Лукашенко утверждает, что жители стран ЕС едут в Беларусь за солью

Александр Лукашенко утверждает, что жители стран Евросоюза едут в Беларусь за солью, а страны ЕС препятствуют выезду своих граждан.

У них нет соли! Великий, богатый Запад, а соли нет!

«Открыли границу для них перед католической Пасхой, и Радуница через несколько дней. Пусть люди приедут из Польши, Литвы, Латвии к своим родным на могилки, как это всегда было. Разрешил без виз. Так они людей своих не выпускают в Беларусь. Почему? Потому что едут люди к нам, покупают соль. У них нет соли! Великий, богатый Запад, а соли нет! И чтобы люди не говорили о том, что белорусы нормально живут, они их просто не выпускают. Вот и вся демократия!» – сказал Лукашенко во время общения с жителями Чечерского района.

Подобное заявление Лукашенко сделал и в минувшее воскресенье, посещая храм Преображения Господня в поселке Копысь.

«Вы посмотрите, что происходит с соседними Литвой и Латвией, поляками. Я про Украину в данном случае уже не говорю. Они же были такие счастливые, веселые. Жили в «заможном» мире, у них все было. И где они сегодня? Они стоят вдоль границы и просят нас, чтобы мы их пропустили в Беларусь. Хотя бы гречневой крупы купить. Ладно крупы – соли нет, соли просят у нас», – заявил Лукашенко.