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Опрос IRI: «Грузинская мечта» – 31%, «Национальное движение» – 16%
Если бы парламентские выборы в Грузии состоялись на следующей неделе, ныне правящая «Грузинская мечта» получила бы 31% голосов, а крупнейшая оппозиционная партия страны, «Единое национальное движение» – 16%. Таковы результаты исследования общественного мнения, опубликованные в среду Международным республиканским институтом США (IRI).
Согласно исследованию IRI, рейтинги партий выглядят так:
- «Грузинская мечта» – 31%;
- «Единое национальное движение» – 16%;
- «За Грузию» (Георгий Гахария) – 4%;
- «Дроа» (Элене Хоштария) – 2%;
- «Для народа» (Анна Долидзе) – 2%;
- Лейбористская партия (Шалва Нателашвили) – 2%;
- «Лело» – 2%;
- «Гирчи – больше свободы» (Зураб Джапаридзе) – 1%;
- «Альянс патриотов» – 1%;
- «Граждане» (Алеко Элисашвили) – 1%;
- «Консервативное движение – Альт-Инфо» – 1%;
- другие партии – 2%.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», негативный политический рейтинг возглавляет «Национальное движение» – 35% респондентов сказали, что ни при каких обстоятельствах не проголосуют на выборах за партию, основанную экс-президентом Михаилом Саакашвили. На втором месте – «Грузинская мечта», поддерживать которую категорически отказываются 27%, а на третьем – пророссийский «Альянс патриотов» (19%).
При этом, согласно опросу, почти половина населения Грузии так или иначе поддерживают требование оппозиции о назначении досрочных парламентских выборов.
Опрос проводился с 4 по 24 марта 2022 года с использованием метода многоэтапной выборки, в нем приняли участие 1486 респондентов старше 18 лет. Погрешность исследования составляет +/– 2,5%.
Другие новости дня
В США одобрили законопроект об использовании активов России для помощи Украине
Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, позволяющий использовать связанные с Россией активы для оказания помощи Украине. Об этом сообщает "Голос Америки".
Законопроект, авторами которого выступили демократ Том Малиновски и республиканец Джо Уилсон, поддержали 417 конгрессменов, восемь высказались против.
В документе уточняется, что данные меры должны быть приняты в отношении активов стоимостью от двух миллионов долларов, в том числе являющихся собственностью российских энергетических компаний. Закон также затронет активы, полученные благодаря оказанию поддержки российским властям.
Изъятые средства предполагается перепродать, а вырученные деньги направить на военную, гуманитарную помощь, а также восстановление инфраструктуры Украины и помощь украинским беженцам в других странах.
Кроме того, предусматривается возможность использования указанных средств на "содействие в развитии российскому народу, в том числе в области демократии, программ в сфере прав человека и их мониторинга".
Согласно документу, в США следует создать межведомственную группу во главе с госсекретарем, которая бы "определила конституционные механизмы", позволяющие претворить данный законопроект в жизнь.
Ранее министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что Киев намерен использовать замороженные резервы России для компенсации потерь, понесенных в результате военных действий. Для этого, по его словам, необходимо принять специальные законы в странах, заморозивших российские активы.
- После начала военной спецоперации России в Украине Ранее США и другие страны Запада заморозили почти половину валютных резервов Банка России, объем которых составлял более 640 миллиардов долларов.
- Юридически Банк России отделён от государства, что помогало сохранять его активы от ареста при предыдущих судах против России. По всей видимости, в большинстве европейских стран и в США существующие законы не позволяют использовать арестованные резервы. Это же касается активов российских частных лиц, попавших под санкции.
Палата представителей США утвердила «Акт о поддержке Грузии»
Палата представителей США утвердила «Акт о поддержке Грузии», который на законодательном уровне устанавливает прочное стратегическое партнерство между двумя странами. Об этом сообщает МИД Грузии.
По информации ведомства, 8 февраля законопроект был повторно внесен на рассмотрение в Палату представителей председателями группы друзей Грузии, конгрессменами Джерри Коннолли (демократ) и Адамом Кинзингером (республиканец). В настоящее время у законопроекта есть в общей сложности 19 соавторов как от Демократической, так и Республиканской партий, пишет СОВА.
В Тбилиси отмечают, что «Акт о поддержке Грузии» демонстрирует твердую поддержку страны как кандидата на вступление в НАТО, а также право граждан Грузии определять свое будущее, внешнюю политику и безопасность без вмешательства или принуждения со стороны третьих государств.
В законопроекте особое внимание уделяется сотрудничеству между Вашингтоном и Тбилиси в сфере обороны и безопасности и укреплению обороноспособности Грузии, а также поручается госсекретарю представить пятилетнюю стратегию будущего сотрудничества с южнокавказской страной.
Законопроект также призывает администрацию США предпринять действенные шаги для усиления возможностей Грузии в борьбе с российской дезинформацией и пропагандой.
Одобренный Палатой представителей законопроект далее будет передан в Сенат США. Если документ будет утвержден соответствующими комитетами и на пленарном заседании Сената, он будет направлен президенту Соединенных Штатов, и уже после подписания главой Белого дома «Акт поддержки Грузии» вступит в силу.
Автомобиль кортежа Пашиняна насмерть сбил беременную женщину. Подробности
Премьер-министр Армении Никол Пашинян по телефону поговорил с отцом беременной женщины, сбитой насмерть одним из автомобилей его кортежа, выразил соболезнования и заверил, что будет проведено объективное расследование инцидента. Об этом сообщил заместитель руководителя аппарата премьер-министра Тарон Чахоян.
