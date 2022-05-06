Тенгиз Церцвадзе: «Меня пытаются обвинить в том, что я принимал участие в присвоении одного миллиарда лари»

Один из главных борцов с пандемией – глава инфекционной больницы Тбилиси Тенгиз Церцвадзе обдумывает решение об отставке. Он заявил, что его намерены обвинить в присвоении денежных средств, выделенных на борьбу с ковидом. Ранее о возможном нецелесообразном использовании бюджетных средств заявил министр здравоохранения Зураб Азарашвили.

Тенгиз Церцвадзе, по его словам, обижен и оскорблен абсолютно безосновательными, лживыми обвинениями, выдвигаемыми против него и его коллег. Именно поэтому, как он написал в Facebook, он действительно думает о том, чтобы уйти с занимаемой должности:

«Например, меня пытаются обвинить в том, что я вместе с другими принимал участие в присвоении одного миллиарда лари, выделенного на управление ковидом. И это тогда, когда за всю пандемию мой доход не увеличился ни на один лари (…) Пытаются обвинить, что в Грузии плохо управляли ковидом? Что мы манипулировали числом больных и коек? Что намеренно убивали в клиниках ковид-пациентов? И на всем этом делали деньги?!»

Глава инфекционной больницы категорически отрицает обвинения, которые сам же приводит в фейсбук-посте. Он пишет, что и ранее подвергался нападкам, однако сейчас, по его словам, несправедливое отношение настолько вышло за мыслимые рамки, что ему сложно себя контролировать.

Тенгиз Церцвадзе не уточняет, кто именно обвиняет его во всем перечисленном. Впрочем, этим словам предшествовало заявление главы Минздрава Зураба Азарашвили, который сменил Екатерину Тикарадзе на этой должности в конце прошлого года. Министр заявил, что во время пандемии «строго прописанные критериумы приема и выписки пациентов не соблюдались, а число самих пациентов искусственно завышалось»:

«В течение двух лет [государство] оплачивало мобилизованные койки, из которых как минимум 40% пустовали».

В то же время, по словам замглавы Минздрава Тамар Габуния, механизм мобилизации коек, который использовало министерство, был полностью согласован со всеми правительственными ведомствами. Он предусматривал оплату коечного фонда с учетом резервных коек. Вне зависимости от того, были ли в тот или иной момент койки заняты или нет, министерство выделяло определенные суммы на них клиникам. Это связано с расходами медучреждений на коммунальные услуги и выплату заработных плат медперсоналу. «Лечится в госпитале 10 пациентов или 100, госпиталь должен оставаться функционирующим, медперсонал должен быть мобилизован», – сказала замминистра.

По словам Габуния, в ряде клиник служба аудита в настоящее время проводит проверку, и это стандартная процедура. А говорить о нецелесообразном использовании бюджетных средств до завершения проверки преждевременно:

«Министерство здравоохранения никогда не делало таких заявлений в отношении какой-либо конкретной клиники. Речь идет о текущем процессе аудита, который, разумеется, не носит карательного характера и [не направлен] на то, чтобы кто-либо почувствовал себя оскорбленным. Нам следует дождаться заключения службы аудита».

Происходящее прокомментировал и глава Центра по контролю над заболеваниями Амиран Гамкрелидзе:

«Медицинскому сообществу сегодня, в период пандемии, полагается благодарность. Конечно, ошибки, проступки или еще что-то всегда могут быть, но два года мы находимся перед большим вызовом. Пандемия во всем мире, эпидемия у нас – это та же война, понимаете? Только война с вирусом. Поэтому, когда ты находишься в режиме готовности, есть определенные стандарты, что именно у тебя должно быть наготове. Это может быть и конкретное число свободных коек [и другое]».

Амиран Гамкрелидзе полагает, что Тенгиз Церцвадзе не уйдет в отставку, потому что является «патриотом страны и системы».

К слову, 3 мая занимаемую должность покинул директор Республиканской больницы Леван Гоподзе. По его словам, сделал он это по состоянию здоровья.