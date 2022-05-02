Язык довел Лаврова до Иерусалима

Первая удачная попытка эвакуации мирных жителей с металлургического комбината «Азовсталь» и серьезный дипломатический скандал с участием главы российского МИДа Сергея Лаврова. Риторика Москвы настораживает и без того немногочисленных представителей мирового сообщества, кто еще сохранял контакты с Кремлем.

«Азовсталь» покидают мирные жители – начиная с 1 мая, с территории металлургического комбината и близлежащих домов выехали более 100 человек. Долгожданная эвакуация проходит при поддержке ООН и Красного Креста. Большинство из покинувших Мариуполь жителей предпочли отправиться на контролируемую украинскими властями территорию.

По словам президента Владимира Зеленского, потребовалось несколько недель переговоров и несколько неудачных попыток, чтобы начать выводить людей. По словам главы государства, организация этих коридоров была очень сложной:

«После многих недель переговоров, после многих попыток, разных встреч, людей, звонков, стран, предложений. Наконец-то! Не было ни дня, чтобы мы не пытались найти такое решение, которое обеспечит спасение наших людей. Впервые за все дни войны заработал этот жизненно необходимый коридор. Впервые было двое суток прекращения огня на этой территории. Удалось вывезти более ста гражданских – прежде всего женщин, детей, которые спасались от боевых действий именно там, именно на "Азовстали"».

Тем не менее, по данным украинской стороны, несколько сотен мирных жителей, включая детей, все еще находятся в бункерах под заводскими цехами. И потребуется еще как минимум две операции по эвакуации, чтобы вывезти всех.

Ранее Зеленский встретился со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, которая посетила Киев во главе делегации американских законодателей. По словам украинского президента, у него с Пелоси состоялся очень предметный и результативный разговор:

«Провели с госпожой Пелоси четыре часа очень предметных переговоров – как говорится, многоаспектных. В частности, об оборонных поставках, макрофинансовой помощи, санкционной политике, политическом взаимодействии с Соединенными Штатами Америки. Поблагодарил за возрождение исторической программы ленд-лиза, которая однажды уже помогла защитить свободу в Европе и может это сделать во второй раз. Обсудили, каким образом можем усилить санкции против России так, чтобы наиболее эффективно побуждать ее к прекращению войны и ограничить любые возможности России обходить уже примененные и будущие санкции».

Тем временем российская дипломатия вслед за российской армией переходит границы. Сергей Лавров, обличая украинского президента Владимира Зеленского, в своем восприятии нацизма дошел до того, что в итоге обвинил евреев в антисемитизме, а Гитлера поставил на одну доску с его жертвами.

«Он (Зеленский) выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей. Могу ошибиться, но у Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. «В семье не без урода», как у нас говорят».

Мудрый еврейский народ познаний Сергея Лаврова в этом вопросе не оценил. Своей фразой главный российский дипломат спровоцировал серьезный дипломатический скандал. Посол России в Израиле тут же был вызван на ковер – для разъяснений, а в правительстве еврейского государства недвусмысленно дали понять: использование кем-либо темы Холокоста в политических целях для Израиля недопустимо.

Израильский коллега Лаврова Яир Лапид, который еще не так давно во время визита в Москву с надеждой говорил о конструктивном будущем отношений между Израилем и Россией и называл Лаврова другом, такую «конструктивность» Москвы считает неприемлемой.

«Высказывание Сергея Лаврова – возмутительно и непростительно. Гитлер не был евреем, а евреи не убивали сами себя во время Катастрофы. Мы всеми силами стремимся сохранить нормальные отношения с Россией, однако есть граница, и на этот раз эта граница была пересечена. Правительство России должно извиниться перед нами и перед всем еврейским народом».

По сути, отмечают наблюдатели, многоопытный Лавров допустил сразу две грубых ошибки – одной фразой настроив против себя государство, до последнего старавшееся сохранять контакты с Москвой, в то время как большая часть мирового сообщества отвернулась от России; и параллельно дав Киеву возможность указать все еще сомневающимся на истинное лицо режима Владимира Путина, прикрывающего свою агрессию борьбой с якобы возрождающимся нацизмом, назначая на роли пособников гитлеровского фашизма любых неугодных.

«Министр иностранных дел Лавров не смог скрыть глубоко укоренившийся антисемитизм российских элит. Его гнусные высказывания оскорбительны для президента Зеленского, Украины, Израиля и еврейского народа. В более широком смысле они демонстрируют, что сегодняшняя Россия полна ненависти к другим народам», – написал в своем Twitter глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Израиль свою позицию обозначил. Теперь дело за Россией. Впрочем, комментаторы не исключают, что вместо извинений на очередном российском ток-шоу прозвучит предложение перенацелить какой-нибудь «Сармат» с британских островов на еврейское государство. И, естественно, под все тем же лозунгом борьбы с нацизмом.