Якуб Лакоба: «Сталин уничтожил цвет народа»

Тема пропаганды сталинизма возникла в абхазском сегменте социальных сетей 1 Мая, после публикации на странице Коммунистической партии Абхазии в Инстаграме плаката с изображением Сталина и поздравлением с праздником. Возмущенные представители общественности предложили ввести уголовную ответственность за прославление «вождя народов». Ситуацию прокомментировал «Эху Кавказа» лидер Народной партии Абхазии Якуб Лакоба, близкие родственники которого погибли в жерновах сталинского террора.

1 мая на своей страничке в социальной сети Instagram коммунисты Абхазии поздравили всех ее жителей с праздником постом, в котором разместили первомайскую открытку советских времен с парадными портретами Ленина и Сталина на фоне красных знамен с серпами и молотами и надписью «Мир. Труд. Май».

Этот «праздничный пост» вызвал негодование у некоторых пользователей. Так, абхазский юрист Саид Гезердава перепостил публикацию в социальную сеть Facebook c комментарием: «Нам нужна уголовная ответственность за реабилитацию сталинизма».

Другие пользователи сетовали на то, что люди, превозносящие Сталина, не знают историю страны и, наверное, не в курсе, что большое число граждан Абхазии были незаконно осуждены и репрессированы, в темные сталинские времена их расстреливали и ссылали в лагеря.

Некоторые пользователи хотели бы услышать из первых уст мнение председателя Коммунистической партии Абхазии Бакура Бебия о его отношении к массовым сталинским репрессиям на всей территории Советского Союза и в Абхазии в том числе.

Я созвонилась с Бакуром Бебия, он отказался комментировать размещение поста в Instagram.

Но после разразившегося скандала открытка с изображением Ленина и Сталина была удалена, и вместо нее появилось нейтральное первоймайское изображение.

Попытку реабилитации сталинизма прокомментировал Якуб Лакоба, лидер Народной партии Абхазии, для него неприемлема любая форма оправдания сталинского режима:

«Сталина стали выпячивать на знаменах, на транспарантах, это какая-то неведомая дьявольская сила ведет такую линию политического поведения, внушает народу, что нам нужен Сталин номер два, этот массовый убийца, этот деспот, каких не знала человеческая история. Фараоны не были такими, Гитлер не был таким, он чужие народы закабалял и уничтожал, а этот – как бы свой народ, потому что он не считал его своим. Он уничтожил цвет русского народа, цвет советских народов, тогда ему легче было управлять. Внедрял в общество такие низменные человеческие качества, как зависть, взаимное недоверие, предательство, доносительство, и такого человека нести на площадь и показывать его портреты? Я согласен с тем, кто ставит вопрос о том, что надо установить уголовную ответственность за пропаганду сталинизма».

По мнению Якуба Лакоба, обществу необходима глубокая десталинизация и просвещение, в этом должно сыграть свою важную роль телевидение, надо рассказывать людям о сталинских временах, чтобы они понимали недопустимость их пропаганды.

Якуб Лакоба рассказал о тех потерях, которые понесла его семья в 1937 году:

«Вся семья Нестора Лакоба была полностью уничтожена, вообще никого не осталось. А семья моего деда и моей мамы была почти полностью уничтожена. Уничтожен был дед, уничтожена была моя бабушка. Она, кстати, была арестована первой из всех абхазских женщин и репрессирована. И повели ее на расстрел, на ликвидацию вместе с матерью Нестора Лакоба. Уничтожили родного брата моей мамы, несовершеннолетнего, в четырнадцатилетнем возрасте он был арестован и в 17 лет был расстрелян в Сухановской тюрьме, похоронен был в Чертаново, где массовое братское захоронение. Там же похоронены были все эти абхазские юноши, которые были подростками арестованы, а он был самый младший из них, его Тенгизом звали (трое лакобовцев и один Кости Инал-ипа сын)».

По данным руководителя Общества репрессированных в Абхазии Анатолия Пилия, в советский период около 7000 человек подверглись незаконному осуждению, прошли через пытки, лагеря и были расстреляны. Впоследствии все эти люди были реабилитированы.

Тема сталинских репрессий в Абхазии хорошо изучена абхазскими историками. Известный абхазский историк Станислав Лакоба сообщил о том, что с июля 1937 года по октябрь 1938 года под каток сталинских репрессий попало 2186 человек, преимущественно абхазов, 794 человека были расстреляны как «враги народа». В книге абхазского историка Тимура Ачугба «История Абхазии в цифрах» приведены данные о том, что с 1937 года по 1941 год в Абхазии за несколько волн прокатившихся репрессий были расстреляны более 3000 человек.

Абхазские коммунисты все предыдущие годы при других председателях Коммунистической партии 1 мая, в день рождения первого председателя абхазского правительства, известного государственного деятеля Нестора Лакоба, павшего жертвой сталинского террора, возлагали цветы к его памятнику и чтили память жертв сталинских репрессий. В этом году при новом председателе Бакуре Бебия, избранном в 2020 году, они прервали эту традицию.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия