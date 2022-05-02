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Из Грузии в США экстрадированы двое разыскиваемых лиц – посольство
По информации посольства США в Грузии, разыскиваемые американским Управлением по борьбе с наркотиками (DEA) Мохаммад Ясин и Хасан Абдул Рахман экстрадированы из Грузии в США.
В сообщении посольства указано, что Ясин является руководителем базирующейся в Ливане организации по отмыванию денег, услугами которой пользуются наркоторговцы со всего мира.
В сентябре 2021 года в сотрудничестве с DEA Ясин и Рахман были задержаны в Тбилисском международном аэропорту Центральным департаментом криминальной полиции.
В марте 2022 года Верховный суд Грузии вынес решение об их экстрадиции. В посольстве США говорят, что это – первый случай, когда лица, разыскиваемые DEA, были экстрадированы из Грузии.
Другие новости дня
ЕС может сделать для Венгрии исключение из нефтяного эмбарго
Еврокомиссия может сделать исключение из обсуждаемого эмбарго на поставки нефти из России для Венгрии и Словакии – учитывая зависимость этих двух стран от поставок российского сырья. Об этом в понедельник сообщает Reuters со ссылкой на чиновников ЕС.
Как ожидается, предметное обсуждение шестого пакета санкций против России в связи с её вторжением в Украину начнётся на уровне послов ЕС на этой неделе. Предполагается, что в нём будет и предложение к концу года ввести эмбарго на поставки сырой российской нефти. Эта мера оценивается аналитиками как одна из наиболее серьёзных санкционных мер, пока не использованных ЕС (в отличие от Великобритании и США).
По сообщениям СМИ, многие страны, включая Германию, которые первоначально выступали против эмбарго, теперь поддерживают эту меру. У Венгрии, однако, сохраняются возражения. Представитель венгерского правительства в воскресенье заявил, что Будапешт не поддержит расширение санкций за счёт поставок российских энергоносителей, если оно затронет Венгрию.
Поскольку для одобрения санкций нужно согласие всех стран ЕС, возникла идея компромисса – сделать для Венгрии и соседней Словакии исключение или же предоставить им длительный переходный период.
Ожидается, что проект нового пакета санкций будет представлен в среду.
Министр экономики Германии Роберт Хабек в понедельник заявил, что в ЕС пока ещё нет консенсуса по поводу эмбарго, однако Берлин выступает в его поддержку. По его словам, рост цен на топливо, очевидно, неизбежен, но "нефтяного шока" не будет, поскольку Россия не занимает монопольного положения на рынке поставок нефти в ЕС.
Власти Венгрии наиболее сдержанно среди всех стран ЕС относятся к ужесточению санкций против России. Будапешт также не поставляет Киеву оружие. Это вызывает критику Украины и ряда стран ЕС в адрес венгерского премьера Виктора Орбана.
Зеленский критикует Турцию за приём российских туристов
Президент Украины Владимир Зеленский призвал Турцию отказаться от "двойных стандартов" в отношениях с Украиной.
"С одной стороны, Турция выступает посредником и поддерживает Украину важными шагами, а с другой стороны – мы видим, например, одновременно подготовку туристических маршрутов. Специально для российского туризма", – сказал Зеленский в интервью греческому общественному телевидению ERT.
Зеленский назвал действия Турции "несправедливыми" и призвал турецкие власти выбрать между российскими туристами и "правдой", если они хотят иметь дружеские отношения с Украиной.
Турция после российского вторжения в Украину, заявляя о поддержке Киева, не стала вводить санкции против Москвы. Кроме того, власти Турции разработали "дорожную карту" по привлечению туристов из России. Среди прочего программа включает кредитную поддержку турецких туроператоров, базирующихся в России, и создание двух авиакомпаний для перевозки российских туристов.
Сегодня после молитвы, посвященной мусульманскому празднику Ид-аль Фитр, президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что война в Украине не должна негативно отразиться на туристическом сезоне. Эрдоган отметил, что президент России Владимир Путин уже пообещал ему поддержку в этом направлении.
Также Эрдоган сообщил, что вскоре собирается обсудить с Путиным ускорение эвакуации из Мариуполя и экспорт зерна из Украины и России.
Турция традиционно популярное направление для российских туристов. Ожидается, что в этом году её популярность ещё более возрастёт, поскольку страны ЕС закрыли небо для полётов в Россию и резко сократили выдачу россиянам виз. Компания "Аэрофлот", после начала войны отменившая почти все зарубежные рейсы, объявила, что снова начнёт летать в Турцию.
Большинство эвакуированных вчера с «Азовстали» не захотело остаться в «ДНР»
Утром в понедельник проходит эвакуация мирных жителей из Мариуполя. Об этом сообщил советник мэра города Пётр Андрющенко. В соцсетях появились видео с эвакуационными автобусами. Колонна едет из Мариуполя в направлении Бердянска, а далее в Запорожье, которое находится под контролем украинских властей.
Речь идёт об эвакуации людей, находящихся в районах, подконтрольных российским войскам, и пожелавшим выехать в Запорожье. Сколько человек выехало из города - пока не известно.
Сегодня же должна была продолжиться и эвакуация гражданских лиц с территории завода "Азовсталь", которую удерживают украинские военные. Накануне, по данным украинской стороны, при посредничестве ООН и Красного креста удалось эвакуировать более 100 человек, они сегодня должны прибыть в Запорожье.
Сепаратисты так называемой "ДНР", в свою очередь, заявили, что за вчерашний день с территории "Азовстали" были эвакуированы 80 мирных жителей. Согласно сообщению, 11 из них пожелали остаться на подконтрольной сепаратистам территории, а остальные 69 - выехать на территорию, подконтрольную Украине.
По оценкам, в Мариуполе, почти полностью разрушенном в ходе российской осады и штурма города, могут оставаться около 100 тысяч мирных жителей, в том числе несколько сотен - в подземельях на "Азовстали". Операция по их эвакуации при участии ООН началась 30 апреля.
Украина ранее обвинила Россию в насильственной депортации жителей Мариуполя на территорию России. Российские власти утверждают, что не депортируют жителей, а открывают для них "гуманитарные коридоры".
Число погибших жителей Мариуполя неизвестно, в данный момент можно опираться только на оценки, согласно которым, их от нескольких тысяч до десятков тысяч.
Грузия передала ЕС первую часть анкеты для получения статуса страны-кандидата
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили передал послу Евросоюза в Грузии Карлу Харцелю первую часть заполненного опросника для получения статуса кандидата в ЕС.
Как сообщили в пресс-службе грузинского правительства, посол ЕС пожелал Грузии успехов и отметил, что для него большая честь участвовать в этом историческом процессе.
Ираклий Гарибашвили заявил, что правительство Грузии, все соответствующие государственные ведомства продолжают интенсивную работу по заполнению второй, секторальной части опросника, которая включает 33 главы и до 2300 вопросов.
ЕС установил 13 мая в качестве даты представления второй части анкеты, но в правительстве Грузии заявили, что хотят передать документ раньше срока.
После получения заполненного опросника Еврокомиссия приступит к подготовке собственного оценочного отчета, который будет представлен в совет Евросоюза. Ожидается, что решение по предоставлению Грузии статуса кандидата в члены ЕС может быть принято к концу июня.
Кроме Грузии, опросники заполняют Украина и Молдова, которые также подали заявки на вступление в Евросоюз.
Глава Минюста Грузии: Саакашвили отказывается от прогулок и некоторых лекарств
Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что экс-президент страны Михаил Саакашвили в тюрьме отказывается от прогулок и не принимает некоторые лекарства.
Сегодня Саакашвили в связи с ухудшением здоровья не смог явиться на судебный процесс. Его адвокат Ника Гварамия заявил, что у Саакашвили проблемы с передвижением, у него нарушена артикуляция речи.
«Михаил Саакашвили обеспечен трехразовым питанием, всеми необходимыми лекарствами, из которых не принимает некоторые лекарства, имеет право находиться на свежем воздухе и гулять, чем не пользуется по собственному решению», – заявил на брифинге министр юстиции Рати Брегадзе.
По его словам, информация о том, что Михаилу Саакашвили не были оказаны медицинские услуги, является ложью.
«Врачи отмечают, что он обеспечен всеми необходимыми ему лекарствами. Но следует подчеркнуть, что Михаил Саакашвили не принимает выборочно определенный перечень лекарств, хотя ему их предоставляют. Пенитенциарная служба выступила с заявлением, в котором призвала заинтересованных субъектов прекратить целенаправленную дезинформационную кампанию», – сказал Брегадзе.
Как сообщалось ранее, в оппозиции утверждают, что состояние здоровья Михаила Саакашвили требует срочного медицинского вмешательства. Этим заявлениям предшествовал доклад омбудсмена о состоянии Саакашвили, согласно которому у заключенного развилась анорексия. Члены семьи Саакашвили и лидеры оппозиции требуют, чтобы политика отправили на лечение за границу.
- Саакашвили объявил голодовку сразу после задержания 1 октября 2021 года и продолжал ее в течение 50 дней. Экс-президент прошел курс реабилитации в военном госпитале Гори, а вскоре после возвращения в тюрьму снова обратился к крайней форме протеста. На этот раз он голодал 20 дней.
Финляндия отказалась от контракта с «Росатомом» на строительство АЭС
Финская компания Fennovoima сообщила о том, что расторгла контракт с "Росатомом" на строительство атомной электростанции "Ханхикиви-1", говорится в сообщении на сайте компании.
"Сотрудничество с проектом RAOS [входит в госкорпорацию "Росатом"] прекращается с немедленным вступлением в силу, как и работы по проектированию и лицензированию, а также работы на площадке "Ханхикиви-1", – сказано в сообщении.
Контракт на строительство станции был подписан в 2013 году. Станцию планировалось построить в районе Пюхяйоки. Вместе с контрактом на строительство АЭС был заключен 10-летний топливный контракт для будущей станции с "ТВЭЛом" на 450 млн евро.
В конце марта 2014 года "Росатом" закрыл сделку по приобретению 34%-ной доли в Fennovoima за 35,9 млн евро. Стоимость проекта – 7 млрд евро.
После начала войны в Украине компания заявляла, что видит серьезный риск для реализации проекта строительства АЭС "Ханхикиви-1".
Как сообщает газета Iltalehti, 12 мая Финляндия примет решение о вступлении в НАТО. Сначала президент страны Саули Ниинистё, в ведении которого находятся внешняя политика и вопросы безопасности, объявит о своем согласии с присоединением к Североатлантическому союзу, а затем парламентские группы подтвердят это решение. Ожидается, что и Швеция в ближайшее время последует примеру Финляндии.
Обе страны ранее не желали вступать в НАТО, однако после нападения России на Украину (которое, по утверждению российских властей должно предотвратить приближение НАТО границам страны), общественное мнение в Финляндии и Швеции резко изменилось в пользу присоединения к Североатлантическому союзу.
Тиньков заявил о продаже своей доли в банке после звонка из Кремля
Основатель "Тинькофф Банка" бизнесмен Олег Тиньков в интервью The New York Times заявил, что его вынудили продать свою долю в банке после антивоенного высказывания.
По словам Тинькова, на следующий день после публикации в инстаграме поста против войны в Украине 19 апреля, с его сотрудниками связались из администрации президента России и пригрозили национализировать банк, если компания не разорвет связи с Тиньковым.
На прошлой неделе бизнесмен продал принадлежавшие ему 35 процентов группы Владимиру Потанину, занимающему второе место в списке богатейших людей России по версии журнала Forbes.
Тиньков заявил, что его вынудили продать долю за "3% от реальной стоимости". "Я не мог обсуждать цену, это будто с заложником – берешь, что дают", – приводит газета слова бизнесмена.
Он также сообщил, что нанял телохранителей после того, как его друзья с контактами в российских спецслужбах сказали ему опасаться за жизнь.
Тиньков утверждает, что многие из его знакомых в российском бизнесе и среди правительственной элиты в частном порядке соглашаются с его мнением о войне, но они все напуганы. В интервью он вновь высказался против войны, заявив, что "России как страны более не существует", но предположил, что Путин будет оставаться у власти еще долгое время.
- 19 апреля основатель банка Олег Тиньков резко осудил российское вторжение в Украину в своем инстаграме. Он написал, что не знает ни одного человека, который получал бы от этой войны выгоду, и назвал ее безумной. По словам Тинькова, Россия погрязла в непотизме, холуйстве и чинопочитании.
- 22 апреля "Тинькофф Банк" сообщил о проведении ребрендинга, то есть имя основателя банка должно будет исчезнуть из названия. "Компания давно готовилась к этому шагу, и последние события сделали это решение еще более актуальным. Тинькофф уже давно перерос первоначальный смысл "именного" бренда", – заявила компания.
Земан: Россию ждёт «политический и репутационный конец»
Президент Чехии Милош Земан назвал "безумием" решение Кремля начать войну против Украины и заявил, что результатом этих действий для России станет "политический, экономический и репутационный конец". По его словам, с точки зрения интересов русского народа невозможно было придумать ничего хуже, чем нападение на Украину.
Возможное применение Россией ядерного оружия, по словам Земана, означало бы, что страна "отказывается от своего дальнейшего существования", поскольку страны НАТО нанесли бы ответный ядерный удар.
По мнению Земана, Владимир Путин "совершил преступление против мира, что является синонимом военного преступления". Чешский президент считает, что единственный положительный момент, который принесло российское вторжение в Украину, – это конец существовавших у многих за пределами РФ иллюзий о необычайной силе и подготовленности российской армии.
Эти заявления Милош Земан сделал в воскресном интервью чешскому телеканалу CNN Prima News. По словам чешского президента, Путин оказался в плену иллюзий о силе России и её армии и начал действовать иррационально.
До вторжения России в Украину Земан считался одним из главных союзников Кремля среди европейских политиков. Сейчас он говорит, что изменил свою позицию из-за начала войны. Он уже несколько раз после начала вторжения выступал с публичной критикой действий Москвы. Многие комментаторы обратили внимание на необычайно резкий тон в первые часы после вторжения 24 февраля: тогда Земан назвал Путина "безумцем" и сказал, что его "необходимо изолировать". Чехия относится к тем странам ЕС, которые стоят на наиболее жёстких позициях по отношению к действиям России в Украине.
Лавров о Зеленском: «У Гитлера тоже была еврейская кровь»
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в опубликованном вечером в воскресенье интервью итальянской телекомпании Mediaset сравнил президента Украины Владимира Зеленского с фюрером нацистской Германии Адольфом Гитлером, предположив, что у Гитлера, под руководством которого были уничтожены 6 миллионов евреев, была "еврейская кровь".
О Гитлере он упомянул в контексте так называемой денацификации Украины, которой, по утверждениям российских властей, в ходе войны добивается Москва. Говоря о президенте Украины, Лавров сказал: "Он выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей. Могу ошибиться, но у А.Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи" (цитата по сайту МИД РФ).
Владимир Зеленский родом из украинско-еврейской семьи и не раз подчёркивал свои корни - в том числе и говоря о своём неприятии нацизма. О том, что среди предков Гитлера якобы были евреи, утверждал в частности Ганс Франк, повешенный в 1946 году по приговору Нюрнбергского трибунала. Эта гипотеза научными данными не подтвержена; в любом случае, фюрер не идентифицировал себя как еврея и стремился уничтожить еврейский народ.
В Израиле слова российского министра вызвали резкую критику. Глава МИД Израиля Яир Лапид сказал, что они "не только непростительны и возмутительны – они также являются ужасной исторической ошибкой. Евреи не убивали себя во время Холокоста". По словам Лапида, обвинения самих евреев в антисемитизме - это "самый низменный уровень расизма".
Председатель правления мемориального комплекса "Яд ва-Шем" Дани Даян назвал слова Лаврова "необоснованными, бредовыми, опасными и заслуживающими всяческого осуждения". Их осудили и другие израильские политики. Сообщается, что российский посол был вызван в МИД Израиля.
Израиль с начала войны в Украине, осудив действия России, воздерживается от введения против неё санкций и поставок Украине оружия - за что подвергается критике в Киеве.
- Лавров в своём интервью на вопрос о том, требует ли Россия от президента Украины, чтобы он сдался, ответил, что Зеленский должен не сдаться, а отдать приказ прекратить сопротивление. Чем это отличается от сдачи, Лавров не пояснил. При этом он сказал, что цель России - не смена власти в Украине, а безопасность для так называемых народных республик Донбасса и для России.
- Также Лавров заявил, что цели завершить боевые действия к 9 мая перед российскими войсками не стоит.
- Глава МИД России открытым текстом признал существование так называемой ЧВК Вагнера. Ранее российские власти или отрицали его, или отвечали уклончиво, говоря об инициативах частных лиц. По словам Лаврова, ЧВК Вагнера существует, а её бойцы действительно присутствовали в ряде стран Африки, включая Ливию и Мали. При этом Лавров отрицает, что бойцы ЧВК Вагнера участвуют в войне в Украине.
«Ты журналист, а не похабная бабка». Киркоров призвал Симоньян отказаться от травли Галкина
Российский певец Филипп Киркоров обратился к главному редактора телеканала Russia Today Маргарите Симоньян, которая ранее заявила, что шоумен Максим Галкин женился "на пожилой женщине для пути в карьере". Обращение к Симоньян Киркоров опубликовал у себя на странице в Instagram.
По словам певца, Симоньян допустила "нелицеприятные высказывания в адрес его коллег". Он спросил у Симоньян, как дети Галкина и Пугачевой должны относиться к Родине после подобных высказываний.
"Маргарита, ты главный редактор рупора нашей страны. Ты не имеешь права сеять раздор. Ты журналист, а не похабная бабка на базаре, разбрасывающая нечистоты слухов и сплетен", – сказал Киркоров.
Также он заявил, что внутри России нарастает взаимная агрессия, чего "только и хотят наши западные партнеры". Сейчас Киркоров видит травлю людей с "не со всем согласных", с "альтернативной точкой зрения" и "просто испугавшихся". По мнению певца, публичные люди обязаны объединиться, а "охотники на ведьм" усугубляют внутренний раскол.
Ранее в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" Маргарита Симоньян назвала Максима Галкина "лживым человеком", который, по ее мнению, "для отвода глаз, для личного обогащения, для пути в карьере" женился "на пожилой женщине". С начала войны в Украине Максим Галкин осудил действия российских властей, записав несколько видеообращений. Кроме того, Галкин сообщил, что планирует дать концерты в Израиле, собирая помощь украинским беженцам. После антивоенных высказываний Максима Галкина убрали из шоу "Сегодня вечером" на "Первом канале".
В Грузии ношение масок будет обязательным лишь в больницах и транспорте
В Грузии с сегодняшнего дня ношение масок будет обязательным лишь в медучреждениях и общественном транспорте. Об этом сообщил премьер-министр Ираклий Гарибашвили.
Глава Кабмина говорит, что решение принято на фоне улучшения эпидемиологической ситуации. Отметим, что за минувшие сутки в стране выявили лишь 51 новый случай коронавируса, один пациент скончался.
С 28 марта в Грузии отменили правило обязательного ношения масок на открытых пространствах. При этом вновь действовал всеобщий масочный режим в закрытых общественных пространствах.
ООН сообщила о блокировке миллионов тонн зерна в портах Украины
Почти четыре с половиной миллиона тонн зерна заблокированы в портах Украины. Продукцию невозможно экспортировать из-за закрытых морских путей на фоне российского вооружённого вторжения. Об этом заявил представитель Всемирной продовольственной программы ООН Мартин Фрик, пишет агентство dpa.
До начала войны Украина была одним из крупнейших в мире экспортёром пшеницы и производителем кукурузы. Многие страны зависят от поставок украинской пшеницы, отмечают в ООН.
"Голод не должен быть оружием", — сказал Фрик. Он призвал возобновить поставки украинского продовольствия в другие страны, чтобы смягчить глобальный продовольственный кризис.
Страны Запада неоднократно предупреждали о вероятном продовольственном кризисе и голоде в ряде стран из-за войны России с Украиной, так как оба этих государства – ведущие экспортёры зерна. В марте ООН зафиксировала рост цен на продукты более чем на 12 процентов. Это стало рекордом с 1990 года.
Резкий рост цен на продовольствие и перебои с поставками из России и Украины поставили под угрозу ситуацию продовольствием в странах Ближнего Востока, Африки и некоторых регионах Азии, где население постоянно недоедает, и где миллионы людей выживают за счет субсидируемого хлеба и дешёвой лапши.
Дмитрий Киселёв в телеэфире дважды «утопил» Великобританию
Гендиректор агентства "Россия сегодня" и телеведущий Дмитрий Киселёв в эфире программы "Вести недели" на канале "Россия 1" сказал, что Великобритания настолько мала, что одной российской ракеты "Сармат" достаточно, чтобы утопить остров раз и навсегда.
Кроме того, уничтожить королевство, по словам Киселёва, можно и с помощью морского робота-беспилотника "Посейдон". "Взрыв этой термоядерной торпеды у берегов Британии поднимет гигантскую волну высотой до 500 метров. Такой водяной шквал является еще и носителем экстремальных доз радиации", — сообщил Киселёв в телеэфире.
На графике в "Вестях недели" были показаны действия ракет и исчезающая территория Великобритании.
Пророссийские журналисты и блогеры отмечают, что российское государственное телевидение таким образом дважды "утопило" Великобританию.
Ранее со схожими сообщениями в адрес Великобритании выступил телеведущий Владимир Соловьёв. В беседе с главой Роскосмоса о новой ракете "Сармат-2" он сказал, что "один Сармат означает минус одну Великобританию".
В Мариуполе обещают поставить памятник пенсионерке с флагом СССР
В украинском Мариуполе, почти полностью оккупированном российскими войсками, появится памятник пенсионерке с флагом СССР. Об этом сообщил местный политик Константин Иващенко, назначенный главой самопровозглашённой "ДНР" мэром города (Украина его полномочия не признаёт).
Ранее петербургское издание "Фонтанка" сообщило, что на улицах города появились сто билбордов с изображением пенсионерки. Они установлены в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском, Выборгском, Приморском, Калининском и Московском районах.
Журналисты отмечают, что плакаты размещены недалеко от госучреждений - в частности, рядом со зданиями правительства Ленобласти, управлений ФСБ и МВД. Тем не менее, по данным "Фонтанки", это частая инициатива, государственные структуры её не оплачивали. Примерная стоимость размещения, по оценке СМИ - около 10 миллионов рублей.
Изображение пенсионерки с красным флагом стало активно использоваться прокремлёвскими СМИ и российскими патриотическими пабликами после того, как в апреле в сети появилось видео, на котором пожилая женщина с флагом СССР вышла встречать украинских военнослужащих на территории Украины, якобы перепутав их с российскими военными. В конце видеоролика она отказывается обменивать красное знамя на продукты, а военные отбирают у неё флаг. Кем, когда и где снято видео - доподлинно неизвестно. Также не известно, как зовут эту пенсионерку, и как она относится к тиражированию её образа в российской пропаганде.
Акции неповиновения в Ереване: перекрыты улицы, есть задержанные. ВИДЕО
Полиция в центре Еревана начала задержания участников акции протеста оппозиции, требующей отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
Как пишет Радио Азатутюн, акция неповиновения началась сегодня утром. Оппозиционеры перекрыли более десятка центральных улиц Еревана.
Полиция, в частности, задерживает граждан, перекрывших улицу Хоренаци, пытаясь открыть дорогу.
Проспект Маштоца и его пересечение с улицей Пушкина заблокированы, демонстранты устанавливают мусорные баки и скамейки на перекрестке Маштоц-Амирян. Площадь Франции, где часть протестующих провела ночь, закрыта со всех четырех сторон.
Сегодня утром оппозиционный вице-спикер парламента, член фракции «Айастан» Ишхан Сагателян сообщил, что ночь прошла мирно, столкновений не было. При этом погодные условия были неблагоприятными, поскольку шел дождь, но граждане ночевали на площади Франции.
- Массовые протесты против Пашиняна начались в Армении 25 апреля. Оппозиция обвиняет его и возглавляемое им правительство в намерении подписать договор с Азербайджаном, признав суверенитет этой страны над всей территорией Нагорного Карабаха. Пашинян, в частности, заявил, что международное сообщество ожидало от армянской стороны снижения планки относительно требований по статусу Нагорного Карабаха.
- Представители власти отвергают требование оппозиции об отставке Пашиняна, не считая, что оно пользуются поддержкой у широких слоев населения.
- Никол Пашинян пришел к власти в Армении в 2018 году на волне протестов против предыдущего правительства страны. В 2021-м году он был переизбран на досрочных выборах. При этом за время пребывания Пашиняна в должности премьер-министра, Армения потерпела поражение в вооруженном конфликте с Азербайджаном за спорные территории Нагорного Карабаха.
Сильное землетрясение произошло в Грузии
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло сегодня недалеко от села Самеба на юге Грузии. Об этом сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга.
Толчки были зафиксированы в 23:35 по местному времени. Они ощущались в Тбилиси и других городах Грузии. Сообщений о разрушениях пока не поступало.
- В последнее время село Самеба, находящееся на границе между Дманиси и Ниноцминда (регионы Квемо Картли и Самцхе-Джавахети), стало активной сейсмической зоной. Подземные толчки там происходят практически ежедневно.
- Самое сильное землетрясение в этой зоне было зафиксировано вечером 13 февраля. Его магнитуда составила 6,1. За ним последовала серия афтершоков, самый сильный их которых составил 4,5. В результате землетрясения в Дманисском муниципалитете было повреждено здание школы и около 20 домов.
В Ереване протестующие против Пашиняна строят баррикады
В воскресенье в центре Ереване состоялся митинг оппозиционных сил Армении, которые требуют отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. После формального окончания акции протестующие не разошлись, а начали сооружать баррикады из мусорных баков и скамеек, а также устанавливать палатки для проведения круглосуточного протеста. Сообщается о стычках с полицией. В данный момент площадь Франции, на которой собрались несколько тысяч горожан, оцеплена, движение автотранспорта вокруг нее прекращено.
Выступая перед собравшимися, один из лидеров оппозиции, экс-глава Службы национальной безопасности Артур Ванецян, заявил, что митинг стал началом «реинкарнации армянской нации». «Мы обещаем нашим погибшим в войнах, что добьемся цели», - также пообещал он.
Массовые протесты против Пашиняна начались в Армении 25 апреля. Оппозиция обвиняет его и возглавляемое им правительство в намерении подписать договор с Азербайджаном, признав суверенитет этой страны над всей территорией Нагорного Карабаха.
Никол Пашинян пришел к власти в Армении в 2018 году на волне протестов против предыдущего правительства страны. В 2021-м году он был переизбран на досрочных выборах. При этом за время пребывания Пашиняна в должности премьер-министра, Армения потерпела поражение в вооруженном конфликте с Азербайджаном за спорные территории Нагорного Карабаха.
В Париже на марше по поводу 1 Мая произошли столкновения с полицией
В Париже во время первомайской демонстрации профсоюзов произошли столкновения участников акции с полицией.
На акцию в столице Франции вышло около 20 тысяч человек. Шествие началось мирно на площади Республики, но на последнем этапе марша в центре города демонстранты начали бросать в полицейских камни и бутылки и громить витрины магазинов.
Полиция и жандармы применили слезоточивый газ и начали задержание радикально настроенных участников. Число задержанных пока неизвестно.
Всего во Франции на демонстрации по поводу 1 Мая вышли более 100 тысяч человек. Организаторы шествия заявили, что собравшиеся, в частности, не смирились с пенсионной реформой, в результате которой пенсионный возраст был повышен с 62 до 65 лет.
В Ингушетии в результате конфликта из-за земельного участка погибли два человека
Конфликт из-за земельного участка в селении Мужичи Сунженского района Ингушетии закончился стрельбой, в результате которой погибли два человека.
Оба погибших - 1985 и 1986 годов рождения - принадлежат тейпу Далиевых, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник.
Как установила полиция, между Юсупом Балаевым, его двумя сыновьями и погибшими Далиевыми возник конфликт на почве оспаривания прав собственности на земельный участок. Все участники конфликта являются родственниками.
«По предварительным данным, узнав о том, что соседи Далиевы высыпали землю на земельный участок, Юсуп Балаев и его сыновья стали препятствовать этому, спор перерос в вооруженный конфликт, в ходе которого один из Далиевых достал пистолет и направил его в сторону Юсупа Балаева. Увидев это, сын Юсупа открыл стрельбу из автомата в оппонентов», - цитирует агентство источник в правоохранительных органах.
После этого стрелявшие покинули место происшествия. Возбуждено уголовное дело по факту убийства. Преступники объявлены в розыск.
Позже в пресс-службе республиканского МВД агентству сообщили, что один из участников конфликта задержан.
По состоянию на 18.00 по московскому времени, на сайте управления Следкома Ингушетии есть информация о происшествии, однако отсутствуют данные о задержании подозреваемых в убийстве.
- В конце декабря между жителями Чечни и Ингушетии на федеральной автодороге в Назрановском районе республики произошла драка со стрельбой. Причиной потасовки стал дорожный конфликт – житель Чечни при передвижении на микроавтобусе якобы создавал помеху водителю из Ингушетии, не уступая дорогу.
- В сентябре в селе Гази-Юрт Назрановского района Ингушетии поссорились дети из тейпов Костоевых и Кациевых. К конфликту присоединились взрослые. В результате представитель семьи Костоевых начал стрелять из охотничьего ружья, ранения получили несколько человек из семьи Кациевых, доставленных в ближайшую больницу. Одному из пострадавших ампутировали ногу.
Председатель Сената Чехии находится в Грузии с официальным визитом
Председатель Сената (верхней палаты парламента) Чехии Милош Выстрчил прибыл в Грузию с официальным визитом, сообщает пресс-служба парламента Грузии.
Сегодня в аэропорту Тбилиси высокого гостя встретили первый вице-спикер парламента Грузии Георгий Вольский и глава грузино-чешской парламентской группы дружбы Ираклий Чиковани.
В рамках визита Выстрчил проведет встречу со спикером парламента Грузии Шалвой Папуашвили. После они сделают совместное заявление для СМИ. Глава чешского Сената также встретится с представителями парламентских оппозиционных фракций, политических групп и парламентского большинства.
3 мая Выстрчил примет участие в открытии чешско-грузинского бизнес форума, сообщает телеканал «Имеди».
По сообщению Торгово-промышленной палаты Грузии, в рамках форума состоятся деловые встречи между представителями чешских и грузинских компаний, на которых будет предоставлена информация о новых возможностях для ведения и расширения бизнеса, получения новых инвестиций.
Вместе с сопровождающей делегацией Выстрчил посетит село Одзиси, расположенное на линии де-факто границы с самопровозглашенной республикой Южная Осетия.
В горах в Сочи погиб гендиректор «Красной поляны»
Генеральный директор курорта «Красная поляна» Андрей Круковский погиб в горах в Сочи. Круковскому было 37 лет.
«Он любил горы и нашел покой в них», - цитирует агентство ТАСС представителя «Красной поляны». Подробности он раскрывать не стал.
Источники «Интерфакса» говорят, что Круковский сорвался со скалы во время горного спуска в районе крепости Пслух. Гендиректора доставили в больницу, но он умер от полученных травм.
Андрей Круковский закончил Московский институт экономики, политики и права и Лондонскую бизнес-школу. Занимался альпинизмом, горными лыжами и сноубордом.
В «Красной поляне» Круковский работал с 2015 года. В 2019 году занял пост генерального директора. Круковский начал проекты по созданию экокурорта «Лагонаки» и строительству канатной дороги на гору Ахун.
Грузинский дзюдоист Лука Майсурадзе завоевал золото на чемпионате Европы
Грузинский дзюдоист Лука Майсурадзе завоевал золотую медаль в весовой категории до 90 кг на чемпионате Европы, который проходит в эти дни в Софии (Болгария).
В итоговом поединке Майсурадзе с явным преимуществом победил сербского спортсмена Дарко Брасновича.
Для 24-летнего спортсмена это первое «золото» континентального первенства, пишет агентство «Новости-Грузия». В 2019 и 2020 годах Майсурадзе становился бронзовым призеров чемпионата Европы, а в 2019 году занял третье место на чемпионате мира. При этом все прошлые годы дзюдоист выступал в весе до 81 кг.
Чемпионат Европы по дзюдо стартовал в Софии 29 апреля. Накануне бронзовую медаль турнира завоевала Этер Липартелиани (57 кг). Сегодня в финальном блоке чемпионата за «бронзу» в весе более 100 кг будет бороться Гурам Тушишвили.
ООН подтвердила эвакуацию мирных жителей с «Азовстали»
ООН проводит операцию по эвакуации мирных жителей с металлургического завода «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом агентству Reuters сообщил представитель организации. По его словам, операция началась 29 апреля. Она проходит в координации с Красным Крестом и представителями России и Украины.
ООН не разглашает подробностей, чтобы не ставить под угрозу безопасность эвакуационных колонн.
Ранее сообщалось, что сегодня будет предпринята попытка эвакуации мирных жителей из Мариуполя на подконтрольную Украине территорию. Об этом сообщил городской совет, призвав желающих эвакуироваться жителей прийти к месту сбора. Сообщается, что людей должны повезти в Запорожье.
Речь, судя по всему, шла о жителях, находящихся в занятых российскими войсками частях города, а не на осажденном заводе «Азовсталь».
В воскресенье, по данным ТАСС, с территории «Азовстали» на трех автобусах на подконтрольную России территорию вывезли 40 мирных жителей. Reuters сообщает о 14 эвакуированных.
Накануне территорию завода покинули несколько десятков находившихся там мирных жителей. Об эвакуации 20 человек сообщил заместитель командира украинского полка «Азов» Святослав Паламарь. Минобороны России заявило о выходе из домов, расположенных у «Азовстали», 46 человек.
По сообщениям украинских военных и ранее находившихся на «Азовстали» мирных жителей, на территории завода в бомбоубежищах по-прежнему находятся несколько сот мирных жителей. Переговоры об их эвакуации ведутся с участием ООН и Красного Креста. Россия утверждает, что открывает гуманитарные коридоры для эвакуации. Однако эти коридоры ведут на контролируемую Россией территорию. Украина настаивает, чтобы жители имели возможность попасть на территорию, подконтрольную украинским властям.
Сколько точно мирных жителей и украинских военных – раненых и здоровых – остаются на «Азовстали», неизвестно. Российские власти утверждают, что военные должны сдаться в плен.
Глава Минобороны России Сергей Шойгу еще 21 апреля заявил о взятии Мариуполя, кроме «Азовстали». Президент России Владимир Путин тогда заявил, что штурм завода не нужен, и приказал его заблокировать.
В результате двухмесячной осады Мариуполя многие дома в городе разрушены, системы жизнеобеспечения практически отсутствуют. Число погибших неизвестно. По оценкам, их от нескольких тысяч до более чем 20 тысяч.
Лидеры стран Запада, Генеральный секретарь ООН, папа римский призывают Россию обеспечить возможность эвакуации мирных жителей с «Азовстали».
Путин обязал глав организаций давать сотрудникам ФСБ доступ к их сетям
Владимир Путин запретил органам власти России и госкомпаниям с 1 января 2025 года использовать средства защиты информации, разработанные в так называемых недружественных странах. Такая норма содержится в подписанном в воскресенье указе президента России «О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности».
В документе также содержится норма о создании в госорганах и компаниях должностей заместителей руководителей, отвечающих за информационную безопасность, и структурных подразделений, отвечающих за защиту от хакерских атак.
Указ также требует от руководителей организаций давать беспрепятственный доступ к своим информационным ресурсам сотрудникам ФСБ для мониторинга на предмет соблюдения информационной безопасности. ФСБ своим распоряжением должна установить переходный период, в течение которого такой доступ должен быть обеспечен.
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