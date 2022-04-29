Обзор югоосетинской прессы

Газета «Южная Осетия» публикует мнения жителей республики о том, какими качествами должен обладать президент республики. Валерий Тедеев, председатель Комитета ветеранов Вооруженных сил РЮО, считает, что он должен быть честным, отзывчивым и порядочным. «Президент не должен делить жителей республики на своих и чужих. И в его силах сократить чиновничий аппарат до минимума, что, по моему мнению, необходимо сделать», – сказал Тедеев. «Президент должен быть скромным, умным и незлобивым человеком. Было бы здорово, если бы президентом Южной Осетии стала женщина. Женщины не так агрессивны, как мужчины», – считает радиоведущая Виктория Тигиева. Домохозяйка Залина Лалиева подчеркнула, что президент, прежде всего, должен быть ответственным за свои поступки и слова.

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Блогер Алан Парастаев комментирует интервью кандидата в президенты Алана Гаглоева агентству РИА Новости и обращает внимание на высказывание о присутствии российских военных баз в Южной Осетии. Гаглоев согласился с утверждением, что Цхинвал заинтересован в этом. «Поскольку военное присутствие РФ на территории Южной Осетии – это залог нашего выживания как народа, как государства», – сказал Гаглоев. Парастаев предлагает поговорить о другом аспекте – об участии молодых людей из Южной Осетии в спецоперации в Украине. «На самом деле, непонятно, сколько в итоге уехало из Южной Осетии, сколько вернулось, кто из них задействован в качестве контрактников, то есть как служащий ВС России, а сколько там добровольцев, выехавших как граждане Южной Осетии. Но, как бы то ни было, по-моему, логичнее, чтобы наши служили у нас, чтобы охраняли в это тревожное время свою республику, как ни дружны и родны мы не были с ДНР и ЛНР и как ни преданы мы не были интересам Российской Федерации», – считает блогер.

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Алла Джиоева, избранная в 2011 году президентом Южной Осетии, пишет на своей странице в Facebook о нынешней предвыборной кампании. «Президентской стороне, особо ответственной за ситуацию, я адресовала целый ряд вопросов государственного значения. К сожалению, ни на один ответа я не получила. Ни на один… Это говорит само за себя», – пишет она, и обращается с вопросами уже к оппозиционной стороне, к Алану Гаглоеву. Вот некоторые из них: «Вы знаете, что выборы 8 мая – нелегитимны? Если да, то где обращение в Верховный суд о заведомо противозаконных действиях ЦИК? Где депутатский запрос поддержавших вас кандидатов о сложении Бибиловым окончившихся 21 апреля президентских полномочий? Где запрос в Счетную палату РФ относительно скрываемого Акта с обоснованием причины, побуждающей к такому обращению? И вопрос ко всем нам: почему мы позволяем каким-то проплаченным политтехнологам разрушать все устои нашего общества?» – пишет Джиоева. Пользователь Радион Догузов в комментариях отмечает: «Абсолютно точные вопросы. Я уже устал повторять, что результаты выборов 8 мая обречены – прямое нарушение КЗ. Здесь не нужен даже ВС РЮО – любой уездный суд отменит их и ВСЕ».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия