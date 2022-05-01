Сильное землетрясение произошло в Грузии

С территории осажденного российскими войсками металлургического завода «Азовсталь» в Мариуполе в субботу вечером, 30 апреля, эвакуировали 20 женщин и детей. Об этом сообщил в видеообращении заместитель командира полка «Азов» Святослав Паламарь. По его словам, с 11 часов в районе «Азовстали» действует «режим тишины». Это позволило вывести часть людей с территории комбината.

Паламарь выразил надежду на то, что эвакуирующиеся направились в условленную сторону – в подконтрольное Украине Запорожье.

Ранее сегодня российские агентства РИА Новости и ТАСС сообщили, что с «Азовстали» вышли 25 мирных жителей, среди которых шесть детей. Телеграм-каналы сообщали, что под Мариуполем начались переговоры об эвакуации с завода гражданских лиц при участии представителей ООН и Красного креста. Киев эту информацию не подтверждал.

На этой неделе генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш встречался в Москве с президентом России Владимиром Путиным. После переговоров российская сторона объявила, что Путин согласился на участие ООН и Красного Креста в организации вывоза из Мариуполя мирных жителей.

На фоне сообщений о событиях вокруг «Азовстали» итальянские СМИ рассказали, что с начала войны России с Украиной папа римский Франциск по дипломатическим каналам трижды обращался к Москве с просьбой организовать гуманитарный коридор для выхода мирных жителей из Мариуполя и даже предлагал организовать эвакуацию по морю на судне Ватикана. Журналисты пишут, что все три раза Россия якобы сказала представителям Франциска, что не гарантирует безопасного выхода людей с завода.

Мариуполь находится под контролем российской армии. Под контролем украинского батальона «Азов» остается только территория металлургического комбината. Кроме военных, там находятся несколько сотен раненых, а также мирные жители с детьми. Сколько человек укрывается на территории комбината, неизвестно.

Украина настаивает на том, чтобы всем находящимся на заводе позволили эвакуироваться на подконтрольную Киеву территорию. Российские власти говорили, что военные должны сдаться, а мирным жителям предлагали выехать на территорию, подконтрольную российским войскам или сепаратистам.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу в недавнем разговоре с Путиным отчитался перед об освобождении Мариуполя и сообщил, что на взятие «Азовстали» нужно несколько дней. Президент в ответ назвал штурм промзоны завода нецелесообразным и приказал его отменить.

По данным властей Мариуполя, с полномасштабного наступления российских войск в городе погибли более 20 тысяч жителей.