Как пишет Радио Азатутюн, жизнь 28-летней Соны Мнацаканян, сбитой 26 апреля вечером на перекрестке улиц Пароняна и Лео в Ереване, а также ее ребенка спасти не удалось. Молодая женщина была одним из учредителей организации «Support Our Heroes» («Поддержи наших героев») и руководителем программ строящегося в Нагорном Карабахе информационного центра «Тевер».
27 апреля, примерно через 24 часа после трагического инцидента, замглавы аппарата премьер-министра подтвердил, что во время ДТП с участием автомобиля из кортежа премьер-министра Пашинян находился в одной из машин кортежа. По словам Чахояна, в момент наезда автомобиль премьер-министра находился примерно в 100-150 метрах от места происшествия, и премьер не знал о том, что произошло.
В то же время он отметил, что Пашинян заметил «упавшую женщину» и дал указание вызвать скорую помощь, а затем, узнав, что «произошел наезд со стороны автомобиля сопровождающего батальона Дорожной полиции», «дал соответствующие указания министру здравоохранения и правоохранительным органам».
Через несколько часов после ДТП полиция распространила сообщение, признав, что автомобиль «Тойота Прадо» находился на службе, но не упомянула о том, что он сопровождал кортеж премьер-министра.
Позже сообщение Следственного комитета (СК) подтвердило свидетельства очевидцев, что находившийся за рулем автомобиля командир сопровождающей офицерской роты службы «Дорожной полиции» после инцидента покинул место ДТП и вернулся на место происшествия только спустя два часа. Он был задержан по подозрению в оставлении места ДТП и нарушении требований безопасности дорожного движения, что по неосторожности привело в гибели человека.
«Неадекватное и дикое» поведение полицейских
Позже провластные СМИ опубликовали первые кадры ДТП под заголовком «Сбитая женщина побежала назад». Видео не полное, на нем не видно, как после наезда кортеж премьер-министра, для которого и очищалась эта дорога, предположительно, проезжает мимо лежащей на дороге женщины. Видео также без звука, и непонятно, после каких указаний женщина в растерянности пытается перейти улицу.
Через некоторое время в интернете появилось уже второе видео, на котором видно, как мимо женщины проезжает весь кортеж премьер-министра. Радио Азатутюн не удалось выяснить источник этого видео.
Примерно в то же время известный специалист по информационной безопасности Самвел Мартиросян видел, как кортеж выехал с территории правительственных особняков. Мартиросян описал поведение полицейских как неадекватное и дикое.
«С истерическими криками, едва не сталкиваясь с машинами, они пытались заставить [другие машины] уступить им дорогу», – рассказал он.
На вопрос, почему сотрудники Дорожной полиции не остановились, чтобы помочь сбитой женщине, замглавы аппарата премьер-министра ответил: «В таком случае остановилась бы вся колонна машин, перекрыв все движение на дороге и вызвав дополнительные пробки также на прилегающих улицах, тем самым воспрепятствовав подъезду машины скорой помощи».
Никол Пашинян тяжело переживает произошедшее - провластный депутат
Еще в мае 2019 года премьер-министр Пашинян включил в число 100 фактов, указывающих на достижения его правительства, пункт о том, что сопровождающий его кортеж останавливается на красный свет.
Глава правительства вчера спешил на встречу с членами своей команды. Первой и на данный момент единственной реакцией из правительства стал пост заместителя руководителя аппарата премьер-министра Тарона Чахояна о том, что вокруг личности Пашиняна начались неуместные спекуляции, которые являются слухами. Свой пост Чахоян заключил следующим заявлением: премьер-министр Пашинян не водит машину и не находился за рулем какого-либо автомобиля.
Пашинян очень тяжело переживает произошедшее, заверил провластный депутат Армен Хачатрян. «Премьер-министр, конечно, очень тяжело переживает этот случай. Мы все тяжело переживаем. Вчера должны были состояться встречи и обсуждения, но они были прерваны», - сказал депутат.
Вопрос отставки премьер-министра Никола Пашиняна внутри команды не обсуждается, вопрос находится в сфере правоохранительных органов, отметила другой провластный депутат, Мария Карапетян.
«Я не принимаю обвинения в том, что это характеризует нас политически», – заявила она
Сопровождавший кортеж премьер-министра и задержанный командир офицерской роты Арам Навасардян действовал в рамках требований правил дорожного движения, заявил его адвокат Рубен Балоян.
У телебашни в Херсоне ночью прогремел взрыв
У телебашни в Херсоне, который с начала марта оккупирован российскими войсками, ночью 27 апреля прогремел взрыв, временно прекратилась и потом возобновилась трансляция российских телеканалов.
В социальных сетях появились видео, на которых видны взрывы в районе телевышки города. Русская служба BBC пишет, что, согласно некоторым источникам, в нескольких районах Херсона после взрыва исчезла трансляция российских телеканалов.
Российское государственное агентство РИА Новости пишет, что "серия мощных взрывов" произошла в районе телецентра города. Корреспондент агентства утверждает, что обстрел велся со стороны позиций украинских войск.
"Удары по городу наносились со стороны позиций украинских войск как минимум двумя ракетами из системы "Точка-У", которым предшествовали пять выстрелов РСЗО "Ураган", – сообщает РИА Новости.
Никаких доказательств этих утверждений агентство не приводит.
Источник в российских силовых структурах заявил агентству, что украинские войска выпустили по Херсону три ракеты "Точка-У", две из них сбиты.
Украинский общественный телеканал "Суспільне" писал о том, что "в Херсоне слышны взрывы".
По информации РИА Новости, телевышка не получила видимых повреждений, сведений о пострадавших не поступало.
Независимого подтверждения этой информации нет. Украинская сторона пока не давала комментариев по этому поводу.
Между тем украинские СМИ также сообщают о ночных взрывах в Николаеве, Одессе и Харькове. По данным одесских властей, средствами ПВО над морем был сбит российский разведывательный беспилотник.
С 20 апреля в оккупированном Херсоне ведется ретрансляция российских телеканалов. 27 апреля в городе прошел очередной митинг против оккупации, который российские военные разогнали с применением слезоточивого газа и светошумовых гранат.
Ранее украинские власти говорили, что 27 апреля Россия собирается провести в Херсонской области "референдум" о провозглашении "Херсонской народной республики" по аналогии с так называемыми "ДНР" и "ЛНР". По словам источников "Медузы", близких к администрации президента РФ, это может произойти в середине мая.
Евросоюз намерен предоставить Украине беспошлинный режим
Европейская комиссия одобрила временную отмену всех пошлин и квот на украинскую продукцию, ввозимую в Евросоюз - на фоне российского вооружённого вторжения в Украину.
"Эти меры стимулируют торговлю и позволят функционировать экономике Украины. Это жизненно важно для того, чтобы выиграть войну и восстановиться после войны. Это показывает непоколебимость намерения ЕС помогать Украине в тяжелое для нее время", – написал заместитель главы Еврокомиссии Валдис Домбровскис.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обговорил детали этого решения с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, и выразил благодарность европейским партнерам Украины за это решение.
Решение Еврокомиссии должно быть одобрено Европарламентом и правительствами всех 27 стран-членов ЕС.
Байден, Билл и Хиллари Клинтон выступили на похоронах Олбрайт
В Вашингтоне в среду прошла церемония прощания с Мадлен Олбрайт – первой женщиной на посту госсекретаря США. Она умерла 23 марта на 85-м году жизни.
На мемориальную службу в Национальном кафедральном соборе в Вашингтоне пришли более 1000 человек, среди них почетные гости из разных стран мира, бывшие и нынешние высокопоставленные политики.
Президент США Джо Байден в своем выступлении напомнил о биографии Мадлен Олбрайт, которая родилась в 1937 году в Праге в семье чехословацкого дипломата и эмигрировала в США с семьей в 1948 году после прихода в Чехословакии к власти коммунистов. Историю эмигрантки, которая впоследствии заняла один из самых высоких постов в США, он назвал «американской историей». Он также отметил заслуги Олбрайт в деле укрепления союза НАТО, который, по его словам, сейчас вновь показал свое единство перед лицом российского вторжения в Украину. По словам Байдена, Олбрайт была «величайшим защитником свободы».
Бывший президент Билл Клинтон, в администрации которого Олбрайт с 1997 до 2001 года была госсекретарем, рассказал о своем последнем разговоре с ней за две недели до ее смерти. По его словам, она не хотела говорить о своем здоровье, а вместо этого обсуждала с Клинтоном российское вторжение в Украину и будущее Запада. Выступила также Хиллари Клинтон, ставшая второй после Олбрайт женщиной-госсекретарем.
На церемонии присутствовали бывший президент Барак Обама, действующий госсекретарь Энтони Блинкен, многие члены администрации США, президенты Грузии и частично признанного Косова. Олбрайт была одной из тех, кто убедил в 1999 году Клинтона вмешаться в ситуацию в Косове и начать – вместе с союзниками по НАТО – военную операцию против Югославии с целью защиты косовских албанцев. Тогда в ходе бомбардировок погибли несколько тысяч человек. Эти события до сих пор вызывают споры, громче всего критика действий тогдашнего руководства США звучит в Сербии и в России.
В Рунете Олбрайт приписывают высказывание «несправедливо, что богатства Сибири принадлежат только одной стране». Президент России Владимир Путин использовал выдуманную цитату из слов бывшего госсекретаря в своем выступлении. Газета The New York Times отмечала, что нет никаких свидетельств того, что Олбрайт действительно это говорила. В 2015 году бывший госсекретарь публично заявляла, что никогда такого не говорила.
За день до начала военного вторжения России на территорию Украины газета The New York Times опубликовала колонку бывшего госсекретаря. В ней Олбрайт писала, что нападение Кремля на соседнюю страну станет исторической ошибкой Москвы.
Хвича Кварацхелия переходит в итальянский клуб «Наполи»
Полузащитник батумского «Динамо» Хвича Кварацхелия в следующем сезоне перейдет в итальянский «Наполи». Об этом сообщил президент клуба Аурелио де Лаурентис. По данным СМИ, контракт с игроком будет рассчитан на пять лет.
В конце марта стало известно о том, что грузинский полузащитник расторг контракт с российским футбольным клубом «Рубин». Соглашение действовало до конца июня 2024 года. Однако ФИФА разрешила играющим в России легионерам до конца сезона приостановить контракты со своими командами в одностороннем порядке – т.е. им для этого не требовалось согласие клуба.
Европейские новостные порталы неоднократно писали о том, что Кварацхелия отправится в Европу. Издание Thehardtackle, к примеру, сообщало, что среди заинтересованных клубов – не только «Наполи», но «Тоттенхэм», «Лидс» и «Милан».
- Хвича Кварацхелия дебютировал в составе сборной Грузии 7 июня 2019 года в отборочном матче чемпионата Европы 2020 против сборной Гибралтара. В центре внимания европейской прессы 20-летний футболист оказался после того, как в матче со сборной Испании 28 марта на 44-й минуте забил гол за национальную сборную. Через несколько дней, когда Грузия играла с Грецией, Кварацхелия спас команду от поражения и на 78-й минуте сравнял счет. Матч завершился ничьей – 1:1.
Минобороны Украины: РФ наращивает темпы наступательной операции
Россия наращивает темпы проведения наступательной операции в Украине. Об этом в среду заявил представитель Минобороны Украины Александр Мотузяник. По его словам, практически на всех направлениях российские войска ведут интенсивный огонь. Особенно активные боевые действия идут в Харьковской и Донецкой областях.
По данным Минобороны Украины, основной целью российских войск остается установление полного контроля над Донецкой и Луганской областями (Россия считает их независимыми «народными республиками»), а также обеспечение функционирования сухопутного коридора в аннексированный Крым. Российские войска взяли под контроль побережье Азовского моря, но де-факто коридора еще не существует, поскольку имеющиеся дороги ведут через Мариуполь, часть которого по-прежнему под контролем украинских войск.
Российские войска, судя по сводкам с фронта, ведут операцию на окружение украинских сил в Донбассе - в районе городов Славянск, Краматорск, Северодонецк. Они наступают одновременно с севера, из Харьковской области, и с юга, из Запорожской. Темпы продвижения однако невелики. За месяц российские войска продвинулись примерно на 20-30 километров, а на ряде направлений продвижения не было вовсе.
По данным украинского Генштаба, ожидается и активизация боевых действий в направлении Николаева и Кривого Рога.
Министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что после отвода российских войск от Киева главная задача - занять территории Донецкой и Луганской областей. Один из российских генералов на днях говорил о более амбициозной задаче нынешнего этапа так называемой «спецоперации» - занять не только Донбасс, но и весь юг Украины вплоть до границы с самопровозглашенным Приднестровьем. В среду повторным ракетным ударом был серьезно поврежден железнодорожный и автомобильный мост через Днестр, связывающий юг Одесской области с остальной территорией Украины.
Премьер Грузии прокомментировал предложение Цхинвали о проведении референдума
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выразил надежду на то, что разговоры о проведении референдума в самопровозглашенной республике Южная Осетия «не будут иметь продолжения».
Ранее югоосетинский президент Анатолий Бибилов предложил 10 апреля провести референдум о присоединении Южной Осетии к России. По словам Бибилова, в перспективе Южную и Северную Осетию можно было объявить одним субъектом под названием Осетия-Алания. Он также утверждал, что проводит с Москвой консультации по этому вопросу.
По словам Гарибашвили, подобные заявления не раз были озвучены представителями югоосетинских властей и премьер не исключает, что они были сделаны ради «локальной цели».
«Хочу выразить надежду, что, безусловно, у этого не будет продолжения. Но, с другой стороны, мы не должны успокаиваться… Безусловно, мы всегда должны быть мобилизованы», - заявил Гарибашвили сегодня, 27 апреля, отвечая на вопросы журналистов, передает агентство «Новости-Грузия».
Премьер подчеркнул, что в таких случаях Грузии необходима тесная коммуникация с партнерами.
Несколькими неделями раньше Давид Залкалиани, еще будучи главой МИД Грузии, заявил, что «никакой референдум в Цхинвальском регионе не будет иметь юридической силы».
- Грузия потеряла контроль над Абхазией и Южной Осетией после вооруженных конфликтов в начале 1990-х годов, а после войны в августе 2008 года Россия признала независимость этих регионов. В свою очередь, Грузия объявила эти территории оккупированными.
Владимир Путин пригрозил Западу "молниеносными ударами"
Президент России Владимир Путин во вторник заявил, что если кто-либо "со стороны" вмешается в ситуацию в Украине и создаст для России неприемлемые угрозы стратегического характера, Россия нанесёт "молниеносные удары".
Он отметил, что все решения относительно молниеносных ударов в случае стратегической угрозы приняты.
Путин назвал удары "ответно-встречными". Этот термин употребляется в военных доктринах в связи с применением ядерного оружия. Ответно-встречным называется такой удар, который наносится в условиях, когда нападение со стороны противника является подтверждённым фактом, но ещё не причинило существенного ущерба защищающейся стороне (то есть, например, после запуска стратегических ракет, но ещё до того момента, как они поразили цели).
Президент России не сказал, по каким именно целям могут быть нанесены молниеносные удары и каким оружием. Непосредственно о ядерном оружии он не говорил. Однако он сослался на свою речь от 24 февраля, в которой он объявил о начале так называемой спецоперации в Украине. Тогда он сказал, что если зарубежные страны вмешаются в ситуацию, они столкнутся с последствиями, которых ещё не знали в истории.
Путин также не сказал, что имеется в виду под неприемлемыми угрозами стратегического характера. Российская военная доктрина предусматривает, что ядерное оружие Россия может применить первой в случае агрессии против неё, ставящей под угрозу само существование государства.
Ираклий Гарибашвили: «Никакого второго фронта в Грузии не будет»
Никакого «второго фронта» в Грузии не будет, заявил сегодня в беседе с журналистами премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
Он прокомментировал высказывание советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича, согласно которому, у Грузии есть «историческая возможность занять Абхазию и Южную Осетию».
Ранее Арестович также заявил, что ни нынешнее руководство Молдовы, ни тем более руководство Грузии, не являются «людьми войны». По его словам, для руководства Молдовы и Грузии война – это ужас, с которым они не хотят столкнуться. При этом он согласился с тем, что включиться в военные действия мог был экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.
«Никакого второго фронта, никакой второй войны в Грузии не будет. Это наша принципиальная позиция», – заявил Гарибашвили.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», он вновь повторил свою позицию относительно причин грузино-российской войны 2008 года, согласно которой, тогдашний президент Грузии Михаил Саакашвили «допустил самую огромную, неисправимую ошибку, когда не смог избежать войны, в результате чего страна была разрушена».
«Если бы сегодня Саакашвили был у власти, то здесь была бы война… Саакашвили приехал с одной целью – чтобы устроить дестабилизацию в стране, революцию, массовые убийства, в том числе оппозиционных лидеров, и устроить переворот. Это прямо бы означало развязывание новой войны в оккупированной стране. Вы можете себе представить насколько грязную провокацию мы смогли предотвратить?!», — заявил Гарибашвили.
Кудрин: ситуация в России полтора-два года будет очень сложной
Россия в ближайшие полтора-два года будет находиться в "очень сложной ситуации". Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге.
Инфляция в России по базовому прогнозу составит 20,7 процента в 2022 году и более шести процентов в 2023-м. На поддержку экономики в условиях масштабных западных санкций, по его подсчётам, придется уже в этом году потратить более шести триллионов рублей. Он также отметил, что из-за санкций экономика российских регионов в ближайшее время будет очень дифференцирована.
Спад российской экономики в этом году, по предварительной оценке Минэкономразвития, достигнет почти 9 процентов.
В начале марта опрошенные Центробанком аналитики спрогнозировали инфляцию в России по итогам 2022 года на уровне 20 процентов. ВВП России, по их оценкам, снизится в текущем году на 8 процентов, рост экономики в 2023 году составит один процент.
По данным Росстата, месячная инфляция в марте составила 7,6 процента. В сравнении с мартом прошлого года цены выросли на 16,7 процента. Последний раз инфляция выше этого уровня фиксировалась в марте 2015 года и составляла 16,9 процента.
Рост цен связывают, в частности, с беспрецедентными санкциями, под которые попала Россия в связи с военной агрессией в отношении Украины.
В то же время Россия – на фоне введённых против неё в связи с вторжением в Украину санкций – перестала публиковать экономическую информацию о размере внешних и внутренних долгов, рыночную статистику и данные об объёмах добычи и экспорта нефти, пишет The Wall Street Journal. Издание предполагает, что это делается для того, чтобы скрыть истинное состояние российской экономики после введенных из-за начала войны в Украине санкций.
- Российское вооружённое вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу Владимира Путина.
- За военные действия против Украины США и страны Запада ввели в отношении Москвы жёсткие санкции, которые затронули не только политиков и чиновников, но и обычных граждан.
- Из-за ограничения доступа к международным финансовым рынкам и ухода сотен западных компаний из России многие экономисты прогнозируют рецессию российской экономики, высокую инфляцию и рост безработицы.
SpaceX вывела на орбиту четвёртую миссию астронавтов на МКС
Ракета-носитель "Фалькон-9" компании SpaceX вывела на орбиту экипаж миссии на Международную космическую станцию. Запуск состоялся с космодрома на мысе Канаверал в 10:54 по московскому времени, трансляция велась в официальном канале НАСА.
В экипаж корабля, получившего название Freedom ("Свобода"), вошли астронавты НАСА Челл Линдгрен, Роберт Хайнс и Джессика Уоткинс и представительница Европейского космического агентства, итальянка Саманта Кристофоретти. Им предстоит пробыть на орбите около шести месяцев.
Корабль "Крю дрэгон", используемый в миссии, впервые отправился на орбиту, первая ступень "Фалькон-9" ранее использовалась трижды. Запуск изначально планировался на 23 апреля, однако НАСА вынуждено было перенести его на более поздний срок.
Задержка была вызвана тем, что плохие погодные условия не позволяли вернуть на Землю космических туристов, составлявших экипаж полностью коммерческой миссии компании Axiom Space, их корабль приводнился только 25 апреля.
Россия обменяла осуждённого в США за перевозку кокаина лётчика на бывшего морпеха
Россия обменяла осуждённого в США за подготовку перевозки кокаина лётчика Константина Ярошенко на бывшего американского морского пехотинца Тревора Рида, осуждённого за нападение на полицейских в Москве. Об этом сообщил 27 апреля российский МИД.
Обмен состоялся в третьей стране, цитирует "Интерфакс" российского адвоката Ярошенко. Он уточнил, что его подзащитный ещё не прибыл в Россию. Заключёнными обменялись в Турции, уточняет российское государственное агентство РИА "Новости".
Константин Ярошенко был задержан в 2010 году в Либерии на западе Африки сотрудниками американских спецслужб и экстрадирован в США. Согласно приговору суда, россиянин взялся доставить в США четыре тонны кокаина из Венесуэлы через Либерию. Сам лётчик отказался признать свою вину. В 2011 году он был приговорён к 20 годам тюрьмы. Он мог выйти на свободу не раньше октября 2027 года.
Россия называла его арест "похищением". Американская защита Ярошенко настаивала, что он стал жертвой провокации управления по борьбе с наркотиками. В ходе рассмотрения дела имя Ярошенко связывали с другим осуждённым в США россиянином, Виктором Бутом, который был приговорён за к 25 годам тюрьмы за подготовку продажи оружия колумбийским повстанцам.
Рид был приговорён в июле 2020 года к 9 годам колонии за нападение на задержавших его полицейских. Утвержадалось, что нападение произошло в автомобиле, который вёз американца в участок. Правительство США заявляло, что сомневается в справедливости судебного процесса. Американец и его семья настаивали на том, что дело имеет политическую подоплёку.
