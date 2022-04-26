«Маленький принц» на абхазском

Премьера спектакля по мотивам произведения Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» состоялась на сцене Абхазского государственного драматического театра имени Самсона Чанба. Режиссером постановки выступил актер Гудиса Тодуа. Аллегорическая сказка «Маленький принц» была написана Антуаном де Сент-Экзюпери в разгар Второй мировой войны, в 1942 году. Она рассказывает историю хрупкого златовласого мальчика, который отправляется в путешествие по планетам. Притом, что это книга детская, в ней автор рассуждает на темы любви и одиночества, человеческой природы и дружбы, а еще – о жизни как таковой. «Все мы родом из детства», говорил Антуан де Сент-Экзюпери. Французский писатель верил, что именно в детстве закладываются основные качества человека, и этот посыл ярко чувствуется в его сказке. «Маленький принц» полюбился людям разных поколений. Десятки миллионов людей по всему миру держат эту книжку у себя на полках – сказка была переведена на сотни разных языков и диалектов.

Поставить произведение Антуана де Сент-Экзюпери на сцене Абхазского государственного драматического театра взялся Гудиса Тодуа. Для актера это уже второй опыт работы в качестве режиссера (в 2019 году он поставил «Щелкунчика и Мышиного короля» по произведению Эрнста Теодора Амадея Гофмана). Гудиса Тодуа объяснил, почему для своей второй режиссерской работы он выбрал именно сказку Антуана де Сент-Экзюпери: «"Маленький принц" переведен на более чем 300 языков. И примерно год назад я узнал, что книгу перевели на абхазский язык. Я был очень удивлен и, когда начал читать, понял, что она переведена прекрасно, без какого-либо литературного пафосного, тяжелого языка. Сделала это известная поэтесса Нелли Тарба. На мой взгляд, ей удалось не нарушить ту атмосферу, которую закладывал сам автор. Честно сказать, это одно из любимых произведений моего детства, которое я перечитываю и каждый раз что-то новое для себя нахожу, несмотря на то, что мне уже далеко не 10 и не 20 лет. И каждый раз я плачу, как ребенок. Для меня это какое-то сумасшествие, насколько все легко и просто написано, как это о жизни и как это в цель. Говорят же, что в простоте – истина, и так мог написать только Экзюпери».

В спектакле задействовано несколько поколений актеров. Главную роль, роль изящного мальчика с золотыми волосами, сыграл Гудиса Тодуа. Образ доброго, полного сострадания Летчика исполнил заслуженный артист Абхазии Лаврентий Ахба. Роль гордой Розы, которую, несмотря на ее высокомерие и капризный характер, полюбил Маленький принц, досталась актрисе Лане Джопуа. Змею сыграл 18-летний Астан Агрба, недавний выпускник детской театральной студии «Нарт». Для начинающего актера было непросто вжиться в роль загадочного существа: «Моя змея не злая. Она такая хитрая и очень умная. Змея не убивает Маленького принца с самого начала, потому что все наши персонажи в спектакле одни на своей планете. И приход Маленького принца – это что-то новое. Змея дает толчок на то, чтобы Маленький принц познал этот мир. И в какой-то мере укус – это и было познанием мира. Змея учит принца, что все в этой жизни не так уж легко. Мою змею я назвал Рони. Мне с самого начала режиссер сказал, что я буду в маске. И я буду воспринимать текст, который обращен ко мне, через эту змею, и через пластику мне надо передавать, что чувствует змея и как она относится к той или иной ситуации. Для меня это было сложно, но режиссер всегда замечал и подчеркивал, что я должен быть тихим, как удав. Я не знаю, как это получилось, но будто я летаю в облаках, и весь мой текст и все движения были просто в диком спокойствии. Никакой злости не было при общении с Маленьким принцем».

«Маленький принц» рассчитан на детей и сопровождающих их в театр взрослых. Гудиса Тодуа считает, что его спектакль ставит перед зрителями разных возрастов множество сложных, но увлекательных вопросов: «Для меня «Маленький принц» – это маленькая энциклопедия о жизни для детей, это спектакль, конечно же, для семейного посещения, чтобы дети обязательно приходили с мамой, папой или бабушкой, потому что во время просмотра постановки возникает очень много вопросов о существовании в этом непростом мире. На какие-то вопросы ответы у ребенка найдутся в самом спектакле. На какие-то вопросы наверняка ему дадут ответы родители. А на какие-то вопросы он найдет ответы в самой жизни. Может быть, не сейчас, но я уверен, что пять или десять лет спустя он в своей голове откроет эту маленькую энциклопедию жизни и вспомнит: «Да, это действительно так, как говорил Маленький принц». Несмотря на то, что большая часть персонажей в спектакле отрицательные (они с какими-то своими особыми пороками), они одиноки. Они живут одни на своих планетах, как и каждый из нас. Несмотря на то, что у нас есть родственники, мы внутри каждый по-своему одиноки. И я очень хочу, чтобы зритель, уходя, уносил с собой какую-то надежду. Эту надежду на светлое будущее, на то, что есть ради чего бороться, дает "Маленький принц"».

Благодаря сценографии Гарри Дочия и костюмам в исполнении Стеллы Ампар, «Маленький принц» получился атмосферным и динамичным. Увидеть премьерный спектакль на сцене Абхазского драматического театра можно в пятницу, 29 апреля.