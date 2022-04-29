В Грузии подорожает оформление удостоверений личности и биометрических паспортов

С 1 мая в Грузии подорожает оформление электронных удостоверений личности и биометрических паспортов. Тарифы изменены на основании постановления правительства страны.

По информации агентства «Новости-Грузия», теперь получение паспорта будет стоить 150 лари вместо 100 лари, а удостоверения – 60 лари вместо 30 лари. Речь идет о стандартном сроке ожидания – десять рабочих дней.

Подготовка документов в ускоренном порядке стоит дороже. Чтобы получить биометрический паспорт в день подачи заявления, гражданину Грузии придется заплатить 350 лари, на следующий день – 300 лари, на третий день – 225 лари, а на пятый день – 180 лари.

Изготовление ID-карты в тот же день будет стоить 150 лари, на следующий день – 120 лари, на третий день – 100 лари, на пятый день – 80 лари.

При этом в случае электронного удостоверения тарифы одинаковые как для граждан Грузии, так и для иностранцев, которые постоянно проживают в Грузии или имеют вид на жительство, а также для лиц без гражданства.