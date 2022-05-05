Гарри Каспаров: власти Грузии заняли аморальную позицию

Российский оппозиционер в изгнании и бывший чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров назвал «аморальной» позицию властей Грузии по ситуации в Украине и санкциям против России. По его словам, сегодня у режима Владимира Путина не осталось союзников, и его олигархи пытаются найти пути обхода международных санкций.

В интервью телекомпании Formula Каспаров заявил, что его удивляет странная позиция Тбилиси, где говорят об угрозе нападения со стороны России. Cегодня у Кремля нет ресурсов, чтобы открывать новые фронты, считает гроссмейстер, «поэтому разговоры о том, что принципиальная позиция Грузии вызовет российскую агрессию, – безосновательны».

Каспаров напомнил, что, вопреки угрозам Москвы, в действительности она вынуждена перебрасывать в Украину свои подразделения как с Дальнего Востока, так и из Абхазии, Армении и Таджикистана. Запад же занял жесткую позицию, и любой новый факт агрессии Путина приведет лишь к усилению давления на РФ, передает слова Каспарова издание СОВА.

Российский политический эмигрант подчеркнул, что, учитывать ту роль, которую Украина всегда играла в поддержке Грузии в ее борьбе с российской агрессией, сегодня позиция официального Тбилиси по меньшей мере аморальна. По его словам, санкции – это способ помочь Киеву выиграть, чтобы Путин не мог финансировать войну и свой репрессивный режим. Поэтому любая страна или компания, помогающая Кремлю обойти санкции, должна быть в центре внимания Запада.

«Если подтвердится, что официальные лица Грузии или конкретно Бидзина Иванишвили сотрудничают с российскими олигархами для обхода санкций, то санкции должны быть введены и в их отношении», — добавил Каспаров в интервью. Он подчеркнул, что Запад должен принять решающие меры, чтобы закрыть все каналы обхода санкций.

Прокомментировал Гарри Каспаров и вопрос заключения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. По его словам, нынешние власти страны видят в нем большую угрозу. Вероятно, они боятся, что если Саакашвили выйдет на свободу, то сможет возглавить протест, добавил политик.