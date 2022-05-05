Как было бы хорошо, если бы можно было прямолинейно, безо всяких экивоков, как в известном детском стихе Маяковского, определять, что такое хорошо, что такое плохо. Чтобы подойти к какому-нибудь рослому дяде, рослому не только ростом и возрастом, но и умом, мудростью, пониманием, и спросить:

– Скажи-ка, дядя, а что такое хорошо и что такое плохо?

Вопросы, конечно, задавать не примитивные, типа, хорошо ли, когда мы любим зубной порошок и мыло, и нехорошо ли, когда рожица темнее ночи?

Нет, более конкретные вопросы, на которые хотелось бы получить конкретные ответы.

Из строк Владимира Владимировича (Маяковского, конечно, а не его тезки с хитрыми глазками), я бы задал только один вопрос: если дрянной драчун бьет слабого парнишку, разве это хоть в каком-то случае может быть хорошо? Ведь это априори во всех вариантах плохо?

Ну, этот вопрос взрослому будет, конечно, риторическим. Хотя в свете сегодняшнего времени очень может быть, что найдутся такие дяди, и даже тети, которые с радостью подтвердят: если дрянной драчун – ИХ драчун, и если именно ИХ драчун бьет слабого, – это хорошо. Потому что хорошая порка может отвратить слабого парнишку от…от…от… чего? От инакомыслия! Вот так! Хотя, как показывает недавний опыт, слабый парнишка на самом деле может оказаться не таким уж и слабым. И тогда, к вящей радости всего цивилизованного мира, дрянному драчуну достается по полной!

Но сегодня меня больше всего интересует, откуда берется жестокость в человеке? Разговор о жестокости, конечно, не для этого формата. Тут надо бы устроить международную конференцию с участием психологов, социологов, демографов, наверное, и психиатров, и прочая, и прочая… Но я со своей колокольни тоже пытаюсь понять, откуда она берется, эта жестокость.

Когда я слушаю, что творят некоторые военнослужащие в том или ином населенном пункте, то меня оторопь берет! Это я еще мягко выразился. То зверства… нет! «Зверство», наверное, неправильное слово, так как представители фауны на подобную бессмысленную жестокость неспособны. То… как бы это назвать?.. Та бесовщина и жестокость по отношению к мирному населению… (ух, еле выговорил эту фразу), которая проявляется в ходе русской агрессии, откуда это берется в человеке? Почему и как человек может так поступить по отношению к себе подобному?

Так даже с бессловесными животными не поступают, а с человеком, с этим, т.с. верхом творения так поступать… не знаю. В такие моменты, как пел Макаревич, «…опустишь руки, и нет ни слов, ни музыки, ни сил». Начинаешь думать про человеческую жестокость и причины ее возникновения. Ведь не в их семьях и в их школах учат так поступать, так жить, так обращаться с другими человеками? Или, может быть, там этому учат?

Не знаю.

Я помню, давным-давно пришлось мне недолго пожить в одном малообеспеченном обществе, в полузакрытой, так сказать, коммуне барачного типа, где почти все было общее, и на тридцать восемь комнаток была всего одна уборная. И там были дети, которые росли, можно сказать, на улице. Да, они ходили в школу, но это не значит, что они чему-нибудь учились. Время было постперестроечное, голодное, холодное, и каждый думал лишь о том, как бы выжить, и на духовное воспитание детей не было времени и сил.

Так вот я один раз стал свидетелем жуткой жестокости, когда эти детки игрались в футбол… живым котенком. Несколько 9-10-летних мальчишек пинали котенка ногой, как мяч, подкидывали его в воздух и перебрасывали друг другу. Я бросился на них, вырвал еще живой мохнатый кулечек и выразил им свое недовольство. Они с удивлением глядели на меня, а мамаша одного из них, проходя мимо меня с ведром грязной воды, сквозь зубы процедила:

– А что такое, ведь это всего лишь кошка, она все равно сдохнет…

Вот тогда я подумал, какой же человек вырастет из этих детей?

В моей памяти фрагментарно возникают случаи, связанные с жестокостью.

Возьмем ту же т.н. дедовщину. В армии я повидал такие случаи пренебрежения человека к достоинству другого, такие типы и виды издевательства, такое равнодушие к чужому «я», что для меня все это было дикостью. «Деды» так издевались над «молодыми», что я все время думал: а как такое возможно и почему «молодые» не дают отпора даже в тех случаях, когда «дедов» в количественном отношении было в разы меньше. Были даже случаи, что «молодой» и «дед» призывались из одного района, даже из одного дома. И все равно тот «дед» с наслаждением издевался над своим соседом, который попал в армию на год позже.

Я не буду называть национальность тех ребят, это не имеет значения. Кстати, армейское начальство в те годы на все это смотрело сквозь пальцы. В ряде случаев даже поощряло, считая, что «деды» обеспечивают порядок во вверенной им части. Напоминает чем-то тюремные неписаные правила, не так ли?

И тогда, и теперь я думаю, как такое происходит, откуда берется эта жестокость? Это врожденное или выработанное с годами, воспитанное… кем, родителями? Школой? Улицей?

Не знаю.

Я не помню, чтобы родители или в школе меня учили тому, что мучить и издеваться нельзя ни над животным, ни над человеком и даже над природой. Я все это узнал… откуда? Не помню. Наверное, все-таки доля домашнего и школьного воспитания присутствует в том, что я есть и кем я стал. Еще, наверное, чтение правильных книг тоже способствует воспитанию гуманизма и эмпатии.

Когда в грузинских тюрьмах при Саакашвили происходили издевательства над заключенными, тогда я тоже задавался вопросом: а как такое возможно? Нет, не сам факт допущения издевательства, а факт выполнения его. Я больше удивляюсь исполнителям, чем отдававшим такое распоряжение. Потому что приказы отдают единицы, которые вполне могут оказаться невменяемыми людьми с отклонениями в психике. А вот исполнителей-то гораздо больше. Неужели у всех исполнителей тоже есть отклонения в психике?

Кстати, как только власть в Грузии сменилась, все издевательства в тюрьмах тоже прекратились. Значит, как правильно говорят, рыба гниет с головы.

Сравнительно недавно я наткнулся на выступление заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Он радостно объявил, что в РФ возможно возвращение смертной казни. Медведев сказал, что (цитата по РИА Новости): «Это никак не связано напрямую с участием в Совете Европы, хотя внутренняя связь здесь, вне всякого сомнения, присутствует. Сейчас в этом смысле никаких ограничений нет».

Т. е. правительство РФ ограничивало себя в применении смертной казни только из-за того, что Россия была членом Совета Европы?

25 февраля с.г. Совет Европы приостановил членство России в организации из-за вторжения в Украину. И Дмитрий Медведев, бывший президент России, бывший премьер-министр России радостно сообщил, что теперь можно возвращать смертную казнь. Как же ему было, оказывается, дискомфортно все эти годы, когда Россия с 16 апреля 1997 года отменила смертную казнь? Тоже, наверное, своеобразное проявление жестокости.

Кстати, председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин тоже допустил, что в России могут вернуть смертную казнь. Он считает, что введение моратория на нее в 1996 г. стало уступкой ценностям, которые несвойственны российскому национальному правосознанию.

В XXI веке говорить о восстановлении смертной казни – это полный нонсенс и атавизм. Но, с другой стороны, разве не атавизм и нонсенс врываться на территорию сопредельного государства?

Не знаю…

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