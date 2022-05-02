Из Грузии в США экстрадированы двое разыскиваемых лиц – посольство

Еврокомиссия может сделать исключение из обсуждаемого эмбарго на поставки нефти из России для Венгрии и Словакии – учитывая зависимость этих двух стран от поставок российского сырья. Об этом в понедельник сообщает Reuters со ссылкой на чиновников ЕС.

Как ожидается, предметное обсуждение шестого пакета санкций против России в связи с её вторжением в Украину начнётся на уровне послов ЕС на этой неделе. Предполагается, что в нём будет и предложение к концу года ввести эмбарго на поставки сырой российской нефти. Эта мера оценивается аналитиками как одна из наиболее серьёзных санкционных мер, пока не использованных ЕС (в отличие от Великобритании и США).

По сообщениям СМИ, многие страны, включая Германию, которые первоначально выступали против эмбарго, теперь поддерживают эту меру. У Венгрии, однако, сохраняются возражения. Представитель венгерского правительства в воскресенье заявил, что Будапешт не поддержит расширение санкций за счёт поставок российских энергоносителей, если оно затронет Венгрию.

Поскольку для одобрения санкций нужно согласие всех стран ЕС, возникла идея компромисса – сделать для Венгрии и соседней Словакии исключение или же предоставить им длительный переходный период.

Ожидается, что проект нового пакета санкций будет представлен в среду.

Министр экономики Германии Роберт Хабек в понедельник заявил, что в ЕС пока ещё нет консенсуса по поводу эмбарго, однако Берлин выступает в его поддержку. По его словам, рост цен на топливо, очевидно, неизбежен, но "нефтяного шока" не будет, поскольку Россия не занимает монопольного положения на рынке поставок нефти в ЕС.

Власти Венгрии наиболее сдержанно среди всех стран ЕС относятся к ужесточению санкций против России. Будапешт также не поставляет Киеву оружие. Это вызывает критику Украины и ряда стран ЕС в адрес венгерского премьера Виктора Орбана.