Арестович: у Грузии есть «историческая возможность занять Абхазию и Южную Осетию»
Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что у Грузии есть «историческая возможность занять Абхазию и Южную Осетию». Об этом украинский политик заявил в интервью грузинской службе «Голоса Америки».
«Я выскажу свое личное мнение, неофициальное. Мы смотрим на это с глубокой тревогой. Во-первых, это историческая возможность занять Абхазию и Южную Осетию. Там российской армии не осталось, все были выведены; а во-вторых, они получат поддержку всего мира и Украины. Они не только не делают этого, но и дополнительно пытаются оправдать позиции и действия России. Это очень недружественный шаг по отношению к Украине, к нашему общему делу, потому что здесь мы боремся не только за нашу, но и за вашу свободу. Это укрепляет ранние евроатлантические устремления грузинского народа. Мне кажется, что грузинское правительство очень старается угодить России своими действиями и заявлениями. Это большая проблема для грузинского народа и для нас», – отметил он.
В интервью Арестович также рассказал о положении на фронте, о том, что необходимо для победы украинских войск, какая помощь требуется от Запада и какими могут быть в будущем гарантии безопасности Украине.
Эка Гигаури: У Бидзины Иванишвили есть бизнес-интересы в России
Определенные позиции правительства, касающиеся поддержки Украины, могут быть связаны с тем, что у Бидзины Иванишвили и членов его семьи есть бизнес-интересы в России. Об этом заявила председатель НПО «Международной прозрачность – Грузия» Эка Гигаури на презентации исследования, связанного с учредителем «Грузинской мечты», экс-премьер-министром Грузии Бидзиной Иванишвили.
В докладе говорится, что у Иванишвили есть весьма серьезные бизнес-интересы в России, что может создать определенные угрозы внешнеполитическому курсу Грузии и подобное влияние Иванишвили на демократические институты квалифицируется как захват государства.
Как отмечается в исследовании неправительственной организации, Иванишвили в 2012-2019 годах посредством своих оффшорных компаний владел минимум 10-тью российскими компаниями. Активную предпринимательскую деятельность в России вели и родственники Иванишвили, у которых есть общие компании с бывшими и действующими высокопоставленными чиновниками России.
«Несмотря на формальный уход из политики, Иванишвили сохраняет влияние на правящую партию и целый ряд институций Грузии, в которых по сей день высшие должности занимают люди, работавшие в его компаниях или лично с ним. Подобное влияние на демократические институции квалифицируется как захват государства», - говорится в исследовании организации, передает «Интерпрессньюс».
США выделят Грузии 35 млн долларов на укрепление ее обороны
Соединенные Штаты выделят Грузии 35 миллионов долларов для укрепления её обороноспособности от будущих угроз со стороны России. Это станет частью очередного пакета военной помощи, оказанной США в ответ на войну, которую Россия ведет в Украине, сообщает «Голос Америки».
25 апреля в Киеве госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин посетили Украину и встретились с президентом Владимиром Зеленским. Во время визита в зону боевых действий двое высокопоставленных чиновников заявили, что Соединенные Штаты предоставят дополнительно 713 миллионов долларов в виде военной помощи для укрепления обороноспособности Украины и 15 союзников-партнеров.
В комментарии «Голосу Америки» представитель Госдепартамента заявил, что 322 миллиона долларов иностранного военного финансирования (FMF) из 713 миллионов долларов будут использованы для укрепления обороноспособности Украины, а остальные средства будут выделены странам Балканского региона, Центральной и Восточной Европы, в том числе и Грузии.
«Грузия получит 35 миллионов долларов, в том числе комплект бригады боевого оснащения, систему борьбы с беспилотниками, передовую систему передачи тактических данных полевой артиллерии, средства мобильности и киберзащиты», — говорится в заявлении Госдепартамента.
С учетом новой помощи в рамках военного финансирования, США выделили около 3,4 миллиарда долларов на помощь Украине в сфере безопасности с начала вторжения России и более 4,3 миллиарда долларов с начала правления администрации Байдена.
Под Белгородом загорелся склад боеприпасов. В Курске и Воронеже слышали взрывы
В районе села Старая Нелидовка Белгородской области потушили пожар. Никто не пострадал. Об этом сообщил глава регионального МЧС Сергей Потапов. Ранее губернатор Вячеслав Гладков написал в телеграме , что в селе, по предварительной информации, загорелся склад боеприпасов.
Перед этим губернатор рассказал о звуках взрывов. В сети появились видео со вспышкой в небе.
В ночь на 27 апреля жители Курска слышали "хлопки", сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. По предварительным данным сработала система ПВО. Жертв и разрушений нет, заявил он, пообещав предоставить подробности позже.
О звуках взрывов в Курске сообщали местные жители. Сообщения поступали как из центра города, так и с окраин. По данным издания "КурскCity", местной жительнице сообщили в городской экстренной службе о сработавшей системе ПВО.
В Воронеже, который находится примерно в 200 километрах от границы с Украиной, произошло два взрыва. По словам губернатора Александра Гусева, сработала система ПВО, которая сбила разведывательный беспилотник. Жизни и здоровью жителей региона ничто не угрожает, написал он в телеграме.
С начала российского вторжения в Украину власти приграничных регионов России регулярно сообщают об обстрелах, в которых обвиняют Киев. Так, 1 апреля был нанесён авиаудар по нефтебазе в Белгороде, из-за которого возник пожар. 12 апреля под Белгородом было повреждено железнодорожное полотно. 14 апреля губернатор Брянской области Александр Богомаз утверждал, что в результате обстрела со стороны Украины пострадали восемь человек и около 100 домов. Глава Курской области сообщал о двух сбитых ударных беспилотниках.
С начала апреля в регионах, граничащих с Украиной действует "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. Минобороны России пригрозило ударами по "центрам принятия решений", в том числе в Киеве, если украинские вооруженные силы продолжат совершать диверсии в России.
Вице-президент "Газпромбанка" Игорь Волобуев уехал из России в Украину и вступил в тероборону
Вице-президент "Газпромбанка" Игорь Волобуев уехал из России в Украину и вступил там в территориальную оборону Киева. Об этом он рассказал The Insider. Волобуев также дал интервью жуналисту Денису Казанскому и изданию LIGA.net.
Он рассказал, что родился в Ахтырке Сумской области Украины. Сейчас там находятся его отец, младший брат и друзья.
"Буквально за несколько дней я решил, что больше в России жить не могу. Потому что россияне убивали моего отца, убивали моих знакомых, близких друзей. Мой отец месяц жил в холодном подвале. Мне говорили люди, которых я знаю с детства, что им за меня стыдно. Знаете, что мне сказали? "Чтобы мы больше никогда не слышали, что ты ахтырчанин, что ты украинец. Никогда". Я собрал вещи и 2 марта улетел из России", – говорит Волобуев.
Он отметил, что до этого больше шести лет работал в "Газпромбанке", а до этого 16 лет был сотрудником "Газпрома", "из которых девять лет, по сути, был начальником пресс-службы".
Волобуев также рассказал, что с 2004 года хотел вернуться в Украину, но не мог сделать этого по семейным обстоятельствам. Он назвал агрессию России против Украины "военным преступлением".
"Это преступление со стороны Путина, российской власти и, на самом деле, российского народа. Потому что здесь убивает украинцев не Путин, ворует унитазы не Путин, насилует женщин не Путин. Это и есть русский народ. И я, хоть и по национальности украинец, тоже несу за это ответственность. Мне за это стыдно, я буду каяться за это всю жизнь, потому что на мне двойная ответственность – я ведь не просто россиянин. Я родился здесь, я прожил здесь 18 лет, поэтому отвечаю вдвойне и втройне", – сказал Волобуев.
Кроме того, он прокомментировал смерть бывшего вице-президента "Газпромбанка" Владислава Аваева и его семьи. СМИ со ссылкой на Следственный комитет РФ писали о том, что топ-менеджер убил жену и ребенка, а потом покончил с собой. По словам Волобуева, произошедшее является инсценировкой самоубийства.
"Хочу уточнить – он был не просто вице-президент, он был первый президент, через одну должность. Я не знаю, чем он занимался, никогда не был с ним знаком и ничего о нем не слышал до. Также я знаю, что на момент якобы его самоубийства он был действующим первым вице-президентом "Газпромбанка". Не верю в то, что он мог убить жену и дочь, считаю, что это инсценировка. Почему? Сложно сказать. Может быть, он что-то знал и представлял какую-то опасность", – добавил Волобуев.
Бывший вице-президент "Газпромбанка" также рассказал о "газовых войнах" против Украины: "У нас как у пиарщиков, которые участвовали тогда в этой войне, задача стояла – показать, что украинская ГТС (газотранспортная система – НВ) аварийная, трубы гнилые, что реконструировать систему слишком дорого и проще от нее отказаться".
По его словам, "Газпрому" удалось дискредитировать Украину в глазах европейских потребителей, и объем транзитного российского газа упал с 104 млрд в 2011 году до 41 млрд кубов в 2021 году.
"[Первый замглавы администрации президента Алексей] Громов – главный теневой кардинал, который управляет информационной политикой в РФ, и информполитикой "Газпрома" в частности. В этом плане "Газпром" не был генератором идей, он был исполнителем, а все задачи приходили сверху. Я получал задачи от пресс-секретаря "Газпрома" Сергея Куприянова", – добавил он.
«Устранение, сопротивление и воссоединение» – шествие оппозиции в Ереване
В Ереване накануне прошло шествие оппозиции под лозунгом «Устранение, сопротивление и воссоединение».
Как пишет Радио Азатутюн, оппозиция обвиняет власть в неуместных уступках в нагорно-карабахском вопросе и утверждает, что сейчас Армения столкнулась не только с опасностью новых уступок, но и с угрозой потери государственности. Чтобы предотвратить такое развитие событий, оппозиция намерена добиваться отставки премьер-министра Никола Пашиняна и его правительства.
Оппозиционный вице-спикер парламента, член фракции «Айастан» Ишхан Сагателян заявил, что их борьбу остановить невозможно.
«Консолидация, сопротивление, устранение», – призвал Сагателян, добавив, что их шествие информирования – это призыв присоединиться к этой борьбе.
Оппозиционеры перешли от площади Сасунци Давид к зданию Генпрокуратуры, где собрались родители погибших в 44-дневной войне военнослужащих, требуя объективного судебного разбирательства. Их привело сюда заявление премьер-министра Никола Пашиняна, в котором он признал, что войну можно было предотвратить, в результате была бы та же ситуация, но без жертв. Именно это заявление было расценено группой родителей погибших на войне военнослужащих как признательные показания, они подали в генпрокуратуру сообщение о преступлении, совершенном, по их мнению, премьер-министром.
Демонстранты выразили свою поддержку родителям погибших военнослужащих.
Уже на площади Франции, завершая шествие, депутат Ишхан Сагателян сообщил, что в ближайшие дни шествия информирования продолжатся и продлятся до 1 мая, после чего состоится митинг. 28 апреля шествие стартует с площади Гарегина Нжде.
