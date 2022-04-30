У Кутаисского аэропорта открылась железнодорожная станция

В Грузии с сегодняшнего дня, 30 апреля, пассажирские поезда делают новую остановку – в районе кутаисского аэропорта Копитнари, сообщает SOVA. Обновленный железнодорожный вокзал, связанный с воздушной гаванью, принимает пассажиров из разных городов страны – Тбилиси, Зугдиди, Батуми, Поти и Озургети.

Как заявляли ранее в «Грузинской железной дороге», чтобы добраться от станции Копитнари до аэропорта, пассажирам потребуется около 5 минут. Кроме того, Кутаисский аэропорт предоставляет специальный транспорт для перевозки пассажиров. В стоимость билета на поезд входит проезд до терминала.

В компании также сообщили, что в течение семи дней каждый, кто прибывает в аэропорт и отбывает оттуда в другие регионы Грузии, получит бесплатные билеты на поезд. В железнодорожных кассах пассажиры должны предъявить свои авиабилеты на вылет из аэропорта Кутаиси.