Обзор абхазской прессы

Газета «Акуа-Сухум» публикует интервью с начальником Управления здравоохранения администрации столицы Ирмой Воуба. В связи с улучшением эпидемиологической ситуации с 21 апреля все лечебно-профилактические учреждения Сухума вернулись к работе в штатном режиме для оказания медицинской помощи и подготовлены к приему соматических больных.

Ирма Воуба сообщила, что в инфекционной больнице проведены работы по дезинфекции здания и палат. При этом лаборатория больницы функционирует в полном объеме. Реанимационное отделение, которое было организовано при пандемии, будет выполнять свои функции для приема экстренных соматических инфекционных больных.

Городская клиническая больница возобновила работу терапевтического и частично хирургического отделений. В больнице функционируют четыре отделения (терапия, хирургия, кардиология, неврология).

«Станция скорой неотложной медицинской помощи возобновила работу в Новом районе, в целом по городу выезжает на все вызовы, в полном объеме оказывает первую медицинскую помощь. При необходимости госпитализирует жителей столицы и Сухумского района в отделения городской клинической больницы. Что касается пункта вакцинации, который функционировал на базе горбольницы, на сегодняшний день он закрыт и переведен в городскую поликлинику. Во всех городских поликлиниках функционирует кабинет для температурящих больных, при необходимости врач направляет в пункт забора биоматериала для ПЦР-диагностики, который остается функционировать при Сухумской инфекционной больнице», – уточнила Ирма Воуба.

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О том, какие сложности испытывает рынок труда, как обстановка в мире влияет на поток мигрантов, можно ли обойтись без них, каковы преимущества и недостатки в привлечении иностранной рабочей силы, рассказал в интервью газете «Независимая Республика» начальник Миграционной службы Республики Абхазия генерал-майор Рамин Габлая. Он сообщил, что на сегодняшний день в стране насчитывается 1390 рабочих-мигрантов. В сравнении с предыдущими годами поток мигрантов сократился почти вдвое. По его словам, все это вызвано как эпидемиологической обстановкой, так и закрытыми границами.

Больше всего мигрантов из Узбекистана и других стран Средней Азии. С недавних пор в стране начали появляться мигранты и из Нигерии. Начальник Миграционной службы сообщил, что самым плодотворным годом был 2015-й, в бюджет поступило 29 миллионов 700 тысяч рублей. В доковидном 2019 году в республике насчитывалось 3800 официально зарегистрированных рабочих из других стран, к 2021-2022 гг. цифра почти в два раза уменьшилась.

Издание уточняет, что, несмотря на то, что в самой Абхазии много безработных, говорить о том, что мигранты вытесняют местных или же создают им нездоровую конкуренцию, не приходится. «Можно услышать мнение, что из-за мигрантов создается нездоровая конкуренция на рынке труда, и местные не могут найти себе работу. Но это не совсем так, так как наших граждан такого рода работа не особо привлекает. В погоне за престижем уступают рабочие места рабочим-мигрантам», – пишет газета «Независимая Республика».

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30 апреля 2022 года Абхазскому радио исполняется 90 лет. В преддверии юбилейной даты директор Абхазского радио Адгур Гунба рассказал «Апсныпресс» об истории и сегодняшних реалиях Абхазского радио.

«Мы в эфире более шести часов в сутки. У нас шесть тематических программ, а также музыкальная редакция, которая выпускает музыкальные программы по утрам и вечерам. На нашем радио можно слушать общественно-политические, социальные, литературные передачи. Сегодня в студию мы не можем пригласить больше двух человек. У нас нет технической возможности сделать это. Нам также нужно больше корреспондентов, которые с места событий могли бы выходить в эфир», – сказал директор Абхазского радио.

Адгур Гунба отметил, что, несмотря на огромное количество телевизионных каналов, газет, социальных сетей, телеграм-каналов, радио все еще остается востребованным. Оно имеет свою аудиторию.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия