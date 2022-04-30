Анджелина Джоли посетила с гуманитарной миссией Львов

В оккупированном российскими войсками селе Киселевка Херсонской области Украины произошла перестрелка между военнослужащими из Бурятии и Чечни. Об этом сообщает главное управление разведки Министерства обороны Украины.

«Причины межэтнического конфликта заключаются в нежелании бурят вести наступательные боевые действия и «неравноправие» условий с чеченцами. Последние вообще не бывают на передовой, оставаясь в тылу исключительно в качестве «заградительных отрядов». Их задача – побуждать подразделения кафиров к активным действиям. То есть открывать огонь по тому, кто пытается отступать», - говорится в сообщении официального телеграм-канала ГУР Минобороны Украины.

Второй причиной названа неравномерность распределения награбленного, когда бойцы формирования из Чечни требовали отдать им большую часть.

В комментарии с Кавказ.Реалии боец одного из чеченских добровольческих подразделений, защищающих Украину от российской военной агрессии (он попросил не указывать имени из-за опасения мести остающимся в Чечне родственникам) рассказал, что конфликты между кадыровцами и оккупантами из других регионов происходят достаточно часто, при этом конфликтные ситуации из-за дележа награбленного случаются и между подразделениями, укомплектованными контрактниками из «чисто российских регионов».

Находящийся в зоне боевых действий в Украине руководитель украинской экспертной группы «Сова» профессор Михаил Савва в беседе с Кавказ.Реалии подтвердил эту информацию – это не первый конфликт между кадыровцами и другими российскими военными.

«Уже в начале марта появилась информация, что подразделения из Чечни выступают в роли заградительных отрядов для других подразделений. И был яркий случай, когда кадыровцы добили в Киевской области более десятка российских раненных, чтобы не заниматься их эвакуацией. На ряде направлений кадыровские подразделения не принимают участие в боевых действиях первой линии, такое разделение ролей вызывает в отношении них ненависть членов других российских формирований», - отметил профессор Савва.

Эксперт назвал происходящие конфликты показателем системной проблемы в российской армии, где официально нет национальных вооруженных формирований, но фактически комплектование контрактниками происходят в своих же регионах, в результате возникают чеченские, бурятские и прочие национальные формирования.