бы закончилась, «Черноморэнерго» вот уже несколько дней как прекратило веерные отключения электричества, чем же заняться привыкшим выплескивать негатив в соцсети и призывать к митингам протеста?! Ну, вот и новая тема нашлась!»

Тема, впрочем, как раз не новая. Многие молодые семьи в Сухуме не имеют собственного жилья и вынуждены арендовать съемные квартиры (обычно тысяч за пятнадцать рублей в месяц). При этом еще больше квартир пустует в самых разных местах абхазской столицы, особенно в Новом районе, но они давно оформлены на других лиц, занявших их после войны или перекупивших у занявших. Время от времени в последние годы возникали скандалы на эту тему, доходило до того, что несколько семей занимали пустующие квартиры в одном подъезде, и их долго приходилось выдворять оттуда правоохранительным органам… Формировались комиссии, некоторым наиболее настойчивым помогали в конце концов обрести жилье…

И вот на днях в соцсетях появилось несколько постов пользователей, решивших снова «поднять знамя борьбы» за распределение государством пустующих квартир между нуждающимися. Большинство их горячо поддержало, но были и те, кто возражал: «А почему вы не хотите поехать в Ткуарчал, где жилой фонд вообще почти пустует?», «А почему не хотите в сельском доме пожить с родителями? Если в своем тесно, то многие дома в деревнях вообще пустуют, и, чтобы за ними присматривать, даже из России приезжих нанимают…»

Заголовок одного из таких постов состоял из фразы: «Давайте все выберем день и пойдем к правительству, пусть выделят нам квартиры!» На него откликнулись сотни комментаторов. Вот несколько типичных высказываний:

«Давно бы всем надо собраться, сделать списки, избрать председателя, секретаря и бойкотировать (так в тексте) здание правительства и администрацию города. Пусть хоть выдадут недостроенные дома... может, и найдется какой-нибудь спонсор... О демографии кто-нибудь думает вообще???»;

«Все пустые разбитые квартиры, но к ним не подступишься. Этот вопрос должны решить уже давно, почему они захвачены до сих пор, ведь не сегодня война закончилась. Мы сами во всем виноваты, пора бы уже просыпаться»;

«Девочки, я тоже «за», уже сил нет никаких снимать квартиру. Давайте выбирать день и время, чтобы каждый, кто реально нуждается в жилье, смог прийти, а ни 2-3 человека, чем больше соберется людей, тем лучше будет»;

«Простите, а что вы хотите занимать? Чужую собственность? Или что? Ну да, не впервой же. А чего же так слабо? Особняк сразу, чего мелочиться»;

«А вы попробуйте разбудить совесть тех, кто занял по пять, шесть и более квартир. И все 30 лет они понемногу приходят в негодность, потому что занявшие ждут богатых покупателей, выставляют на продажу за миллионы и, не краснея, пишут: квартира в собственности 30 лет»;

«Откуда квартиры будут выдавать, только если отбирать у тех, кто занял по несколько квартир, Но попробуй отбери. это никто не сделает, нет таких возможностей у государства».

Некоторые участники обсуждений этой темы в соцсетях начали уже даже предлагать конкретные даты проведения митинга.

«Эхо Кавказа» обратилось сегодня за комментарием к абхазскому общественно-политическому деятелю Аслану Кобахия. И вот что он сказал:

«Меня удивляет, когда люди озабочены исключительно тем, чтобы что-то от государства получить. Молодые люди, я понимаю, хотят… Люди, да, видят, что действительно многие квартиры разбиты, разрушены, но за кем-то числятся. Но вот есть разбитая квартира, смотришь: за кем она числится? А она принадлежит семье погибшего на войне, у которой возможности нет отремонтировать. Как-то вот так порой бывает. Это же индивидуально надо подходить. Если эти квартиры принадлежат людям, которые не собираются там жить, – другое дело, они же эти квартиры не строили».

Справедливо ли, когда «трофейные» квартиры пустуют и на них пытаются заработать, а молодые семьи вынуждены снимать жилье, потому что их старшие в свое время не подсуетились? Нет, конечно. Но ведь можно, говорит Кобахия, поставить вопрос и по-другому: а справедливо ли, если одни молодые семьи заработали на квартиру и купили ее, вложив в нее свой труд, ну, и родственники помогли, а другие получат квартиры, если получат, просто выйдя на митинг или захватив пустующие? А чем вторые лучше первых? Он продолжил:

«Всегда находятся такие «революционеры», которые будут кричать, что, мол, нам надо квартиру, мы молодые… Но мы разве в такой «зажатой» и нищей стране живем?.. Я знаю молодых ребят, которые работают и на квартиру заработали, и родителям своим помогают и тому подобное. В Абхазии вполне можно найти себе применение, в области туризма, например. Я знаю немало молодых состоятельных ребят, которые днем и ночью работают, занимаются бизнесом».

То, что государство не смогло за эти десятилетия навести порядок с жилым фондом, это факт, и это очень плохо. И есть в то же время люди авантюрного склада характера. Кобахия говорит:

«Когда они это видят, что органы государственной власти в каком-то сне пребывают, им хочется пошуметь, себя показать. Вот что происходит. Мое видение такое. И еще. Посмотрите, какая ситуация в мире, вокруг Абхазии складывается. Идет война. И вот когда такие резкие заявления появляются, а даже начинаю подозревать: не случайно ли это делается? Понимаете, меня вот это начинает беспокоить. А так – кто не хочет, чтобы у наших молодых были свои квартиры?»

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия