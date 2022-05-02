«Жаль, что так случилось, но это уже давно не грузинская компания, что поделаешь…»

Должны ли грузинские власти вмешаться в события, развивающиеся вокруг «Боржоми»? Своим мнением на этот счет с «Эхом Кавказа» поделились пользователи социальных сетей.

– Должно ли государство «спасти» «Боржоми» от санкций?

Максим: Я считаю, что государство не должно вмешиваться в историю с «Боржоми». Закрытие заводов – это дело бизнесменов, а в бизнес власти не должны вмешиваться, тем более что все произошло на законных основаниях. Государство не должно платить деньги грузинских налогоплательщиков российским компаниям, пусть эти вопросы решают бизнесмены. Конечно, очень жаль, что это произошло, и понятно, что это серьезный удар для нашей экономики, но, раз предприятия закрылись из-за санкций, у нас нет иного выбора, кроме как согласиться и смириться с произошедшим. У нас и так серьезные проблемы из-за нежелания наших властей присоединяться к санкциям.

Татия: Очевидно, что прежде, чем «Боржоми» попал под санкции, никто даже беспокоился по поводу того, что наше достояние долгие годы принадлежит российским бизнесменам. Кстати, русским принадлежит много чего в Грузии, и наши власти никак не пытаются снизить нашу зависимость от российских инвесторов. Мы должны выкупить «Боржоми», и он должен вновь стать грузинским, то, что принадлежит нам, нашему народу, нельзя продавать. И речь даже не о том, что Россия оккупант, даже если бы это был дружелюбный сосед, продавать все всем подряд неправильно. «Боржоми» должен принадлежать грузинскому народу, а не каким-то бизнесменам. А наши власти, как и предыдущие, все продают и даже дарят.

Дато: Дела с «Боржоми» обстоят просто – это грузинский бренд, можно сказать исторический, однако многие годы принадлежит российской компании. Сейчас пожинаем плоды продажи заводов русским бизнесменам, предприятия закрылись в Грузии и в Украине. Выход из ситуации единственный – кто-то должен выкупить «Боржоми». Может, Мамука Хазарадзе решится на это. Вообще, очень жаль, что такое случилось, но это уже давно не грузинская компания, что тут поделаешь?

Като: «Боржоми» – это грузинский бренд, наша визитная карточка. Это большая ошибка – передавать 60% акций гражданам других стран и тем более России. Сейчас будущее «Боржоми» в очень большой опасности, как и тысяч людей, оставшихся без работы. Я не экономист, но мне кажется было бы правильно, если бы государство вмешалось в ситуацию и выкупило бы акции.

Михаил: Конечно, должны быть приняты какие-то меры для того, чтобы заводы вновь заработали и люди не остались бы безработными. Насколько я знаю, премьер-министр заявил, что власти принимают определенные меры, к сожалению, пока нам не объяснили, какие конкретно шаги будут приняты. Существует несколько механизмов: либо «Боржоми» перекупит какая-то другая компания, либо государство. Но, конечно, не должно быть речи ни о какой национализации – это большевистский подход. Государство может заплатить определенную сумму за предприятия, но если этот бренд купит другая компания, власти должны играть роль модератора. Я очень надеюсь, что скоро вопрос будет решен.

Маради: Мне вообще непонятно, как «Боржоми» оказался в руках русских бизнесменов, это стало для меня большой неожиданностью, как и известие о закрытии заводов. Мне кажется, сейчас самое время начать возвращать Грузии наши грузинские продукты, такие как «Боржоми». Власти должны позаботиться об этом и выкупить компанию, мне кажется, двух мнений на этот счет не существует.