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Заводы по розливу «Боржоми» временно прекратили работу из-за войны в Украине
Компания IDS Borjomi временно прекратила производство на заводах в Грузии. Об этом говорится в заявлении компании. Причина – трудности, возникшие из-за российского вторжения в Украину.
«С начала военных действий в Украине компания IDS Borjomi Georgia оказалась в сложном положении. К сложной ситуации, связанной с реализацией продукции компании на основных рынках, добавился ограниченный доступ к банковским счетам, что перекрыло для компании валютную прибыль и возможность расплачиваться с кредиторами. Компания продолжала функционирование с надежной на существенное улучшение ситуации, чего, к сожалению, не произошло. С учетом указанного компания вынуждена с 29 апреля текущего года временно приостановить процесс производства на обоих заводах «Боржоми». Надеемся, что ситуация изменится в ближайшее время и мы сможем возобновить функционирование», – сказано в заявлении компании.
- Производство по розливу грузинской воды принадлежит российскому консорциуму «Альфа-Групп». 28 февраля Евросоюз ввел санкции в отношении совладельца консорциума Михаила Фридмана.
- Ранее сообщалось, что из-за введения санкций представители торговых сетей в Эстонии приняли решение не закупать «Боржоми».
Другие новости дня
Завершился рабочий визит Аслана Бжания в Москву
Завершился рабочий визит президента самопровозглашенной республики Абхазия Аслана Бжания в Москву.
Как сообщили в пресс-службе абхазского лидера, он встретился с руководителем администрации президента РФ Антоном Войно и заместителем руководителя администрации президента Дмитрием Козаком.
«Обсуждался широкий круг вопросов абхазо-российского сотрудничества», – говорится в сообщении.
В пресс-релизе указано, что Бжания провел ряд других встреч и переговоров, в частности, с заместителем секретаря Cовбеза РФ Рашидом Нургалиевым.
Рабочие встречи Аслана Бжания проходили с 26 по 29 апреля.
Наблюдательная миссия ОБСЕ окончательно покидает Украину
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе объявила о прекращении своей наблюдательной миссии в Украине после того, как Москва отказалась продлить срок её мандата, который истёк 1 апреля.
Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау и генеральный секретарь организации Хельга Мария Шмид выразили сожаление, что позиция России не оставила иного выхода.
Ранее постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич утверждал, что российских специалистов "просто выдавливали" из специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине. Он также обвинил представителей миссии из других стран, что они содействовали украинской стороне в ходе конфликта, в том числе передали бронированные автомобили батальону "Азов".
Вчера Россия обвинила ОБСЕ в передаче информации о расположении российских и пророссийских сил разведслужбам Запада и Украины.
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине начала работу в 2014 году после того, как на востоке страны начался вооруженный конфликт с участием сепаратистов "ДНР" и "ЛНР", пользующихся поддержкой Кремля .
ОБСЕ была единственной международной организацией, которая непосредственно следила за конфликтом, участвовала в сборе информации на местах, выступала посредником при установлении перемирий и делала все для облегчения последствий конфликта для мирного населения, сказал Рау.
Миссия в Украине считалась самой крупной. В стране работали 814 международных и 477 местных сотрудников. Почти все наблюдатели ОБСЕ были выведены из Украины в феврале, после начала российского вторжения, однако административные работники миссии оставались на местах, и с тех пор четверо из них были захвачены.
В состав ОБСЕ входят 57 стран, в том числе Россия и Украина.
Выступившего против войны телеведущего Галкина в эфире заменит Николай Цискаридзе
Российский Первый канал заменит ведущего рейтинговой программы "Сегодня вечером" после того, как он публично выступил против войны в Украине. Вместо комика Максима Галкина эфир будет вести танцор Николай Цикаридзе. Об этом пишут сообщают "Комсомольская правда" и "СтарХит" со ссылкой на участников съёмок.
Накануне "СтарХит" сообщил, что Галкин будет заменён в программе из-за антивоенных высказываний. Тележурналист Мария Борзунова сообщила со ссылкой на анонимный источник, что прекращение контракта напрямую связано с антивоенными выступлениями. Официально канал это не комментировал.
Максим Галкин с начала войны в Украине критикует действия российских властей и призывает остановить кровопролитие. На фоне конфликта он и его жена, певица Алла Пугачева уехали из России.
- Галкин — не единственный федеральный ведущий, пропавший из эфира после начала войны. Первый канал прекратил выпуск программ Владимира Познера и Ивана Урганта. Программа "Что? Где? Когда?" перестала выходить в прямом эфире, издание "Можем объяснить" утверждает, что многие молодые участники покинули проект, а в некоторых командах осталось по 1-2 игрока из шести.
- От имени телеведущего канала "Россия" Александра Гуревича появилось сообщение, что все выпуски его программы "Сто к одному" были записаны перед началом боевых действий. На "России 1" перестали выходить “Вести в субботу” с Сергеем Брилёвым — по официальной версии, он уехал в длительную командировку.
Из-за прорыва магистрального водопровода часть Тбилиси осталась без воды
Автомобильное движение на Правой набережной Тбилиси сегодня утром в течение нескольких часов было парализовано из-за крупной коммунальной аварии. Дорогу, которая является одной из главных транспортных магистралей, затопило после прорыва магистрального водопровода.
Авария произошла на проспекте Маршала Геловани недалеко от здания Минсельхоза Грузии. Пользователи социальных сетей пишут, что вода прибывала очень быстро – поскольку автомобильное движение было невозможно, некоторым водителям пришлось оставить свои машины.
По информации водораспределительной компании GWP, на месте мобилизованы их технические группы. К настоящему времени дорога открыта для транспорта, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Запорно-регулирующий клапан был закрыт, чтобы остановить поток воды из поврежденного участка трубы. На данном этапе ведутся подготовительные работы по устранению повреждений», – проинформировали в компании.
Из-за ремонтных работ подача воды до 02:00 часов 30 апреля будет ограничена тысячам абонентов в районах Мтацминда-Крцаниси, Ваке-Сабуртало и Дидубе. Список улиц, которых коснутся отключения, приведен на сайте GWP.
Арестович: политике властей Грузии на выборах даст оценку грузинский народ
Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что власти Грузии ведут себя странно, а их политике на выборах даст оценку грузинский народ. Об этом украинский политик заявил в эфире «Фейгин лайв», говоря о поддержке Киева со стороны Запада.
«Нам сказали, (что) вы часть нашего мира, мы за вас воюем. А также намерены отстоять Молдову. И отстаивали бы Грузию, если бы нынешнее грузинское руководство не вело бы себя как-то странно.
Грузия – суверенная держава, и народ Грузии будет определять, какую политику проводит государство Грузия. Украина не вмешивается (ни словами Арестовича, ни какими иными путями) в вашу суверенную политику. Но вам, вашим заявлениям, вашей политике даст оценку грузинский народ на выборах», – сказал Арестович и передал властям Грузии «пламенный привет».
Ранее власти Грузии выступили с критикой Арестовича, заявившего, что у Тбилиси есть «историческая возможность занять Абхазию и Южную Осетию».
Близкий к Путину бизнесмен Потанин покупает 35% группы Тинькофф
Одна из крупнейших управляющих и инвестиционных компаний России "Интеррос", владельцем которой является приближённый к Владимиру Путину бизнесмен Владимир Потанин, покупает 35% акций TCS Group (группа "Тинькофф"), принадлежащих семье банкира Олега Тинькова, сообщает РБК.
По оценке издания, рыночная стоимость 35% акций компании TCS Group составляет примерно 2,4 миллиарда долларов. При этом источник РБК сообщил, что во время переговоров о покупке обсуждалась сумма почти в семь раз меньше - 350 миллионов долларов.
"Пришло время уйти на пенсию и заниматься здоровьем и семьей", - прокомментировал сделку Тиньков. Потанин же заявил, что его компания "как долгосрочный финансовый инвестор заинтересована в том, чтобы группа "Тинькофф" и впредь занимала лидирующие позиции на банковском рынке России".
Ранее основатель "Тинькофф банка" Олег Тиньков, находящийся за границей, резко раскритиковал российское вооружённое вторжение на территорию Украины. В частности он назвал войну "безумной", а поддерживающих её - "дебилами".
В группе "Тинькофф" назвали выступление банкира его "личным мнением" и заявили, что он уже не принимает решений и не является сотрудником компании. Позже стало известно о переименовании группы и "Тинькофф банка". Новые названия пока не раскрываются.
Конгресс США одобрил законопроект о ленд-лизе для Украины
Палата представителей Конгресса США в четверг подавляющим большинством голосов одобрила законопроект о ленд-лизе для Украины. Он призван существенно упростить процедуру поставок Украине вооружения из Соединённых Штатов.
В поддержку документа высказались 417 членов Конгресса от обеих партий, против были только 10.
Сенат ранее уже одобрил этот законопроект, теперь его должен подписать президент Джо Байден.
Документ предусматривает, что США будут предоставлять вооружение Украине и другим странам Восточной Европы до 2023 года. При этом Украина не должна будет заранее платить за поставки - само словосочетание ленд-лиз переводится как "сдача внаём, в аренду".
Ранее - первый и единственный раз в истории - программа ленд-лиза действовала во Вторую мировую войну, когда американская военная помощь отправлялась противникам нацистской Германии — в первую очередь, Великобритании и СССР.
Американские законодатели провели параллели между нынешним законом и программой ленд-лиза времен Второй мировой войны. "Одобрение подобного документа дало возможность Великобритании и Уинстону Черчиллю продолжать борьбу и пережить бомбардировки Великобритании фашистской Германией до вступления Соединенных Штатов в войну, - заявил конгрессмен-демократ Джейми Раскин. - Президент Зеленский заявил, что Украине нужны вооружения, чтобы выстоять и президент Байден ответил на этот призыв".
С практической точки зрения, этот закон позволит президенту США оперативно откликаться на запросы Украины и поставлять ей вооружения и необходимые для ведения войны материалы в обход многочисленных бюрократических процедур. Пока представители администрации Байдена не разъяснили как она намеревается использовать новые полномочия, предоставленные этим законом президенту страны.
Президент США Джо Байден запросил в четверг у Конгресса США дополнительные 33 миллиарда долларов для помощи Украине, для её выделения должен быть принят отдельный законопроект. Чуть больше 20-ти миллиардов долларов из этой суммы пойдут на поставку Украине вооружений. Около 12-ти миллиардов составят пакет экономической и гуманитарной помощи, средства на восстановление разрушенной коммунальной инфраструктуры и сельскохозяйственного производства.
Администрация США подчёркивает, что будет поддерживать Украину, защищающуюся от российской агрессии, и заявляет, что президенту России Владимиру Путину нельзя позволить одержать победу в войне.
«Интерфакс»: суд решил досрочно освободить Алексея Улюкаева
Суд в Твери удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева, сообщает "Интерфакс".
По данным собеседника агентства, если решение не будет обжаловано, то Улюкаев выйдет на свободу в середине мая. Источник подчеркнул, что прокуратура и администрация колонии "не были против условно-досрочного освобождения министра, отметив его хорошее поведение".
Алексея Улюкаева задержали в ноябре 2016 года в офисе компании "Роснефть", которую возглавляет приближённый к Владимиру Путину Игорь Сечин. По версии следствия, Улюкаев вымогал у Сечина два миллиона долларов за положительную оценку сделки по покупке "Роснефтью" компании "Башнефть".
В декабре 2017 года суд признал Улюкаева виновным в получении взятки и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима, а также к штрафу в размере более 130 миллионов рублей. Министр вину не признал. Он настаивал на том, что уголовный процесс против него является провокацией со стороны Сечина и ФСБ.
«Ъ»: Костин предложил объединить банки ВТБ, «Открытие» и РНКБ
Глава второго по размерам российского банка ВТБ Андрей Костин обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением объединить в общую группу три кредитные организации, подконтрольные государству – ВТБ, банк "Открытие" и Российский национальный коммерческий банк (РНКБ). Об этом сообщает "Коммерсантъ". Все три банка находятся под западными санкциями.
По информации собеседника издания, президент России Владимир Путин уже одобрил это предложение. Идею, по словам источника, поддержал и Банк России. В самом регуляторе и Минфине на запросы "Коммерсанта" не ответили, во всех трёх банках также отказались от комментариев.
Источник издания в правительстве считает, что объединение государственных финансовых активов на базе сильного игрока выглядит "экономически и политически обоснованным".
По мнению экспертов, консолидация выглядит логичной в плане экономии издержек, хотя и создает риски увольнений "тысяч сотрудников".
В случае объединения трех банков их суммарные активы составят почти 23 триллиона рублей. Для сравнения суммарные активы Сбербанка превышают 38 триллионов. По данным ЦБ, общая сеть отделений ВТБ, "Открытия" и РНКБ составляет около двух тысяч офисов, тогда как у Сбербанка их более 13 тысяч.
ВТБ занимает второе место по числу активов среди российских банков, "Открытие" находится на восьмом месте, а РНКБ — на 31-м. РНКБ стал первым российским банком, начавшим работу в аннексированном Крыму в 2014 году и оказался под санкциями. ВТБ и "Открытие" попали под санкции ЕС и США в 2022 году после начала войны в Украине.
Расследование «Схем»: в России готовятся планы создания «Южной Руси»
Кремль рассматривает сценарий организации квазигосударства под названием «Южная Русь» на украинских территориях, захваченных российской армией, утверждается в расследовании проекта Радио Свобода «Схемы».
Планы по созданию нового государства изложены в документе, который получили «Схемы». Документ носит название «Манифест Южнорусского Народного Собора». Журналисты проанализировали документ и выявили причастных к его разработке людей среди руководства партии «Единая Россия».
Так называемый «Манифест» начинается с объяснения, что государство Украина после свержения «законно избранного президента» в 2014 году «утратило легитимность в границах УССР», и «в ответ на террор и тоталитарное навязывание идеологии нацизма и бандеровщины» некий Южнорусский Народный Собор объявляет о решении взять власть в свои руки и учредить «новое государство Южная Русь» как наследницу «Киевско-Новгородской Руси с Ильей Муромцем и Александром Невским», наследницу Запорожской Сечи, наследницей «Новороссии, созданной Екатериной Великой», а заодно правопреемницей УССР.
В тексте русский назван языком, а украинский - наречьем. Манифест объявляет о планах «всенародного референдума».
Как сообщают «Схемы», метаданные документа помогли установить вероятного автора – Романова Романа Николаевича – и дату его создания – 16 апреля, компьютер, на котором документ был создан, принадлежит «Единой России». Роман Романов является заместителем председателя Центрального исполнительного комитета «Единой России». По словам источников «Схем», «манифест» был передан главе исполкома «ЕР» Андрею Турчаку, затем Дмитрию Грызлову, помощнику российского бизнесмена Константина Малофеева.
- В последнее время ряд СМИ со ссылкой на источники, а также представители украинских властей говорили о подготовке референдума в Херсонской области - говорилось о возможности провозглашения так называемой Херсонской народной республики. Ряд российских чиновников также говорил о возможности ее присоединения к аннексированному Крыму в рамках России. В оккупационной администрации в четверг заявили, что в данный момент референдум не готовится.
- В 2014 году, после аннексии Крыма и начала войны в Донбассе, в России обсуждались планы создания так называемой «Новороссии» за счет отторжения от Украины территорий южных и восточных областей. Тогда они не были реализованы, а в ходе нынешней войны слово «Новороссия» практически не употребляется.
СМИ сообщили о погибшем военном РФ на территории Белгородской области
На территории Белгородской области погиб российский военный, сообщает нижегородское издание NN.ru.
Это произошло 19 апреля, в 15 километрах от границы с Украиной. В тот день губернатор области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Головчино, по его словам - со стороны Украины. О погибших тогда не сообщалось.
По данным NN.ru, военнослужащего зовут Никита Кошелев, ему было 19 лет, дата и место его смерти указаны в извещении о смерти, которое получила семья погибшего. Смерть Кошелева также подтвердили в колледже, где он учился.
СМИ также утверждает, что военнослужащего, уроженца города Арзамас Нижегородской области, призвали в армию 1 июля прошлого года, а в феврале текущего года отправили на границу с Украиной. Подписывал ли он контракт - неизвестно.
Друг Кошелева рассказал, что последнее смс-сообщение от погибшего получил 18 апреля: «Нас будут бомбить, если что, я тебе позвоню либо напишу утром».
Российское вооруженное вторжение в Украину началось 24 февраля по приказу Владимира Путина. Точное количество жертв войны на данный момент установить невозможно, официальные представители сторон скрывают потери, но с высокой долей вероятности речь идет о десятках тысяч военных и мирных жителей.
В Москве перед парадом 9 мая полиция ищет украинцев
В Москве в преддверии парада 9 мая полицейские обходят квартиры жителей центра города, интересуясь, не живут ли в квартирах украинцы, сообщает «Медиазона».
О таком обходе изданию сообщила, в частности, жительница, живущая по адресу Тверская улица, 6, строение 1. По ее словам, полицейские (кроме того, проживают ли в квартире граждане Украины) спрашивали у нее о наличии гражданского оружия, и о том, не интересовался ли кто-нибудь в последнее время арендой жилья.
О приходе полицейских сообщила также жительница дома №26 по улице 1-я Тверская-Ямская.
«Медиазона» отмечает, что поквартирный обход жителей центра Москвы перед парадом 9 мая проходил и в предыдущие годы, но тогда полицейские не интересовались проживанием граждан Украины.
Гутерриш в Киеве обсудил с Зеленским эвакуацию из Мариуполя
Эвакуация мирных жителей из Мариуполя стала одной из главных тем визита генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в Украину в четверг.
На пресс-конференции в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским Гутерриш сказал, что делает все возможное, чтобы эвакуация с осажденного российскими войсками мариупольского завода «Азовсталь» стала реальной. Он не стал говорить о подробностях, чтобы не сорвать переговоры об эвакуации. При этом Гутерриш подчеркнул, что в ходе его визита в Москву на этой неделе российский президент Владимир Путин дал принципиальное согласие на участие ООН и Красного креста в эвакуации.
Агентства сообщают, что чиновники ООН ведут переговоры о возможности обеспечения эвакуации как в Киеве, так и в Москве.
Крупный завод «Азовсталь» - последний очаг сопротивления украинских военных в Мариуполе после российской осады, продолжающейся два месяца. Кроме военных с оружием в руках, там находятся несколько сотен раненых, а также мирные жители. Украина настаивает на том, чтобы всем находящимся на заводе позволили эвакуироваться на подконтрольную Киеву территорию. Российские власти утверждают, что военные должны сдаться, а мирным жителям предлагают выехать на территорию, подконтрольную российским войскам или сепаратистам.
В ходе визита в Украину Гутерриш также посетил Бучу, Ирпень и Бородянку под Киевом, где во время оккупации погибло множества мирных жителей. Он поддержал расследование Международного уголовного суда на предмет возможного совершения российскими войсками военных преступлений.
Генсек ООН осудил действия России и высказался в поддержку целостности Украины.
Когда генсек ООН находился в Киеве, украинская столица подверглась нескольким ракетным ударам. По данным городских властей, ракеты попали как в военный объект, так и в жилой сектор, информация о пострадавших уточняется.
«Еще вчера он сидел за длинным столом в Москве, а сегодня в километре от него звучат взрывы. Открытка из Москвы?» - написал о Гутеррише советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Саломе Зурабишвили и Нэнси Пелоси обсудили ситуацию в регионе и войну в Украине
Президент Грузии Саломе Зурабишвили и спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси обсудили ситуацию в регионе и российское вторжение в Украину. Встреча прошла в Вашингтоне в рамках рабочего визита главы государства в Соединенные Штаты, пишет SOVA.
Как сообщает пресс-служба президента, Зурабишвили проинформировала Пелоси о ситуации на территориях, неподконтрольных центральным властям Грузии. Она отметила, что задержания людей и грубые нарушения прав человека в этих регионах продолжаются.
Президент также поблагодарила спикера за принятие Палатой представителей США «Акта о поддержке Грузии». По ее словам, этот законопроект подчеркивает степень поддержки со стороны Соединенных Штатов и важность тесного стратегического сотрудничества между Вашингтоном и Тбилиси.
В ходе встречи стороны обсудили перспективы европейской и евроатлантической интеграции Грузии, а также поданную одновременно с Украиной и Молдовой заявку страны на ускоренное получение статуса кандидата в члены ЕС. В ходе обсуждения ситуации в регионе была подчеркнута важность безопасности Черного моря.
Саломе Зурабишвили также лично пригласила Нэнси Пелоси на запланированную на май в Тбилиси Международную женскую конференцию, которая по инициативе президента будет посвящена вопросам мира и безопасности.
Встречу в Вашингтоне Зурабишвили прокомментировала и в своем Twitter:
«Поговорила со спикером Пелоси об Украине и необоснованной российской агрессии, а также о важности дальнейшей поддержки Соединенными Штатами Грузии в эти критические времена. Как женщины-лидеры, мы должны иметь сильный голос против конфликтов и за мир».
Майя Санду: Я поблагодарила грузинский народ за проявленную солидарность с Молдовой
Состоялся телефонный разговор между президентом Грузии Саломе Зурабишвили и президентом Молдовы Майей Санду. Саломе Зурабишвили и Майя Санду опубликовали информацию о телефонном разговоре на своей странице в Twitter, сообщает общественный вещатель Грузии.
«Я разговаривала с президентом Грузии Саломе Зурабишвили о последних событиях в Молдове. Я поблагодарила грузинский народ за проявленную солидарность с Молдовой в это трудное время для всего региона», - заявила президент Молдовы Майя Санду.
Со своей стороны, президент Грузии Саломе Зурабишвили подтвердила, что Грузия солидарна с Молдовой.
«Во время пребывания в Конгрессе у меня был телефонный разговор с президентом Майей Санду о ситуации в Молдове. Грузия солидарна с Молдовой, нас объединяет общий европейский путь», - заявила Зурабишвили.
- В самопровозглашенном Приднестровье, которое граничит с Одесской областью Украины, за последние несколько дней произошли несколько инцидентов. 25 апреля МВД сепаратистов сообщило, что здание министерства госбезопасности обстреляли из ручного гранатомета, а утром 26 апреля в поселке Маяк произошли два взрыва, которые вывели из строя антенны радиоцентра, ретранслировавшие российское радио. Власти Приднестровья заявили о трех «терактах».
- Украинская разведка, в свою очередь, заявила, что Украина к ним не причастна, и предполагает, что взрывы были провокацией со стороны России (в них никто не пострадал). Украинская разведка также сообщила, что РФ готовит ракетный удар по Приднестровью с жертвами среди мирного населения и рассылает жителям сепаратистского региона фейковые сообщения якобы от имени СБУ: это делается, чтобы у России были основания напасть на Молдову.
- Ранее в Минобороны РФ заявили, что российская армия планирует «создать сухопутный коридор в Крым» и установить контроль над югом Украины, который даст «ВС РФ еще один выход к Приднестровью, где отмечаются факты притеснения русскоязычного населения».
Сейм Латвии запретил спортсменам участвовать в соревнованиях в России
Сейм Латвии запретил спортсменам участвовать в российских и белорусских соревнованиях и сотрудничать с командами этих стран. Нарушителей ждёт запрет на получение госфинансирования и вызов в сборную. Правила многих международных спортивных федераций запрещают такое вмешательство государства.
Запрет был принят 28 апреля в окончательном чтении, — сообщает Delfi. "Военная агрессия России и широкомасштабное вторжение в Украину является грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины и требует неотложных решений", — цитирует издания председателя подкомиссии по спорту в Сейме Сандиса Риекстиньша.
В аннотации к законопроекту говорится, что изменения в регламенте не позволят рижскому "Динамо" участвовать в чемпионате Континентальной хоккейной лиги, а ХК "Рига" не сможет участвовать в Молодежной хоккейной лиге. Новые поправки также не позволят проводить матчи КХЛ в Латвии.
- Правила многих международных спортивных федераций запрещают государству вмешиваться в их работу в спортивных вопросах. Например, футбольная ФИФА отстраняет страны, законодатели или правительственные чиновники в которых пытаются напрямую влиять на управление федерацией или составы сборных.
- В то же время после начала войны с Украиной спортивные федерации практически во всех видах спорта самостоятельно отстранили российских спортсменов от турниров. В некоторых случаях это делали организаторы соревнований — например, такое решение приняли в апреле организаторы одного из престижных теннисных соревнований, Уимблдона.
Бибилов после встречи в Ахалгори: открыть дорогу можно присоединением к России
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов считает, что открыть пункты пропуска на де-факто границе с Грузией можно после присоединения Южной Осетии к России. Об этом Бибилов написал в своем Telegram-канале после предвыборной встречи с жителями Ахалгорского района.
«Самый главный вопрос для ленингорцев – дорога. Открыть пункты пропуска можно двумя путями – дипломатическим и присоединением к России. Открыть дорогу обманом – нельзя», – отметил он.
Бибилов говорит, что для него сейчас открытие дороги – гуманитарный вопрос.
«Я знаю, что практически у каждого здесь по ту сторону границы есть родные, есть внуки, дети, которым жители Ленингора отвозят продукты, с которыми хотят видеться. И вот этих бедных людей пытаются обмануть, воспользоваться их надеждами, политизировать их нужду. Это подло. Вы думаете, я не знал, что, если закрою дорогу, Ленингорский район за меня не проголосует? Знал. И так же знал, что закрыть её необходимо. Но врать и кормить людей ложными обещаниями ради голосов я не буду», – сказал Бибилов.
- Жители Ахалгорского района живут в изоляции после закрытия югоосетинскими властями пропускного пункта «Раздахан» в сентябре 2019 года. Закрытие дороги стало ответом на пост грузинской полиции, появившийся близ сел Чорчана и Цнелиси.
- Ранее югоосетинский лидер обвинил во лжи оппонентов, которые, по его словам, пообещали жителям Ахалгори открыть дорогу, закрытую почти три года назад. При этом сам Бибилов перед вторым туром президентских выборов подписал распоряжение о временном открытии пунктов пропуска на де-факто границе – с 21 по 25 апреля.
- Второй тур президентских выборов должен пройти в Южной Осетии 8 мая. В первом туре лидер оппозиционной партии «Ныхас» Алан Гаглоев набрал 10 707 голосов (38,55%), а действующий президент Анатолий Бибилов – 9706 голосов (34.95%).
Свердловский губернатор посоветовал Соловьёву «следить за языком»
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посоветовал телеведущему Владимиру Соловьеву, назвавшему Екатеринбург "центром мерзотной либероты, которая породила многих подонков", "следить за языком". Губернатора поддержал и член Совета Федерации бывший глава региона Эдуард Россель.
На видео, опубликованном в соцсетях, губернатор заявил, что гордится Екатеринбургом и его "свободными, смелыми, умными, умеющими критически мыслить" жителями. "Мне очень жаль по поводу того, как вы высказались в отношении моих земляков, горожан, жителей Екатеринбурга. Жаль главным образом вас. Потому как значительное число ваших почитателей и слушателей после этих высказываний, которых я даже повторять не хочу, значительно уменьшилось. Я надеюсь, что это было вгорячах и необдуманно", – заявил глава Свердловской области на видео, опубликованном на его странице во "ВКонтакте". Заодно Куйвашев заметил, что на Урале ценят людей, которые "следят за своим языком", и пожелал Соловьёву освоить этот навык.
Сенатор Эдуард Россель написал в телеграмме, что "злить и обижать" уральцев, особенно беспочвенно, не следует.
Телеведущий в ответ посоветовал им определиться, "с кем они" во время военной операции. "С героями Екатеринбурга или предателями, бесами. За языком следить кто будет? Кстати, если Куйвашев маечку снимает, у него там воровские звезды не запылают?" – возмутился телеведущий в эфире авторской программы "Соловьев Live" .
По его мнению, в Екатеринбурге "есть и святые, и демоны", а Евгений Куйвашев не с теми, кто "воюет за нашу родину", а с "либеротой", которая выступала против храма в сквере.
- Массовые протесты екатеринбуржцев против строительства храма в сквере у Театра драмы начались в конце 2018 года и вылились в столкновения протестующих с полицией, верующими и прокремлёвскими активистами. В итоге власти отказались от идеи строить храм.
- Журналист и телеведущий Владимир Соловьёв внесён в санкционные списки ЕС за поддержку враждебных действий России против Украины. С 7 апреля на частотах, где ранее выходил заблокированный Роскомнадзором канал Euronews, работает телеканал "Соловьев.Live".
В Тбилиси мужчина убил спящих родителей, а затем устроил пожар в квартире – МВД
В Тбилиси полиция задержала мужчину, обвиняемого в умышленном убийстве своих родителей. По данным МВД Грузии, задержанный убил членов семьи, а затем устроил в квартире пожар, с целью скрыть преступление.
Сообщение о возгорании в одной из квартир в 4-м микрорайоне Вазисубани поступило в Главное управление Исани-Самгорского района Тбилиси накануне.
Как пишет Netgazeti, cпасатели прибыли на место и обнаружили, что дверь квартиры заперта изнутри. Пожарные проникли в квартиру, пожар был потушен. На месте были обнаружены обгоревшие тела гражданина З.Б., 1964 г.р., и его супруги гражданки Л.Т., 1967 г.р. с огнестрельными ранениями головы.
Следствие установило, что обвиняемый выстрелил в голову своим родителям, когда те спали. По версии МВД, чтобы скрыть следы преступления, обвиняемый инсценировал ограбление, забрал некоторые вещи и драгоценности, устроил пожар и скрылся.
«В качестве вещественных доказательств изъяты орудия преступления, деньги и золотые украшения», – добавили в ведомстве.
Следствие ведется по статье об умышленном убийстве, совершенном при отягчающих обстоятельствах в отношении двух или более членов семьи. Обвиняемому грозит лишение свободы сроком от 16 до 20 лет или пожизненное заключение.
Кобахидзе: мы должны исключить сценарий новой войны с абхазами и осетинами
Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе вновь назвал «Единое национальное движение» экс-президента Михаила Саакашвили «партией войны». Это, по словам Кобахидзе, подтвердил официальный Киев – устами cоветника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича.
«Сначала мы услышали заявление о том, что «Национальное движение» – это сила, которая втянула Грузию в войну. Так заявил Арестович. Соответственно, это, безусловно, позиция, изложенная официальным Киевом. Мы согласны с тем, что «Национальное движение» является «партией войны», что уже было подтверждено официальным Киевом устами Арестовича. За этим последовало следующее заявление о том, что Грузия должна вернуть Цхинвали и Сухуми теперь путем войны», – отметил он.
Кобахидзе считает, что для Грузии последствия войны будут намного хуже, чем для Украины.
«Что касается военного возвращения Сухуми и Цхинвали, то хочу напомнить, что если такое происходит теоретически, то тебе приходится воевать не только с российскими оккупационными войсками, но и вести кровопролитную войну с абхазами и осетинами, что, к сожалению, у нас уже было, этому тоже предшествовали провокационные и очень сложные процессы. Тогда в Грузии и вокруг Грузии было много предателей. У нас такое было 30 лет назад. Мы не сможем повторить то же самое через 30-лет, это было бы большим преступлением против нашей истории, грузинского народа и будущих поколений», – сказал политик.
По словам Ираклия Кобахидзе, новая кровопролитная война между грузинами, абхазами и осетинами — это сценарий, который необходимо исключить.
- Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что у Грузии есть «историческая возможность занять Абхазию и Южную Осетию». Об этом украинский политик заявил в интервью грузинской службе «Голоса Америки».
- Никакого «второго фронта» в Грузии не будет, заявил накануне в беседе с журналистами премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
Канада признала действия России геноцидом украинского народа
Палата общин Канады единогласно признала действия России геноцидом украинского народа, сообщает La Presse.
В резолюции говорится, что Россия в ходе войны совершала "массовые зверства" и "систематические случаи преднамеренных убийств мирных жителей Украины".
Член Палаты общин Канады и автор документа Хизер Макферсон заявила, что признание действий России геноцидом – это первый шаг. Она призвала правительство ужесточить санкции в отношении России и увеличить объем гуманитарной помощи Украине.
"Нам необходимо финансировать Международный уголовный суд и делать больше, чтобы убедиться, что у него есть все инструменты и ресурсы, необходимые для расследования и привлечения к ответственности тех, кто стоит за этим геноцидом", – заявила Макферсон.
- 13 апреля президент США Джо Байден впервые назвал геноцидом преступления против мирного населения, совершенные в Украине российскими войсками. Он подчеркнул, что формальное решение о том, совершает ли Россия геноцид в отношении украинского населения, вынесут юристы, но, по его мнению, это геноцид.
- 14 апреля Верховная рада Украины приняла постановление, согласно которому действия российской армии, политического и военного руководства России признаны геноцидом украинского народа. Постановление также предусматривает направление обращений от Рады в ООН, ПАСЕ, Европарламент, ПА ОБСЕ, ПА НАТО, правительства и парламенты иностранных государств относительно признания действий российских военных в Украине геноцидом украинского народа.
- 21 апреля Эстония и Латвия признали действия России в Украине геноцидом.
Столтенберг заявил о необходимости обеспечить поддержку Грузии и Молдовы
По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, вторжение России в Украину свидетельствует о необходимости поддержки НАТО таких стран, как Грузия и Молдова.
Об этом Йенс Столтенберг заявил журналистам после встречи с руководителями Европарламента. По его словам, поддержка включает в себя как практическую, так и политическую.
«Жестокое вторжение в Украину показывает необходимость поддержки НАТО таких стран, как Грузия и Молдова, которые не являются членами НАТО и Евросоюза. Это касается как практической, так и политической поддержки. Грузия является очень ценным партнером, а также тесно сотрудничает с ЕС. Мы ищем способы сделать больше для более тесного сотрудничества с нашими партнерами в Восточной Европе», – сказал Йенс Столтенберг.
Отметим, что согласно новому исследованию «Международного республиканского института США» (IRI) 75% опрошенных поддерживают членство Грузии в НАТО (полностью поддержали — 60%, частично — 15%), 20% – нет (8% частично не согласны с членством Грузии в НАТО, 12% категорически не согласны). Еще 5% не ответили или отказались отвечать на данный вопрос.
С начала войны Россия удвоила доходы от продажи энергоносителей в ЕС
С начала войны в Украине Россия почти удвоила доходы от продажи энергоносителей странам Европейского союза. Об этом сообщил финский Центр исследований энергии и чистого воздуха (CREA). Даже при общем снижении объема этих продаж рост цен на них на фоне разговоров об энергетических эмбарго принес Москве около 63 миллиардов евро.
За два месяца с начала войны в Украине Москва продала Евросоюзу энергоносителей на 44 миллиарда евро, что в два раза больше итогов аналогичного периода в 2021 году. При этом сами объемы закупок за этот период снизились. По подсчетам центра, объем импорта нефти в ЕС упал на 20 процентов, угля — на 40 процентов. Однако импорт газа вырос.
Главным покупателем по-прежнему выступает Германия. За два месяца войны она импортировала энергоносителей на 9 миллиардов евро.
Согласно выводам экспертов CREA, Россия продолжает извлекать выгоду из энергетической зависимости, в которую она поставила Европу. Рост цен компенсирует России потери объёма продаж. Новые санкции, как полагают эксперты финского центра, обещают лишь ещё больше взвинтить цены, сводя на нет усилия Брюсселя - помешать Путину использовать энергоносители для политического давления на ЕС и финансирования войны.
По словам ведущего аналитика CREA Лаури Милливирты, "продолжающийся экспорт энергоносителей - это большая прореха в санкциях, наложенных на Россию, и все, кто покупает у нее топливо, становятся соучастниками чудовищных нарушений международного законодательства, совершаемых российскими военными". Единственным способом остановить войну, был бы быстрый и полный отказ от российских энергоносителей, считает эксперт.
В Евросоюзе активно обсуждают отказ от российских энергоносителей в ответ на военное вторжение России на территорию Украины. Резолюцию с призывом ввести эмбарго на российские энергоносители еще в марте принял Европарламент.
ЕС уже ввел эмбарго на российский уголь, которое начнет действовать с августа. Кроме того, обсуждается отказ от российских нефти и газа.
Однако Австрия, Венгрия и Германия выступают против эмбарго на газ из России. Так канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что резкое эмбарго на российский газ не остановит военный конфликт в Украине, а приведёт лишь к серьезному экономическому кризису в Европе.
- Нефтегазовый сектор приносит России до половины доходов бюджета и более половины экспорта. 70 процентов газа и 60 процентов нефти и нефтепродуктов Россия продаёт как раз в Европу.
Немецкий парламент проголосовал за поставки тяжёлых вооружений Украине
Немецкий парламент Бундестаг проголосовал большинством голосов за поставки тяжёлых видов вооружений Украине. Военная помощь должна продолжаться и усиливаться где только возможно, решили депутаты 28 апреля. Об этом сообщает DW.
Редакция называет результаты голосования "историческими": традиционно Германия воздерживалась от поставок оружия в зоны военных конфликтов, считая, что это только усилит боевые действия.
В этот раз такой точки зрения придерживались только депутаты из "Левой партии", проголосовавшие против. Правые популисты из "Альтернативы для Германии" также проголосовали против, считая, что решение "близко к объявлению войны".
Канцлер Германии Олаф Шольц ещё несколько дней назад выражал опасения по поводу возможных поставок Украине тяжёлой военной техники, заявляя, что Россия может это расценить как вступление НАТО в конфликт. В четверг он не присутствовал на голосовании, отбыв с официальным визитом в Японию. За это его раскритиковали несколько членов Бундестага, в том числе — лидер крупнейшей оппозиционной партии ХДС Фридрих Мерц.
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