Накануне в разных районах Еревана прошли и другие акции протеста. Депутат Гегам Манукян сообщил Радио Азатутюн, что во время этих акций были подвергнуты приводу четыре активиста, двое из них задержаны, им предъявлено обвинение в хулиганстве.
Газпром заявил о прекращении поставок газа в Польшу и Болгарию
"Газпром" с 27 апреля приостанавливает поставки газа в Польшу и Болгарию. Об этом заявили министерства энергетики этих стран со ссылкой на уведомление от российского монополиста. Причина – отказ платить за топливо в рублях.
Ранее о проблемах с поставками газа в Польшу сообщал польской портал Onet со ссылкой на источники в правительственных кругах и в энергетической компании PGNiG. Информацию подтверждало агентство Bloomberg.
Сначала поставки значительно сократились, потом – якобы ещё до официального уведомления – и вовсе приостановились.
Газпром подчёркивал, что 26 апреля – последний день, когда Польша и Болгария были обязана заплатить за поставки газа по новой схеме (в российской валюте).
26 апреля представитель правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Пётр Наимской заявил, что Варшава не намерена оплачивать газ в рублях.
В тот же день в PGNiG заявили, что в связи с угрозой приостановки поставок ситуация находится на постоянном контроле. Правительство Польши, по данным Onet, созвало кризисную группу.
Министерство экономики Болгарии считает, что Россия предложила платить за газ на условиях, которые противоречат контракту и создают "значительные риски для Болгарии, в том числе осуществление платежей без получения каких-либо поставок газа с российской стороны".
- 1 апреля президент Владимир Путин обязал вести расчёты за газ только в рублях со странами, которые правительство признало "недружественными".
Нидерланды прекратили выдавать россиянам туристические визы
Консульство Нидерландов в России заявило, что с 27 апреля прекращает выдачу краткосрочных, в том числе туристических, виз.
Причиной такого решения стало сокращение числа дипломатических сотрудников. 19 апреля МИД РФ объявил о высылке 15 нидерландских дипломатов. Это был ответный шаг на аналогичные меры Нидерландов, когда в конце марта 2022 года персонами нон-грата были объявлены 17 сотрудников российской дипмиссии.
В нидерландском консульстве отметили, что теперь россияне на территории своей страны смогут получить лишь гуманитарные визы и временные виды на жительство.
- Шенгенскую туристическую визу на территории России всё ещё можно получить, например, в консульстве Италии, Франции или Венгрии.
- В то же время запрет на выдачу краткосрочных виз после начала войны в Украине ввели Эстония, Латвия, Литва и Чехия.
- С 24 февраля 2022 года из Европы в общей сложности были высланы более 400 дипломатов; Россия отвечает на высылки зеркальными мерами.
Президент Словакии обратилась на русском языке к российским солдатам
Президент Словакии Зузана Чапутова обратилась на русском языке к российским солдатам и их командирам. В видеобращении глава Словакии назвала войну в Украине "нежеланной" и начатой "без всяких онсований". "Никто вам не угрожал, никто не хотел причинить вам вред, а вы вред причиняете", - подчеркнула Чапутова, перечислив несколько резонансных военных преступлений, в частности - изнасилований украинских женщин, совершённых российской армией.
"Если вы ещё чувствуете в себе хотя бы остатки человечности - оживите её и покончите с этой ужасной войной", - призвала российских солдат президент Словакии.
Также, предваряя своё видеообращение в твитере, Чапутова написала следующее : "Своим вторжением в Украину Россия принесла страдания и боль, число жертв сексуального насилия продолжает расти. Никакая война не может служить оправданием для таких преступлений. Я обращаюсь к российским солдатам и их начальству с призывом положить конец их насилию".
Российское вооружённое вторжение в Украину началось 24 февраля по приказу Владимира Путина. Точное количество жертв войны на данный момент установить невозможно, но с высокой долей вероятности речь идёт о десятках тысяч военных и мирных жителей.
Глава МАГАТЭ рассказал об уровне радиации в зоне Чернобыльской АЭС
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что сегодня уровень радиации в районе Чернобыльской атомной электростанции находится в норме, хотя он повышался, когда там были российские военные. По мнению Гросси, тогда ситуация была «очень опасной».
«Были моменты, когда уровень повышался из-за движения тяжелой техники, которую российские силы вводили сюда, и когда они ее выводили. Мы следим за этим в ежедневном режиме», - цитирует главу МАГАТЭ агентство Франс-пресс.
Он приехал на ЧАЭС 26 апреля – в годовщину катастрофы, произошедшей на станции в 1986 году. Российские военные заняли эту территорию в первый день вторжения в Украину – 24 февраля – и покинули ее в конце марта.
Представители Украины утверждают, что уровень радиации в районе повышался в том числе из-за того, что российские солдаты рыли окопы в «рыжем лесу» – одном из самых загрязненных мест рядом с ЧАЭС. Они могли получить опасные дозы радиации.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если в России забыли, что такое Чернобыль, то миру стоит взять глобальный контроль над российским атомными объектами и ядерными технологиями. «После всего, что российские военные сделали в Чернобыльской зоне, никто в мире не может чувствовать себя безопасно», – добавил Зеленский.
- Почти месяц после захвата российскими военными Чернобыльской АЭС персонал на станции работал без необходимой ротации. 30 марта в Минобороны РФ заявили о «плановой перегруппировке» российских войск для «завершения операции по полному освобождению Донбасса». Наблюдатели сообщили об отводе военных колонн из ряда населенных пунктов Киевской и Черниговской областей.
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