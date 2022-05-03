«Человек, находящийся в депрессии, очень похож на манекен…»

ПРАГА---Приз ЕС в области журналистики в категории «Лучший сюжет в вещательных и электронных СМИ» выиграла журналист «Эха Кавказа» Анастасия Словинская за сюжет «Выходи из пустой комнаты». Подробности успеха – из первых уст.

– Настя, я вас поздравляю с этой наградой, это серьезный приз. Расскажите, что это за премия и что это за конкурс.

– Если в двух словах, это приз, который ежегодно учреждает Евросоюз для журналистов. Выбирают победителей в шести категориях. Наша категория – видеопродукция, которая выходила либо на телевидении, либо в онлайн-изданиях, и таким образом наш видеосюжет, – а я напомню, что «Эхо Кавказа» можно не только читать и слушать, но и смотреть на сайте, в социальных сетях, – и вот наш видеосюжет стал лучшим сюжетом 2021 года.

– Еще раз: этот сюжет вышел на «Эхе Кавказа»…

– Да.

– Если можно, пару слов о самом сюжете…

Сложно бывает решиться попробовать и начать какой-то путь к выздоровлению, потому что поход к психиатру, наверное, каждый «нормальный» человек рассматривает как что-то запредельное

– Это история одного человека, его опыт борьбы с депрессией. Это, конечно, болезнь, и надо понимать, к сожалению, что мы, наше поколение, – а, может, и не только наше поколение, но и люди постарше, – выросли так, что никто не предупредил о том, что вместе с какими-то физическими заболеваниями с нами могут случиться и психические. И поэтому нам, наверное, так сложно бывает решиться попробовать и начать какой-то путь к выздоровлению, потому что поход к психиатру, наверное, каждый «нормальный» человек рассматривает как что-то запредельное. Ты говоришь себе: «Господи, я ведь не сумасшедший. Почему я должен идти к психиатру, пить какие-то таблетки?» Но, на самом деле, психические заболевания, по сути, ничем не отличаются от физических: так же, как мы лечим сломанную ногу, так же, как мы лечим хронический диабет, так же надо лечить и психические заболевания. И здесь есть хорошая новость – их тоже можно вылечить или хотя бы управлять ими, как в случае с тем же диабетом. Главное, просто решиться, а дальше все становится уже проще. Наверное, это то главное, что я хотела сказать этим сюжетом.

– Где вы все это снимали?

Человек, находящийся в депрессии, в принципе, очень похож на манекен. Он вроде бы выглядит, как человек, вроде бы может даже что-то делать, у него такие же руки, ноги, голова и прочее, но он пустой, он абсолютно безэмоциональный

– У нас есть главный герой – это манекен, у которого, кстати, даже было имя до того, как мы его использовали как реквизит. Это манекен Дзибо, который олицетворял, давайте прямо скажем, меня, потому что в основе – моя история, весь тот путь, который я прошла, когда пыталась справиться как-то с этим состоянием. Так вот главный герой – это манекен Дзибо, потому что человек, находящийся в депрессии, в принципе, очень похож на манекен. Он вроде бы выглядит, как человек, вроде бы может даже что-то делать, у него такие же руки, ноги, голова и прочее, но он пустой, он абсолютно безэмоциональный, потому что этот человек в депрессии… Вот представьте себе, что вы перестали чувствовать боль, разочарование, грусть, вместе с ними вы потеряли возможность радоваться, чувствовать какое-то счастье, какое-то предвкушение чего-либо, т.е. все ваши эмоции ушли в ноль. Вы не чувствуете ничего… Ну вот, наверное, так же чувствует себя манекен, поэтому наш главный герой – манекен Дзибо, который перемещается, находится в различных ситуациях. Он на работе, он гуляет в парке, он идет куда-то в бар с друзьями, он физически присутствует, но его присутствие очень условно, потому что он вроде как есть, но в то же время его и нет. Весь этот видеоряд сопровождается комментариями специалистов, психиатра и психолога, которые рассказывают о депрессии как о заболевании, о том, что это, как это проявляется и как с этим можно справиться.

– Правильно ли я понимаю, что вы это снимали в разгар пандемии, когда тема депрессии была достаточно актуальна?

– Да, и я уверена, – несмотря на то, что у нас нет каких-то официальных данных, – что пандемия увеличила число людей, страдающих депрессией на разном уровне – потому что есть более тяжелые формы депрессии, есть более легкие. И я полагаю, что война, которая идет сейчас в Украине, так же отразится на очень многих людях. Мне сложно представить, что может нанести больший вред психике, чем война, – даже та, за которой ты наблюдаешь со стороны, не говоря уже о людях, которые находятся непосредственно в эпицентре этого. Поэтому, я думаю, что сейчас число этих людей еще больше может увеличиться.

– Мне кажется, это вроде не трендовая тема, но жюри назвало победителем именно вашу работу и как бы заострило внимание на теме…

– Сразу скажем, без какой-то ложной скромности, – безусловно, меня это очень обрадовало, что эта тема была отмечена, и то, как мы подошли к раскрытию этой проблемы, что это увидели, это заметили и отметили этой наградой. У меня были в номинации прекрасные работы моих коллег, которые тоже, я считаю, были очень хороши, но здесь уже вопрос к жюри. Я могу их только поблагодарить за это, потому что в этом случае я, безусловно, субъективна.

– Ну, тогда я тоже немножко субъективен, поскольку мы – коллеги, я знаю, что вы в какой-то степени тяготеете к этой теме, часто ваши собеседники, ваши герои – психологи и люди из этой сферы. Вы будете продолжать исследование дальше в этой области?

Для того, чтобы понять какие-то процессы, происходящие в мире в любой из сфер, надо понимать, что движет отдельным человеком и человечеством в принципе

– С удовольствием, потому что все, что происходит в этом мире, все события, они все связаны с этим. «Узнать человека – значит, полюбить его», – есть такая устоявшаяся фраза. И мне кажется, для того, чтобы понять какие-то процессы, происходящие в мире в любой из сфер, – будь то политика, будь то социальная сфера, культурная, – надо понимать, что движет отдельным человеком и человечеством в принципе. Мне кажется, что здесь ключи, все разгадки заключены именно в этом – в психологии.

– Мне приходилось слышать, что бывает настолько тяжелая депрессия, что она довольно трудноизлечима. Скажите что-то оптимистичное в конце разговора на эту тему…

– Депрессия, как любое другое заболевание, либо лечится, либо ею можно управлять, и это суперхорошая новость. Потому что, что бы с нами ни случалось по жизни, мы должны понимать, что со всем этим так или иначе можно справиться, главное, подобрать нужные ключи. Любое испытание, которое нам достается, нам по силам преодолеть.