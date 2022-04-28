Хочется как-то отвлечься от мирового катаклизма. А в том, что катаклизм мировой, сомнения нет. Все указывает на это. 24 февраля сего года президент России подписался на мировой катаклизм, и он, в принципе, произошел. Сколько судеб разрушил этот человек своим росчерком пера, об этом сейчас трудно говорить. Около пяти миллионов беженцев из Украины. Пять миллионов! Это на полтора миллиона человек больше всего населения Грузии. Про невинно убиенных не говорю, так как мне страшно!

Хочется отвлечься. Но не могу.

Слушал передачу, в которой аналитики говорили про возможности применения Путиным ядерного оружия, тактического и стратегического. Говорили в меру спокойно и аналитически. Говорили о том, может ли применить северный диктатор это оружие, какие кнопки при этом будут нажиматься и чем после этого сердце успокоится. Какие страны могут быть подвергнуты бомбардировке (не хочу их даже перечислять), и как потом мир, если он еще останется, будет на все это реагировать.

Слушал я все это, и опять-таки казалось мне, что это все нереально. Что такого не может быть. Но после 24 февраля я, так же, как и весь мир, понял, что может быть всякое. Ничему не нужно будет удивляться, если, конечно, способности удивляться еще останутся.

Хочется отвлечься, но мысли все вокруг да около Восточной Европы. Все пытаюсь понять причину, как такое было возможно, но не дохожу до сути. Как писал великий Борис Пастернак:

«Во всем мне хочется дойти

До самой сути.

В работе, в поисках пути,

В сердечной смуте.

До сущности протекших дней,

До их причины,

До оснований, до корней,

До сердцевины».

Интересно, а Борис Леонидович дошел ли сам до сути?

Но нельзя зацикливаться на одном направлении, а то совсем можно озвереть. У меня есть знакомые, которые все отбросили, все заботы и хлопоты и головой нырнули в политическую суету. И в ней ищут суть. А потом навязывают ее друзьям и знакомым, которым от этого хочется начать выть.

Хочется отвлечься, и – вроде бы отвлекаюсь. Хочу вашему вниманию предложить мои наблюдения из жизни кинематографа, что я периодически делаю. Я обещал, что поговорю про оскаровские фильмы, которые были номинированы на главную награду этого года. Про победителя, фильм «CODA», пока ничего не буду говорить, так как не смотрел. Прочитав аннотацию к фильму, все никак не могу собраться с духом и засесть за его просмотр.

В оскаровском шорт-листе был фильм Стивена Спилберга «Вестсайдская история». Старина Стивен замахнулся на римейк культового мюзикла, который в свое время, в 1961 году, сам стал оскароносным аж в десяти номинациях! Для меня этот мюзикл еще и тем дорог, что во время учебы в театральном институте я принимал участие в курсовом спектакле, и у меня была небольшая роль недоброго полицейского.

Я с волнением ждал, когда спилберговская картина выйдет на экраны. «На экраны» – это я загнул, конечно, так как фильм я посмотрел в сети самым наипиратским образом, то есть ничего не платя за его просмотр.

У меня умный телевизор, он подключен к интернету, и я имею возможность смотреть фильмы на большом экране. И я настроил его, установил на фильм, уселся в удобное кресло и, предвкушая культурное обогащение, включил «Вестсайдскую историю».

Надо сказать, что у меня были большие надежды на то, что Стивен Спилберг, режиссер, чье творчество я очень люблю, сможет меня поразить, что в большинстве случаев он с успехом делал.

Когда берешься за признанный шедевр, за классическую историю, за мюзикл, который, как мне кажется, известен всему миру и, может быть даже, за его пределами тоже, наверное, у тебя, у режиссера с мировым именем, есть какое-то новое видение, оригинальная задумка, которая зацепит зрителя, который скажет, «Ай, да Стивен, ай да сукин сын, как он здорово это придумал!» Мне кажется, так оно должно быть, а иначе зачем браться за дело, разве не так?

Так вот, после ста пятидесяти шести минут просмотра, когда на экране наконец написалось заветное «The End», я еще долго молчал и не двигался с места. А потом громко спросил пустоту «И что это было?» Но пустота в очередной раз мне не ответила. Ну что с пустоты требовать? Пустота на то она и пустота, чтобы не отвечать.

Фильм Стивена Спилберга «Вестсайдская история» сродни моей пустоте, я не побоюсь этого сказать. Зачем великий Стивен снял эту картину, я не понял. Да, пляшут отлично! Ну, в американских фильмах всегда отлично пляшут, это их фирменная фишка. Поют… как бы это помягче выразиться, поют, но так себе. Не Карузо и не Кири Те Канава, конечно. Хотя в мюзикле необязательно быть Карузо или Те Канава. Но желательно хорошо петь, тем паче знаменитые на весь мир арии. Какие-нибудь находки в сюжете? Ничего особенного. Если не считать, что боевую девчонку из первого фильма в новом варианте поменяли на трансгендера. Но это, как говорится, в свете сегодняшних решений уже никого не удивляет. Намедни я смотрел фильм «Смерть на Ниле» по Агате Кристи в постановке Кеннета Брана. Так там тоже умудрились поклониться в сторону однополой любви, чего у великой Агаты Кристи никогда не могло присутствовать по ряду причин.

Бог с ним, с Кеннетом Бранна. Но в «Вестсайдской истории», действие которой происходит в горячие пятидесятые годы ХХ века, вряд ли трансгендер мог(ла) быть членом банды потомков белых эмигрантов. Но это тоже неглавное. А главное то, что фильм никакой. Абсолютно непонятно, для чего Спилберг потратил сто миллионов долларов, кому и что он хотел доказать?

Полная растерянность была у меня после просмотра, и захотелось пересмотреть старый фильм, что я и сделал. И убедился, что фильм шестидесятилетней давности ничуть не хуже, а местами даже лучше спилберговского детища.

Неисповедимы пути больших режиссеров, как я в очередной раз убедился.

Кстати, победитель оскаровского кинофестиваля фильм «CODA» тоже римейк. Римейк франко-бельгийского фильма 2014 года «Семейство Белье». Видать, с сюжетами в голливудском хозяйстве тоже напряженка. Короткое резюме: фильм Спилберга смотреть особо не рекомендую. Если кто хочет посмотреть «Вестсайдскую историю», опять-таки пусть смотрит классику, т.е. фильм 1961 года.

P.S. Не знаю, кому сегодня интересны мои синематографичные изыскания, но надеюсь, что хоть немного я смог ваше внимание отвлечь от главных событий.

Засим откланиваюсь!

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